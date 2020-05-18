Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fuat BOL>Darbeci, devlet ve millet düşmanıdır
"Fuat Bol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fuat Bol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Darbeci, devlet ve millet düşmanıdır

18 Mayıs 2020

Darbe, millete yapılabilecek en büyük ihanettir.

Darbe vatan hainliğidir, zira darbeci, ülkesini topyekûn milleti ve vatanıyla dış düşmana peşkeş çekmiştir. Her ihtilalin arkasında mutlaka dış güçler vardır ve onlardan icazet alınarak bu aşağılık eylem gerçekleştirilebilmektedir.

Nitekim bizdeki generallere, eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’e ve Enver Altaylı’ya yakınlığıyla bilinen Türkiye’nin eski CIA şefi Paul Henze, 12 Eylül darbesini Başkan Jimmy Carter’a bildirirken şu ifadeyi kullanmıştı: “Bizim çocuklar başardı.”

Yabancıların içimizdeki ‘bizim çocukları’ da dışarısının beslediği ve dışarısının emelleri için kendi halkına kılıç sallayan ve ülkelerinin tüm kaynaklarını onlara amade kılan, vatan ve millet düşmanlarının ta kendileridir.

Zira milletin dişinden tırnağından arttırarak kendisini ve ülkesini korusun diye maaş, makam ve imkân verdiği bu alçaklar, ellerindeki silahı o milletin kendisine ve seçtiklerine doğrultmuşlardır.

Görünürde sanki sadece mevcut iktidar alaşağı edilip o iktidar mensupları cezalandırılır. Gerçekte ise cezalandırılan topyekûn milletin kendisi ve o milletin sahip olduğu maddi ve manevi tüm değerleridir.

Vatan ve millet düşmanı olan darbeci, bu niyetini gizler ve yalnızca iktidarı ve hatta o iktidarın başını hedef aldığını söyler. Bunu söylerken o iktidarı sevmeyen ve ona karşı olanları da yanında hisseder, onlardan, onların karşı oluşlarından güç vehmeder.

Çoğu zaman da bu gücü, siyasal ve bürokratik olarak yanlarında bulurlar. Nitekim buldular da.

Bugün de aynı şeyleri söylemiyorlar mı? “AK Parti kalsın ama Erdoğan gitsin” diyorlar!

Bugün de bunlar salgınla insanlar ölsün, ekonomi çöksün, tedarik zinciri işlemesin, açlık ve kaos olsun ve yeter ki Erdoğan gitsin diyen zihniyettir.

Dünyada örneği bulunmayan zehirli bir damar maalesef bizim içimizde mevcut. Bu zihniyet Batıcı gözükür, Batıya hayranlığını her fırsatta dillendirir lakin ‘Araf’ta kalıp ne gerçek Batılı olabilmiş ve ne de Doğulu kalabilmiştir.

Bulamaç bu tipin tipik özelliği yerlilik ve millilikten kopmuş olması ve bunlara sahip halkına düşman kesilmesidir.

Milletinden nefret eden bu tiplerin diğer önemli bir özellikleri de millet için değil, millete rağmen iş yapmaktır. Yani millete dayatmaktır.

Bu zihniyete göre halk zencidir (köle), bu halkın tek yapabileceği şey bu efendileri ne diyorsa onu yapmaktır, onlara hizmet etmektir.

Yerli ve milli olan zenciler hadlerini bilecek ve asla çizmeyi aşmayacaklar. Üst düzey bürokrat olmak ve hele ülkenin yönetimine talip olmak bunların ne haddine!

On sekiz yıldır mahut zihniyetin çanlarına ot tıkandı.

Ağalıktan düşürüldüler, milleti yalın ayak başıkabak çalıştırıp sömüremiyorlar, ihaleleri alamıyor, makam ve servetleriyle milletin üzerinde tepinemiyorlar.

Bu yüzden deli divane oldular, hırsları akıllarını örtmüş, abuk sabuk konuşuyorlar.

Darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.

X
Fuat BOL Fuat BOLTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
16 bin işletme itirazında haklı mıNoyan Doğan16 bin işletme itirazında haklı mı?18.05.2020
Özlenen estetiklerDilek AvşarÖzlenen estetikler18.05.2020
İftar yapan asker nöbettekiyle değiştiAbdulkadir SELVİİftar yapan asker nöbettekiyle değişti18.05.2020
Suyun öyküsüMehmet SOYSALSuyun öyküsü18.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.