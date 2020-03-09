AB’nin tetikçisi Yunanistan!

NERDE -gösterdiği vahşetle- ‘Bu bir Avrupalı’
Maske yırtılmasa hâlâ bize afetti o yüz...
Medeniyet denilen kahbe, hakikat yüzsüz.”
Âkif bu dizeleri, geçen asrın başlarında Çanakkale önlerine gelip ateş kusan Avrupalılar için yazmıştı.
Aradan bir asır geçmesine rağmen, kendisini medeni addeden Avrupalının maskesinin bir kez daha yırtıldığını görüyoruz.
O günden bugüne insanlık güya çok dersler çıkardı ve sözde medeniyet adına bir sürü kurum ve kuruluşlar kurdu, kararlar aldı, beyannameler neşretti.
Hani nerede İnsan Hakları Sözleşmesi?
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ne iş yapar?
Cenevre Sözleşmesi hangi tozlu raflarda küfleniyor?
Avrupalı olarak, sahile vuran Aylan bebeğe ne kadar üzülmüş ve kahrolmuştuk... Timsah gözyaşlarımızla tüm dünyayı inandırmıştık. Medeniydik ve insan hakları savunucusuyduk.
Ne de olsa Avrupalıydık.
Aaa! O da nesi? Aylan bebeklerle yüklü botları demir çubuklarla delme görevi aldık. Bunun karşılığında bize para vaat ettiler. Biz Yunanız ve sınırlarımızdan mültecilere geçit vermeyiz.
Kapılarımızı tel örgülerle kapatır, buna rağmen içeri girmek isteyen mültecilerin üzerine gaz bombası, sis bombası, göz yaşartıcı bomba, plastik mermi, gerçek mermi ve hatta makineli tüfekle ateşler yağdırırız.
Oysa bu mültecilerden hiçbirinin Yunanistan’da kalma derdi yok. Hepsi de batı Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Dedik ya, Avrupa’nın şımarık çocuğu olan Yunanistan, tek kelime ile tetikçilik yapıyor.
Avrupa’nın tetikçisi olarak bunca iğrençlikleri ve hatta vahşeti sergiliyor.
Gelen mülteciler PKK yahut FETÖ militanı ise başüstüne deyip buyur edersin; lakin garip, kimsesiz, ateşten ve öldürülmekten kaçan zavallı insanlar ise işkence yapıp ölüme terk edersin.
Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, “Bizim medeniyetimiz çok ince bir zarla kaplıdır; en ufak bir çizilip yırtılmayla altından tüm vahşetimiz görülür!” diye boşuna dememişti.
Maske yırtıldı; Yunanın şahsında Avrupa’nın tüm ikiyüzlülüğü, rezilliği ve iğrençliği ortaya çıktı.
Birliğinizi de medeniyetinizi de başınıza çalın!
Suriye’de, Akdeniz’de ve sahillerinde, Yunanistan kapılarında çaresizlikten ya da kahpe kurşunlarla veya caniyane bot delmelerle ölen ve öldürülenlerin tabutlarında taşınan, mülteci cesetlerinden ziyade tüm bir insanlıktır ve bütünüyle insanlık değerleridir.
Siz insanlığı öldürdünüz.
AB’nin tetikçisi Yunanistan!
NERDE -gösterdiği vahşetle- ‘Bu bir Avrupalı’
Maske yırtılmasa hâlâ bize afetti o yüz...
Medeniyet denilen kahbe, hakikat yüzsüz.”
Âkif bu dizeleri, geçen asrın başlarında Çanakkale önlerine gelip ateş kusan Avrupalılar için yazmıştı.
Aradan bir asır geçmesine rağmen, kendisini medeni addeden Avrupalının maskesinin bir kez daha yırtıldığını görüyoruz.
O günden bugüne insanlık güya çok dersler çıkardı ve sözde medeniyet adına bir sürü kurum ve kuruluşlar kurdu, kararlar aldı, beyannameler neşretti.
Hani nerede İnsan Hakları Sözleşmesi?
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ne iş yapar?
Cenevre Sözleşmesi hangi tozlu raflarda küfleniyor?
Avrupalı olarak, sahile vuran Aylan bebeğe ne kadar üzülmüş ve kahrolmuştuk... Timsah gözyaşlarımızla tüm dünyayı inandırmıştık. Medeniydik ve insan hakları savunucusuyduk.
Ne de olsa Avrupalıydık.
Aaa! O da nesi? Aylan bebeklerle yüklü botları demir çubuklarla delme görevi aldık. Bunun karşılığında bize para vaat ettiler. Biz Yunanız ve sınırlarımızdan mültecilere geçit vermeyiz.
Kapılarımızı tel örgülerle kapatır, buna rağmen içeri girmek isteyen mültecilerin üzerine gaz bombası, sis bombası, göz yaşartıcı bomba, plastik mermi, gerçek mermi ve hatta makineli tüfekle ateşler yağdırırız.
Oysa bu mültecilerden hiçbirinin Yunanistan’da kalma derdi yok. Hepsi de batı Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Dedik ya, Avrupa’nın şımarık çocuğu olan Yunanistan, tek kelime ile tetikçilik yapıyor.
Avrupa’nın tetikçisi olarak bunca iğrençlikleri ve hatta vahşeti sergiliyor.
Gelen mülteciler PKK yahut FETÖ militanı ise başüstüne deyip buyur edersin; lakin garip, kimsesiz, ateşten ve öldürülmekten kaçan zavallı insanlar ise işkence yapıp ölüme terk edersin.
Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, “Bizim medeniyetimiz çok ince bir zarla kaplıdır; en ufak bir çizilip yırtılmayla altından tüm vahşetimiz görülür!” diye boşuna dememişti.
Maske yırtıldı; Yunanın şahsında Avrupa’nın tüm ikiyüzlülüğü, rezilliği ve iğrençliği ortaya çıktı.
Birliğinizi de medeniyetinizi de başınıza çalın!
Suriye’de, Akdeniz’de ve sahillerinde, Yunanistan kapılarında çaresizlikten ya da kahpe kurşunlarla veya caniyane bot delmelerle ölen ve öldürülenlerin tabutlarında taşınan, mülteci cesetlerinden ziyade tüm bir insanlıktır ve bütünüyle insanlık değerleridir.
Siz insanlığı öldürdünüz.