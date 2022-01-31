Demokrasi oyunundan gerçek demokrasiye!

Ekrem İmamoğlu, İBB’nin başına ‘Her şey çok güzel olacak!’ sloganıyla geldi. Geldikten sonra da bu sloganı, her yere yazdırarak adeta İstanbulluların gözüne soktu.

Oysa İstanbullular 25 yıldan beri süregelen AK Parti iktidarlarında hizmet görmeye alışmışlardı, bu yüzden bu çeşit laflara karınları toktu.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, diğer ilçe belediyelerinde gösterilen üstün hizmet anlayışı, AK Parti’ye merkezi idarenin yolunu açmıştı.

Yerel yönetimler halkla birebir temas yerleri olduğu için, burada yapılacak olumlu ya da olumsuz icraatlar, birebir sandığa yansır. Bundan dolayıdır ki CHP Genel Başkanı K. Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Belediye başkanlarının görevlerinden şu veya bu sebeple ayrılmamalarını ve görevlerini layıkıyla yapmalarını ısrarla istemektedir.

Belli ki Ekrem İmamoğlu, başka hesapların içine girerek genel başkanını dinlemiyor, dinlemeyecek. Ve yine belli ki birileri, onunla, Erdoğan’ı İstanbul’da yendiği gibi Türkiye’de de yenmek ve kendisini Cumhurbaşkanı yapmak istiyor.

İmamoğlu da bu havaya, daha işin en başından beri girmiş durumda.

İçeriden ve dışarıdan pohpohlayanları var. İP Genel Başkanı onu, Fatih Sultan Mehmed’e benzetiyor ve yüzünde ‘Rabbi yessir’ olduğunu iddia ediyor! ABD Başkanı Biden da Erdoğan’ın İstanbul yenilgisiyle umutlandığını belirtip muhalefeti destekleyeceğini ilan etti. İç ve dış desteklerle şişinen Ekrem İmamoğlu da ister istemez cin olmadan adam çarpmaya kalktı!

Zira o da biliyordu ki Sayın Erdoğan da aynı süreçten geçip ülkeye hem Başbakan ve hem de Cumhurbaşkanı olmuştu.

Bir farkla ki, Sayın