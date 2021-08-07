Bu yangınlar söner lakin...

Covid-19 belasını atlatamadan, felaket boyutuna varan yangınlara maruz kaldık. Yalnız biz değil, başta ABD olmak üzere Rusya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Makedonya, Kanada vb. yangınlarla boğuşuyor.

ABD’deki yangınlar üç aydır devam ediyor, Rusya’nın Sibiryasında bir buçuk aydır devam eden yangınlarda beş Fransa büyüklüğündeki orman alanı kül oldu.

Başta ormancılarımız olmak üzere, belediyelerimiz ve hemen tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber vatandaşlarımız cansiperane bir mücadele veriyorlar.

Şimdiye kadar sekiz canımız gitti; onlarca itfaiye çalışanımız ve en az bir o kadar da vatandaşımız ateş çemberinden kurtarıldı. Ormanlarımızda yitirdiğimiz yabanın sayısını kimse bilmiyor.

Milli felaket denecek bir durumla karşı karşıyayız.

Böylesi tasalarda bir araya gelmeyeceğiz de ne zaman geleceğiz?

Yangınları PKK üstlendi; bu aşağılık örgüt, durumdan vazife çıkararak da böyle demiş olabilir! Eğer iddia edildiği gibiyse; Erdoğan’ın dediği gibi, onlar bizim ciğerlerimizi yakıyorlar, onların da ciğerlerini sökmek bizim boynumuzun borcudur.

Pusuda bekleyen her cinsten aşağılık mahluklar, yangınlara paralel olarak, sosyal medyada psikolojik savaş başlattılar. Milleti moral olarak yıkmak için ellerin gelen tüm adilikleri sergiliyorlar.

Tam bir psikolojik savaşla karşı karşıyayız.