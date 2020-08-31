Bu kafa milleti anlayabilir mi?

Hep yazıp çizip söylüyoruz; Türk demokrasisinin en büyük sorunu, sorumluluğunun idrakinde olan dişli ve donanımlı bir muhalefet olmayışıdır.
Bu denli bir muhalefet milleti yanına çeker ve vurduğu yerden ses getirir. İktidarı yapmakta olduğu yanlışlarından dolayı sallar. Millet de bilir ki, bu iktidar giderse bunun alternatifi falan muhalefet partisidir.
Bizde öyle mi? Muhalefet partileri yalnızca muhalefet etmek, yapılanları iyi de olsalar kötülemek için varlar.
İşin tuhafı, bizdeki muhalefet asla bir iktidar arayışı içinde değildir. Bundan dolayıdır ki muhalefet etmeyi ve muhalefette kalmayı adeta meslek edinmişlerdir.
Yeni sistemde iktidar olmanın yolu yüzde 50 artı birden geçiyor. Bizdeki muhalefet partilerinden en büyüğünün (CHP) oy oranı yüzde 25 dolaylarında.
Asıl derdi bu yüzde 25’i daha yukarılara nasıl çıkarırız olması gerekirken, başka partilerle ittifak arayışlarına girip iktidarı indirmek istiyorlar. Hadi indirdiniz diyelim, siz iktidara gelebilecek misiniz?
Hayır!
Üzerinde uzlaştığınız bir kişiyi Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaracaksınız. Ee, bu sistem zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi. Hükümeti o seçilen Cumhurbaşkanı kuracak ve icraatı onlar yapacak.
Bu durumda siz neci olacaksınız?
Parlamentoda milletvekilleri olarak kalacaksınız ve hükümetin icraatlarını seyredeceksiniz. Zaten şimdiden öyle değil misiniz?
Eh, o (seçilen cumhurbaşkanı) bize söz verdi, hep birlikte sistemi değiştirip ülkeyi parlamenter sisteme döndüreceğiz. İddianız bu, değil mi? Bunun için Anayasa’yı değiştirebilecek parlamento çoğunluğu gerekir.
Bunun zorluğu ve şimdiki şartlarda imkânsızlığı ortada.
Hayal peşinde koştuğunuzu siz de görüyorsunuz ki iktidara talip olmuyorsunuz. Mevcut şartlara göre iktidar, cumhurbaşkanı seçilmekten geçiyor.
Siz ise cumhurbaşkanı seçilememekten korkuyorsunuz ve bu yüzden aday bile olmuyorsunuz.
İddianıza göre, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanını çıkarsanız bile siz iktidar olamıyorsunuz. Zira o cumhurbaşkanı seçeceğiniz kişi, mevcut Anayasa’ya göre ülkeyi başkanlık sistemine göre paşa paşa yönetecek.
İddia ettiğiniz tüm yapısal değişiklikler (Anayasa değişikliği ve referandum) için her şey sizin arzu ettiğiniz şekilde gitse bile en az on-on beş seneye ihtiyaç var.
Oysa bu ülkenin bir saniye bile harcayacak zamanı yok.
Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz?
İşte at, işte meydan!
Öyle kaçak güreşmekle, “Ben aday olmayacağım” demekle iktidar olunmuyor.
Ama derdiniz şimdiye kadar olduğu gibi muhalefette kalmak ise mesele yok, onu zaten en kötü şekilde yapıyorsunuz.
Ne denli kötü muhalefet yaptığınızın ispatı, cumhurbaşkanı adayınızın “Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş!” itirafı değil mi?
Milletin kesintisiz olarak AK Parti’yi 18 yıldır iktidarda tutmasında sizin hiç mi kabahatiniz yok?
Biraz izan lütfen!
Demek ki millet, güveneceği bir alternatif bulamadığı için aynı partide ısrar ediyor.
Neden anlamak istemiyorsunuz?
Bu kafa milleti anlayabilir mi?
Hep yazıp çizip söylüyoruz; Türk demokrasisinin en büyük sorunu, sorumluluğunun idrakinde olan dişli ve donanımlı bir muhalefet olmayışıdır.
Bu denli bir muhalefet milleti yanına çeker ve vurduğu yerden ses getirir. İktidarı yapmakta olduğu yanlışlarından dolayı sallar. Millet de bilir ki, bu iktidar giderse bunun alternatifi falan muhalefet partisidir.
Bizde öyle mi? Muhalefet partileri yalnızca muhalefet etmek, yapılanları iyi de olsalar kötülemek için varlar.
İşin tuhafı, bizdeki muhalefet asla bir iktidar arayışı içinde değildir. Bundan dolayıdır ki muhalefet etmeyi ve muhalefette kalmayı adeta meslek edinmişlerdir.
Yeni sistemde iktidar olmanın yolu yüzde 50 artı birden geçiyor. Bizdeki muhalefet partilerinden en büyüğünün (CHP) oy oranı yüzde 25 dolaylarında.
Asıl derdi bu yüzde 25’i daha yukarılara nasıl çıkarırız olması gerekirken, başka partilerle ittifak arayışlarına girip iktidarı indirmek istiyorlar. Hadi indirdiniz diyelim, siz iktidara gelebilecek misiniz?
Hayır!
Üzerinde uzlaştığınız bir kişiyi Cumhurbaşkanlığı makamına çıkaracaksınız. Ee, bu sistem zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi. Hükümeti o seçilen Cumhurbaşkanı kuracak ve icraatı onlar yapacak.
Bu durumda siz neci olacaksınız?
Parlamentoda milletvekilleri olarak kalacaksınız ve hükümetin icraatlarını seyredeceksiniz. Zaten şimdiden öyle değil misiniz?
Eh, o (seçilen cumhurbaşkanı) bize söz verdi, hep birlikte sistemi değiştirip ülkeyi parlamenter sisteme döndüreceğiz. İddianız bu, değil mi? Bunun için Anayasa’yı değiştirebilecek parlamento çoğunluğu gerekir.
Bunun zorluğu ve şimdiki şartlarda imkânsızlığı ortada.
Hayal peşinde koştuğunuzu siz de görüyorsunuz ki iktidara talip olmuyorsunuz. Mevcut şartlara göre iktidar, cumhurbaşkanı seçilmekten geçiyor.
Siz ise cumhurbaşkanı seçilememekten korkuyorsunuz ve bu yüzden aday bile olmuyorsunuz.
İddianıza göre, önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanını çıkarsanız bile siz iktidar olamıyorsunuz. Zira o cumhurbaşkanı seçeceğiniz kişi, mevcut Anayasa’ya göre ülkeyi başkanlık sistemine göre paşa paşa yönetecek.
İddia ettiğiniz tüm yapısal değişiklikler (Anayasa değişikliği ve referandum) için her şey sizin arzu ettiğiniz şekilde gitse bile en az on-on beş seneye ihtiyaç var.
Oysa bu ülkenin bir saniye bile harcayacak zamanı yok.
Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz?
İşte at, işte meydan!
Öyle kaçak güreşmekle, “Ben aday olmayacağım” demekle iktidar olunmuyor.
Ama derdiniz şimdiye kadar olduğu gibi muhalefette kalmak ise mesele yok, onu zaten en kötü şekilde yapıyorsunuz.
Ne denli kötü muhalefet yaptığınızın ispatı, cumhurbaşkanı adayınızın “Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş!” itirafı değil mi?
Milletin kesintisiz olarak AK Parti’yi 18 yıldır iktidarda tutmasında sizin hiç mi kabahatiniz yok?
Biraz izan lütfen!
Demek ki millet, güveneceği bir alternatif bulamadığı için aynı partide ısrar ediyor.
Neden anlamak istemiyorsunuz?