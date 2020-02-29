Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fuat BOL>Ayıdan post, moskoftan dost olmaz
"Fuat Bol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fuat Bol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Ayıdan post, moskoftan dost olmaz

29 Şubat 2020

“EY bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.” M. Âkif Ersoy

33 canımız daha vatanları uğruna toprağa düştü. Şehitler tepesini boş bırakmayan aziz şehitlerimize cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim.

İnsanlık, insanı insan yapan değerlerini yitirdiği bir dünyada yaşıyor artık, hiçbir şeyin kıymeti yok.

Koskoca devlet başkanları bile attıkları imzalarına sahip çıkmıyor, muhatabının yüzüne gülüp arkasından bin bir türlü fırıldağı çevirebiliyor.

Kendini sözde medeni addeden Batı’nın gerçek yüzünü, daha dün Bosna’da görmüştük, bugün de Suriye’de, Irak’ta, Libya’da görüyoruz.

Burnumuzun dibindeki Suriye’de, başkanlık koltuğunda oturan bir canavar tam on yıldır kendi halkını boğazlıyor.

Ölenler Müslüman olduğu için, Batı’nın çıtı çıkmıyor, nasılsa insanca zayiat yok demeye getiriyorlar.

ABD, desteklediği PYD-YPG örgütleriyle Suriye’nin petrolüne çöktü. Bundan sonraki derdi, Suriye’yi parçalayıp lokmalara ayırmak ve bunları İsrail’e servis etmektir.

Türkiye ile sözde barış ve silahsızlandırma, teröristleri silahtan arındırma gibi süreçler başlatan Rusya ise, Esed’in yanında yer alarak, tavşana kaç tazıya tut diyor.

İdlib hava sahasını Türkiye’ye açmazken, Suriye’nin hava gücünü kendisi sağlıyor.

Rejimin yanında yer alıp tüm katliamlarda başrol oynayan Rusya ile İran, Türkiye’ye karşı çok sinsi hareket ediyorlar. Esed’in savaş gücünü, biri havadan diğeri karadan sağlıyor.

Rusya, her ne kadar bizim haberimiz yoktu, rejim yaptı dese de dünya âlem rejimin, Rusya’sız ve İran’sız parmağını bile kımıldatamayacağını biliyor.

Nitekim Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, “Birliklerimizin bulunduğu yerler Rus yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen saldırı gerçekleştirilmiştir. Uyarılarımıza rağmen ambulanslar dahi vurulmuştur” diyerek Rusya’yı yalanlamıştır.

Çirkin yüzlü Batı, kendilerine dokunmayan yılana, sürekli uzun ömürler dileyerek Türkiye’yi oyaladı. Türkiye’nin başına sardığı mülteciler için vaat ettikleri yardımları bile göndermediler.

Geç de olsa, Türkiye nihayet kararını verdi ve mültecileri Avrupa’ya yollamaya başladı. Tatsınlar ve kazın ayağının nasıl olduğunu görsünler bakalım.

Türkiye’nin çağrısı üzerine NATO olağanüstü toplandı ve hava savunması dahil destek sözü verdi. Ayrıca müttefikler, daha fazla ne yapabileceklerine bakacaklar.

Dikkat edilirse NATO da somut bir şey söylemedi. Acil bir önlem almadı.

Oysa öncelikle yapması gereken şey, İdlib hava sahasını uçuşa kapatması idi. Bunu yapmadı ve adeta rejime, sivillere misket bombalarını yağdırmaya devam et dedi.

Türkiye’nin sınırında bir milyonu aşkın insan perişan halde, acil yardım bekliyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Putin telefonla görüştü ve en kısa zamanda yüz yüze görüşme kararı aldılar.

Top, ipe un sermeye çalışan NATO’dan ziyade Rusya’nın ayağındadır. Zira bizzat sahadadır, isterse ateşkesi de sağlayabilir, Esed’in sivillere karşı zulümlerini de durdurabilir.

Her ne olursa Türkiye’ye düşen, kendi göbeğini kendisinin kesmesidir.

X
Fuat BOL Fuat BOLTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Türkiye kapıyı neden araladıFulya SoybaşTürkiye kapıyı neden araladı29.02.2020
Masalların çıktığı topraklarda yaşıyoruz ama masal anlatmayı bilmiyoruzÖmür KurtMasalların çıktığı topraklarda yaşıyoruz ama masal anlatmayı bilmiyoruz29.02.2020
‘Eski İstanbul’ kültürü hâlâ yaşATILIYORVedat MİLOR‘Eski İstanbul’ kültürü hâlâ yaşATILIYOR 29.02.2020
Hiperbarik Oksijen TedavisiAyşegül DOMANİÇ YELÇEHiperbarik Oksijen Tedavisi29.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.