Ali kıran baş kesen(ler)

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Zira dünyamızın onlarca bölgesi, tarihte emsali görülmemiş şekilde büyük tehlikelerle karşı karşıyadır.

Dünyamızın her bir köşesi barut fıçısını andırıyor ve en ufak bir kıvılcımla, bütün dünyanın alev topuna dönmesi an meselesidir.

Şu anda dünyamız, kıyamet öncesi sessizliği ve bu sessizliğin altında fokurdayan cadı kazanını andırıyor.

Ne yazık ki dünyamızın içine düşürüldüğü bu büyük tehlikeyi görebilen, gerektiği gibi değerlendirebilen ve hepsinden önemlisi gerekli tedbirleri alabilecek liderlerden mahrumdur.

Şu anda dünya üzerindeki bütün insanlığı tehdit eden iki baş belası vardır; yani Ali kıran baş kesen iki uğursuz lider vardır. Bunlardan birincisi ABD’yi, diğeri ise, ABD’nin ruh ikizi İsrail’i yönetmektedir.

Bu her iki ülkenin liderleri, kendilerini dünyanın asıl sahibi olarak görmekte; diğer bütün devletlere ve onların halklarına üstten bakarak onların tümünü teferruat (köle-uydu)olarak görüp değerlendirmektedirler.

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Bu her iki ülkenin liderleri olan Trump ile Netanyahu, hiçbir ölçü, sınır, kanun, nizam, antlaşma, hak ve hukuk tanımamakta; ‘Ben yaptım oldu!’ diyerek hoyratça ve küstahça tavırlar sergilemektedirler.

Bozacının şahidi şıracı misali bu iki lider tüm dünyayı ateşe atmak için adeta yarış halindeler.

Onların bu denli pervasızlıklarının müsebbipleri ise gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunan kimi ülkelerin yöneticileridir. Başta tüm Arap ülkeleri olmak üzere birçok İslam ülkesinin yöneticileri, zikredilen bu iki ülkenin adeta uşağı konumunda hareket etmektedir.

Halbuki bütün bu ülkeler, şahsiyetlerini müdrik olarak, haysiyet ve şerefle birlik olsalar ve hepsinden önemlisi ellerindeki petrol ve altın gibi nimetlerin kıymetlerini bilip; peşkeş çekmek yerine kalkan olarak kullansalar, bugünkü sefil durumlara düşmeyeceklerdi.

Ali kıran baş kesenlerden Trump, Mısır ve Ürdün için çok şey yapıyoruz (bundan dolayıdır ki) Gazzelileri alacaklar, alacaklar diyerek; uşak konumundaki bu ülkelerin rezil hallerini işaret etti.

Bu şekilde Biden ile Netanyahu’nun topla, tüfekle, tankla, uçakla yapamadığını Trump iki kelimelik emirle yerine getirmek istiyor.

Şu cürete bakar mısınız?

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Yardım alan emir alır diye boşuna dememişler.

Allah’tan vatanlarını terk etmek yerine seve seve ölüme (şehadete) koşan Gazze halkı var.

Aksi halde Gazze’nin boşaltılması işten bile değildi.