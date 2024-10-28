Cehennem odunu

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Devlet ve millet hayatımız için tehlikesi geçti mi?

Asla unutulmaması gerekir ki FETÖ bir ABD (CIA) ve İsrail yapılandırmasıdır.

Malum, NATO’ya girişimizle birlikte bu ülkenin kodları (İstihbarat, siyasi, iktisadi, askeri, bürokratik vb) ABD’nin eline geçti. ABD tıpkı Avrupa’daki NATO ülkelerine yaptığı gibi Türkiye’de de gladyo (sözde kontgerilla örgütü) yapılanmasını gerçekleştirdi.

ABD, darbeler dahil her türlü kepazeliği Türkiye’de gerçekleştirdi lakin çok arzu etmesine rağmen bir şeyi yapamadı. Ne yapsa da Türk milletinin oylarını istediği partiye kanalize edemedi.

Yaptığı tüm hesaplamalar, 2000’li yılların başında İslami eğilimli bir partinin tek başına iktidar olacağını gösteriyordu. Partisi onca kapatılma görmesine rağmen Erbakan’ın partisinin yükselişinin önüne bir türlü geçemiyorlardı.

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Nitekim koalisyonla da olsa Erbakan, başbakan olmuştu ve onu indirinceye kadar akla karayı seçmişlerdi.

Ta 60’lı yıllardan itibaren bunun önlemini aldılar ve güdümlerindeki MİT’i kullanarak F. Gülen’i devşirdiler. Din ile kamufle ettikleri bu insanı kullanarak, genç beyinlerimizi devşirerek ülkemizi içeriden ele geçirmeyi hedeflediler.

Dershaneler, okullar, ticari kuruluşlar ve medya yapılanmasıyla devletteki kadrolaşmalarını gizlediler. Hem öyle gizlediler ki, Başbakan Ecevit bile devlete ihanet için yetiştirilen bu kadroların mimarı olan bu iblisi (F. Gülen’i) devlete ve millete hizmet eden bir kişi olarak görüyordu.

Her kademede yetiştirdikleri elemanları, 80’lı yıllardan itibaren asker ve sivil devlet kadrolarına yerleştirmeye başladılar.

2002’de İslami duyarlılığı olan AK Parti iktidara gelince aradığı tüm kadrolar elinin altındaydı! Hâkimse hâkim, savcıysa savcı (bunların yüksekleri dahil), askerse komutan (generaller dahil), polis ise emniyet müdürü ve diğer tüm bürokraside yetişmiş kariyerli elemanı bol miktarda hazır halde buldu.

2016 yılındaki alçak darbe gününe gelindiğinde devlet, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu yapının elindeydi. Neden darbeye giriştiklerini halen anlayabilmiş değilim. Allahuteala bu millete acıdı ve bu alçakları şaşırttı diyorum.

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Darbe girişimiyle foyaları ortaya çıktı, bundan sekiz yıl sonra da şebekenin başı olan iblis öldü; cehenneme bir odun daha gitmiş oldu. ‘Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubur!’

Lakin ne darbe girişimi ile foyalarının ortaya çıkması ve ne de bu aşağılık yaratığın gebermesi bu melanet örgütü bitirmez ve özellikle Türkiyemiz için tehlike teşkil etmeleri aynen devam eder.

Zira istihbarata dayalı bu terör örgütü yalnızca bu günümüzü değil uzunca bir süreyi teşkil edecek geleceğimizi de çaldı. Üstelik hem maddi hem de manevi olarak...

ABD, FETÖ elebaşını alarak PKK elebaşını bize teslim ettiydi. PKK bitti mi? FETÖ de bitmeyecek, bitirilmeyecek; zira bu örgüt dünyanın 169 ülkesinde faaliyette.

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Tıpkı PKK’yı icra kurulu ile idare ettirdikleri gibi FETÖ’yü aynı şekilde yönetmeye ve Türkiye’nin ensesinde boza pişirmeye devam edecekler.