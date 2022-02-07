ABD çok pis oynuyor!

Halka tepeden bakanlar mı halkçıdır yoksa halkla aynı safta durup, onun hizmetinde olduğu söyleyip, söylediklerini bir bir gerçekleştirenler mi gerçek halkçıdır?

Kendilerini elit (seçkin) görüp halkı küçümseyen ve onların değer yargılarıyla alay edenler halkçı olabilir mi?

Yurdun sadece 5-10 şehrinde havaalanı yapıp yalnızca seçkinleri (zenginleri) uçuranlar mı halkçıdır yoksa havaalanlarını ülkenin dört bir tarafına yayıp havayolunu halkın yolu yapanlar mı halkçıdır?

Aynı müfredatı ve hatta daha fazlasını okuyan meslek okulu mensuplarını ötekileştirip, puanlarını kırıp üniversitelere sokmayanlar mı halkçıdır, adaleti uygulayıp herkesi aldıkları eşit puanlara göre üniversitelere yerleştirenler mi halkçıdır?

Başörtülü kızlarımıza eğitimi çok gören ve onları üniversite kapılarından kovanlar mı halkçıdır, onların en temel insan ve eğitim haklarını verip üniversitelere yerleştirenler mi halkçıdır?

İşgal güçlerinin bile yapmadığını, yapamadığı şeyi yapıp; ülkenin yerleşim yerlerini, kamu alanı ve dışı diye ayıran ve başörtülülere devlet dairelerini yasaklayanlar mı halkçıdır, tüm devlet dairelerini bütün vatandaşlarına, ayrım yapmaksızın açanlar mı halkçıdır?

Halkını hastane ve eczane kuyruklarında süründüren, hasbelkader yatabilenleri de hastanelerde rehin alanlar mı halkçıdır, teknolojinin en son ürünleri cihazlarla donatıp kurduğu hastaneleri yurdun dört bir yanına yayıp halkının hizmetine sunanlar mı halkçıdır?

“AK Parti’ye oy veren hâkime hâkim demem, öğretmene öğretmen demem, polise polis demem, çitçiye çiftçi demem, işçiye işçi demem, sanatçıya sanatçı demem” zırvasını edip insanımızı ötekileştirenler mi halkçıdır, benim memurum, benim öğretmenim, benim işçim, benim çiftçim deyip onları baş tacı edenler mi halkçıdır?

IMF’nin güdümüne girip borç ve emir alan ve ülkesinin halkını köleleştirenler mi halkçıdır, IMF’nin borcunu kesip kapı dışarı eden ve faiz lobisiyle dişe diş mücadele edenler mi halkçıdır?