Darbeci, devlet ve millet düşmanıdır

Darbe, millete yapılabilecek en büyük ihanettir.
Darbe vatan hainliğidir, zira darbeci, ülkesini topyekûn milleti ve vatanıyla dış düşmana peşkeş çekmiştir. Her ihtilalin arkasında mutlaka dış güçler vardır ve onlardan icazet alınarak bu aşağılık eylem gerçekleştirilebilmektedir.
Nitekim bizdeki generallere, eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’e ve Enver Altaylı’ya yakınlığıyla bilinen Türkiye’nin eski CIA şefi Paul Henze, 12 Eylül darbesini Başkan Jimmy Carter’a bildirirken şu ifadeyi kullanmıştı: “Bizim çocuklar başardı.”
Yabancıların içimizdeki ‘bizim çocukları’ da dışarısının beslediği ve dışarısının emelleri için kendi halkına kılıç sallayan ve ülkelerinin tüm kaynaklarını onlara amade kılan, vatan ve millet düşmanlarının ta kendileridir.
Zira milletin dişinden tırnağından arttırarak kendisini ve ülkesini korusun diye maaş, makam ve imkân verdiği bu alçaklar, ellerindeki silahı o milletin kendisine ve seçtiklerine doğrultmuşlardır.
Görünürde sanki sadece mevcut iktidar alaşağı edilip o iktidar mensupları cezalandırılır. Gerçekte ise cezalandırılan topyekûn milletin kendisi ve o milletin sahip olduğu maddi ve manevi tüm değerleridir.
Vatan ve millet düşmanı olan darbeci, bu niyetini gizler ve yalnızca iktidarı ve hatta o iktidarın başını hedef aldığını söyler. Bunu söylerken o iktidarı sevmeyen ve ona karşı olanları da yanında hisseder, onlardan, onların karşı oluşlarından güç vehmeder.
Çoğu zaman da bu gücü, siyasal ve bürokratik olarak yanlarında bulurlar. Nitekim buldular da.
Bugün de aynı şeyleri söylemiyorlar mı? “AK Parti kalsın ama Erdoğan gitsin” diyorlar!
Bugün de bunlar salgınla insanlar ölsün, ekonomi çöksün, tedarik zinciri işlemesin, açlık ve kaos olsun ve yeter ki Erdoğan gitsin diyen zihniyettir.
Dünyada örneği bulunmayan zehirli bir damar maalesef bizim içimizde mevcut. Bu zihniyet Batıcı gözükür, Batıya hayranlığını her fırsatta dillendirir lakin ‘Araf’ta kalıp ne gerçek Batılı olabilmiş ve ne de Doğulu kalabilmiştir.
Bulamaç bu tipin tipik özelliği yerlilik ve millilikten kopmuş olması ve bunlara sahip halkına düşman kesilmesidir.
Milletinden nefret eden bu tiplerin diğer önemli bir özellikleri de millet için değil, millete rağmen iş yapmaktır. Yani millete dayatmaktır.
Bu zihniyete göre halk zencidir (köle), bu halkın tek yapabileceği şey bu efendileri ne diyorsa onu yapmaktır, onlara hizmet etmektir.
Yerli ve milli olan zenciler hadlerini bilecek ve asla çizmeyi aşmayacaklar. Üst düzey bürokrat olmak ve hele ülkenin yönetimine talip olmak bunların ne haddine!
On sekiz yıldır mahut zihniyetin çanlarına ot tıkandı.
Ağalıktan düşürüldüler, milleti yalın ayak başıkabak çalıştırıp sömüremiyorlar, ihaleleri alamıyor, makam ve servetleriyle milletin üzerinde tepinemiyorlar.
Bu yüzden deli divane oldular, hırsları akıllarını örtmüş, abuk sabuk konuşuyorlar.
Darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.
Darbeci, devlet ve millet düşmanıdır
Darbe, millete yapılabilecek en büyük ihanettir.
Darbe vatan hainliğidir, zira darbeci, ülkesini topyekûn milleti ve vatanıyla dış düşmana peşkeş çekmiştir. Her ihtilalin arkasında mutlaka dış güçler vardır ve onlardan icazet alınarak bu aşağılık eylem gerçekleştirilebilmektedir.
Nitekim bizdeki generallere, eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’e ve Enver Altaylı’ya yakınlığıyla bilinen Türkiye’nin eski CIA şefi Paul Henze, 12 Eylül darbesini Başkan Jimmy Carter’a bildirirken şu ifadeyi kullanmıştı: “Bizim çocuklar başardı.”
Yabancıların içimizdeki ‘bizim çocukları’ da dışarısının beslediği ve dışarısının emelleri için kendi halkına kılıç sallayan ve ülkelerinin tüm kaynaklarını onlara amade kılan, vatan ve millet düşmanlarının ta kendileridir.
Zira milletin dişinden tırnağından arttırarak kendisini ve ülkesini korusun diye maaş, makam ve imkân verdiği bu alçaklar, ellerindeki silahı o milletin kendisine ve seçtiklerine doğrultmuşlardır.
Görünürde sanki sadece mevcut iktidar alaşağı edilip o iktidar mensupları cezalandırılır. Gerçekte ise cezalandırılan topyekûn milletin kendisi ve o milletin sahip olduğu maddi ve manevi tüm değerleridir.
Vatan ve millet düşmanı olan darbeci, bu niyetini gizler ve yalnızca iktidarı ve hatta o iktidarın başını hedef aldığını söyler. Bunu söylerken o iktidarı sevmeyen ve ona karşı olanları da yanında hisseder, onlardan, onların karşı oluşlarından güç vehmeder.
Çoğu zaman da bu gücü, siyasal ve bürokratik olarak yanlarında bulurlar. Nitekim buldular da.
Bugün de aynı şeyleri söylemiyorlar mı? “AK Parti kalsın ama Erdoğan gitsin” diyorlar!
Bugün de bunlar salgınla insanlar ölsün, ekonomi çöksün, tedarik zinciri işlemesin, açlık ve kaos olsun ve yeter ki Erdoğan gitsin diyen zihniyettir.
Dünyada örneği bulunmayan zehirli bir damar maalesef bizim içimizde mevcut. Bu zihniyet Batıcı gözükür, Batıya hayranlığını her fırsatta dillendirir lakin ‘Araf’ta kalıp ne gerçek Batılı olabilmiş ve ne de Doğulu kalabilmiştir.
Bulamaç bu tipin tipik özelliği yerlilik ve millilikten kopmuş olması ve bunlara sahip halkına düşman kesilmesidir.
Milletinden nefret eden bu tiplerin diğer önemli bir özellikleri de millet için değil, millete rağmen iş yapmaktır. Yani millete dayatmaktır.
Bu zihniyete göre halk zencidir (köle), bu halkın tek yapabileceği şey bu efendileri ne diyorsa onu yapmaktır, onlara hizmet etmektir.
Yerli ve milli olan zenciler hadlerini bilecek ve asla çizmeyi aşmayacaklar. Üst düzey bürokrat olmak ve hele ülkenin yönetimine talip olmak bunların ne haddine!
On sekiz yıldır mahut zihniyetin çanlarına ot tıkandı.
Ağalıktan düşürüldüler, milleti yalın ayak başıkabak çalıştırıp sömüremiyorlar, ihaleleri alamıyor, makam ve servetleriyle milletin üzerinde tepinemiyorlar.
Bu yüzden deli divane oldular, hırsları akıllarını örtmüş, abuk sabuk konuşuyorlar.
Darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.