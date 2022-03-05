Ayı kapanı: Ukrayna

Batı (özellikle İngiltere ve ABD) Putin’i bataklığa çektiler, o da hiç tereddüt etmeden kendini ateşin ortasına attı.
Aklı başında bir insan ve koca bir ülkenin sorumluluğunu taşıyan bir kişi bu kadar mı kör, sağır ve idraksiz olur? Daha dün, kendi ülkesi Afganistan’ı işgal etmemiş miydi? Oradan nasıl çıktığını (çıkarıldığını) ne çabuk unuttu!
Kendisi bir hata yaptı diyelim, bedelini de çok ağır ödedi; aynı aymazlığı ABD, hem Irak’ta ve hem de Afganistan’da gösterdi. Her iki yerde de ne denli rezil ve rüsva olduğunu görmedi mi?
Yaptıklarından ibret almadıysa da, gördüklerinden de mi ders çıkarmadı?
Zavallı Putin, çarlığa, Sovyet İmparatorluğu’na soyundu; halbuki Çarlık yüz yıl öncesinden, Sovyetler de otuz yıl öncesinden tarihe karıştı. Sele giden değirmenin gürültüsünü arayan Putin’e ne kadar acınsa azdır.
Ondaki bu histerik (kişilik bozukluğu, aşırı duygusallık ve aşırı ilgi görme ve dikkati üzerine çekme isteği) hali fark eden düşmanları, kendisine tuzak kurdu.
Ve onu tıpkı iri cüsseli bir orkinos balığı gibi avladı. Malum orkinos balıkları çok güçlüdür, bundan dolayı da profesyonel avcılar tarafından avlanabilirler. Orkinos, zokayı yuttuktan sonra serbest bırakılar; hemen çekilmeye kalkışılırsa, tekneyi devirebilir.
Balık, zokayı yutmasını müteakip kaçmaya başlar. Takımın kopmaması için olta, balığın hızına göre gergin tutularak denize bırakılır. Zorlanmayla birlikte tekne sürüklenir. Orkinos duraklamaya başlayınca olta bırakılmayıp balığın mukavemeti teknenin ağırlığına bırakılır. Bir süre sonra balık yorulur, korkusu geçip uysallaşır. Bundan sonra hurma halatı yavaşça tekneye doğru çekilir. Bu haliyle bile tehlikeli olacağından balıkçının elinde keskin bir bıçağın olması gerekir.
Putin, dünyanın gözleri önünde, elini kolunu sallayarak Kırım’ı işgal etti. Yetmedi Akdeniz’e inip Suriye’de konuşlandı. Bu da yetmedi Afrika’da Libya’ya daldı.
Halbuki daha tüm bu işlerin başında zokayı yutmuştu; bunca zamandır korkusunun geçmesi beklendi. İpi koyuverilen orkinos gibi, bir o yana bir bu yana saldırdı.
Putin yanlışın en büyüğünü Ukrayna’yı işgale yeltenmekle yaptı. Oysa Ukrayna, öyle yenilir yutulur bir yem değildi.
Gözünü kan bürüyen Putin, bodoslamasına Ukrayna’ya daldı; üstelik doğuda bağımsızlık ilan eden bölgelerle yetinmeyip Ukrayna’yı tümüyle işgale kalkıştı.
Sonuçta ayı kapana kısılmıştı; başta İngiltere ve ABD olmak üzere Batı, kan kaybından bayılmasını bekliyor. Bunun için de Rusya’yı dünyadan tecrit eden tüm yaptırımları yürürlüğe soktular.
Bundan böyle Putin’i, aç kalacak Rus halkı devirecek.
Putin, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak.
Bu arada olan, orkinos avında yem olarak kullanılan zavallı Ukrayna halkına olacak. Böylece ABD, bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Rusya-Çin ortaklığından, Rus tehdidini bertaraf edecek ve akabinde tek başına ve hatta belki de Rusya ile birlikte Çin’e yönelecek.
Zalimler, yeryüzünde eğeye benzetilir; zulmünü icra ederken (eğelerken) eğenin kendi dişleri de aşınır. Ona da başka bir zalim musallat olur! İngiltere ve ABD boşuna sevinmesin, onları da törpüleyecek eğelerin gelmesi yakındır.
Ayı kapanı: Ukrayna
Batı (özellikle İngiltere ve ABD) Putin’i bataklığa çektiler, o da hiç tereddüt etmeden kendini ateşin ortasına attı.
Aklı başında bir insan ve koca bir ülkenin sorumluluğunu taşıyan bir kişi bu kadar mı kör, sağır ve idraksiz olur? Daha dün, kendi ülkesi Afganistan’ı işgal etmemiş miydi? Oradan nasıl çıktığını (çıkarıldığını) ne çabuk unuttu!
Kendisi bir hata yaptı diyelim, bedelini de çok ağır ödedi; aynı aymazlığı ABD, hem Irak’ta ve hem de Afganistan’da gösterdi. Her iki yerde de ne denli rezil ve rüsva olduğunu görmedi mi?
Yaptıklarından ibret almadıysa da, gördüklerinden de mi ders çıkarmadı?
Zavallı Putin, çarlığa, Sovyet İmparatorluğu’na soyundu; halbuki Çarlık yüz yıl öncesinden, Sovyetler de otuz yıl öncesinden tarihe karıştı. Sele giden değirmenin gürültüsünü arayan Putin’e ne kadar acınsa azdır.
Ondaki bu histerik (kişilik bozukluğu, aşırı duygusallık ve aşırı ilgi görme ve dikkati üzerine çekme isteği) hali fark eden düşmanları, kendisine tuzak kurdu.
Ve onu tıpkı iri cüsseli bir orkinos balığı gibi avladı. Malum orkinos balıkları çok güçlüdür, bundan dolayı da profesyonel avcılar tarafından avlanabilirler. Orkinos, zokayı yuttuktan sonra serbest bırakılar; hemen çekilmeye kalkışılırsa, tekneyi devirebilir.
Balık, zokayı yutmasını müteakip kaçmaya başlar. Takımın kopmaması için olta, balığın hızına göre gergin tutularak denize bırakılır. Zorlanmayla birlikte tekne sürüklenir. Orkinos duraklamaya başlayınca olta bırakılmayıp balığın mukavemeti teknenin ağırlığına bırakılır. Bir süre sonra balık yorulur, korkusu geçip uysallaşır. Bundan sonra hurma halatı yavaşça tekneye doğru çekilir. Bu haliyle bile tehlikeli olacağından balıkçının elinde keskin bir bıçağın olması gerekir.
Putin, dünyanın gözleri önünde, elini kolunu sallayarak Kırım’ı işgal etti. Yetmedi Akdeniz’e inip Suriye’de konuşlandı. Bu da yetmedi Afrika’da Libya’ya daldı.
Halbuki daha tüm bu işlerin başında zokayı yutmuştu; bunca zamandır korkusunun geçmesi beklendi. İpi koyuverilen orkinos gibi, bir o yana bir bu yana saldırdı.
Putin yanlışın en büyüğünü Ukrayna’yı işgale yeltenmekle yaptı. Oysa Ukrayna, öyle yenilir yutulur bir yem değildi.
Gözünü kan bürüyen Putin, bodoslamasına Ukrayna’ya daldı; üstelik doğuda bağımsızlık ilan eden bölgelerle yetinmeyip Ukrayna’yı tümüyle işgale kalkıştı.
Sonuçta ayı kapana kısılmıştı; başta İngiltere ve ABD olmak üzere Batı, kan kaybından bayılmasını bekliyor. Bunun için de Rusya’yı dünyadan tecrit eden tüm yaptırımları yürürlüğe soktular.
Bundan böyle Putin’i, aç kalacak Rus halkı devirecek.
Putin, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak.
Bu arada olan, orkinos avında yem olarak kullanılan zavallı Ukrayna halkına olacak. Böylece ABD, bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Rusya-Çin ortaklığından, Rus tehdidini bertaraf edecek ve akabinde tek başına ve hatta belki de Rusya ile birlikte Çin’e yönelecek.
Zalimler, yeryüzünde eğeye benzetilir; zulmünü icra ederken (eğelerken) eğenin kendi dişleri de aşınır. Ona da başka bir zalim musallat olur! İngiltere ve ABD boşuna sevinmesin, onları da törpüleyecek eğelerin gelmesi yakındır.