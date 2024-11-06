Demirağ’ın uçağı, devrim otomobili ve elektrikli traktör

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Oysa Cumhuriyet rejiminin övündüğü demiryolu ağının çok zorlu güzergâhlardaki 1250 km’sinin inşasını gerçekleştiren müteahhittir.

Demirağ, Türkiye’de 1939’da yerli paraşüt üretti, 1941’de ise yaptığı ilk uçağı uçurdu. Memleketi Sivas’ta Gök Okulu açarak pilotlar yetiştirdi.

İlk siparişlerini zamanında ve sorunsuz teslim ettiği Türk Hava Kurumu ise daha sonra verdiği siparişleri iptal etti.

Bununla yetinmeyen dönemin (CHP – İsmet İnönü) iktidarı ve ‘görünmeyen el’ her davadaki bilirkişilerin raporlarına ters şekilde ‘uçakları’ yasakladı.

Gelmiş dış taleplere cevap veremeyen, sonlandırılan iç talepleri yeniletemeyen Demirağ ‘pes etti’. Böylece Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki bu büyük aşaması tamamen yerle bir edildi.

1940’lardaki o inanç, çaba ve sonuç desteklenseydi bugün Türkiye planörle başlayan o süreçte kendi uçaklarına daha önce ulaşacaktı. Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahale ve mücadelesine kadar İHA’da İsrail’e, savaş uçaklarında ABD ve bazı AB ülkelerine bağımlı kalınılmayacaktı.

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Türkiye’de bu ‘görünmeyen el’ sadece bu kadar mı ‘sabotaj’ yapmıştır?

Nerede!

Milletin seçilmiş iktidarını devirdiklerinde ve Yassıada mezalimini gerçekleştirdiklerinde, gündeme heyecan katmak için yapılan ve adına ‘Devrim otomobili’ denilen araç imal edilmiştir. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın tasarımını yaptığı motor başarıyla çalışmıştır. Bu aracı benzin koymayarak çalıştırmayan ve adeta ‘imha’ eden o gizli eldir. Türkiye kendi motoru ve otomobilinden kasıtlı olarak yıllarca mahrum edilmiştir.

Gelişkin üretim, teknik kapasite ve yan sanayi altyapısına rağmen montajcılıktan öteye geçmemekte ‘sabitlenen’ otomobil sanayimizi, yerli marka üretmek için zorlayan Erdoğan’dır. TOGG’un maliyetleri ve bazı tedarik ilişkilerindeki eksikler de yakın dönemde azalarak ortadan kalkacaktır. TOGG önce fikri, sonra gerçekleşmesi ile birçok benzer çabaya, girişime de ilham olmuştur.

Türkiye İHA, SİHA , otomobil, yerli helikopter, uçak ve milli savaş gemisi , uçak gemisi üretiminde geldiği noktadan daha öteye mutlaka geçecektir. İnsafsız beklenti, acımasız eleştiri köreltmek, yok etmek amacındaki o görünmeyen gizli ele hizmetle eşanlamlıdır.

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Türkiye bir başka alandaki eksiği de tamamlamak için vites büyütmüştür. Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Selçuk Bayraktar gibi ‘yapabilen’ insanlar kervanına katılacak Önder Yol yine Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile Ziraat Bankası’yla ortak ZY (Ziraat Yol) şirketini kurmuştur. Türkiye, ithal mazot ile traktör kullanmaktan, elektrikli traktör ile kurtulacak, köy meydanlarında yenilenebilir enerjiden beslenen traktörler çiftçinin maliyetini düşürecektir. ZY’nin elindeki teknoloji dünyaca geçerli belgeler, değerlemeler ile belli olgunluğa erişmiştir. Ziyaret ederek fabrikasında gördüğüm Agrolia marka elektrikli traktörlerin bütün tasarımı, elektronik kartları, yazılımlarının ZY tarafından geliştirilmesi en önemli teknolojik üstünlüktür.

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Uçak ve otomobili, elektrikli traktör ile taçlandırmak, dış tarımsal üretim pazarlarında özellikle dost ülkelerde bu araçla yer almak önemlidir. Sürdürülebilir ve güvenli tarım, ekolojik ve uygun maliyetli üretim gibi konularda ZY’nin ülkemize katacağı değer TOGG ve Baykar gibi gurur kaynağı olacaktır.

2028’e yaklaşacak seçim takviminde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı elektrikli traktör projesini tarım arazilerinde görecektir. Türkiye’nin İHA için Selçuk Bayraktar’a, Baykar’a duyduğu minneti Önder Yol ve ZY’ye de duyması mümkün olacaktır. Bütün bu sonuçlar ise Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner, kararlı ve takipçi olması sayesindedir.

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Türk tarımına ve teknoloji dünyamıza getirileri büyük olan elektrikli traktör konusunda Sanayi ve Teknoloji (Mehmet Fatih Kacır) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın (İbrahim Yumaklı) sorumluluklarıyla ilgili etkin müdahale ederek, varsa o görünmeyen elin engellemelerini acilen ortadan kaldırmaları şart ve milli gerektir. Ve sağlanacak başarıda bakanlarımızın da payı tarihe geçecektir. Sakarya’da ayağı toprağa değen, tarımla iç içe yaşayan biri olarak konuyu ben de takip edeceğim.