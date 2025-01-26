Torreira, Jevtovic ve Ahmed ikinci sarıdan kırmızı kart görmeliydi

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Kimi hakemlerin spesifik hatalarında kızağa çekildiği, kimi hakemlerin ise bu tür hatalarına rağmen maç almaya devam etme geleneği bu hafta da sürdü... Halil Umut Meler, geçen hafta Adana Demir-Fenerbahçe maçında siyah-beyaz hatalar yapmış olmasına karşın VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) tarafından Galatasaray-Konya müsabakasına atandı. Cuma günkü Samsun-Gaziantep maçının ardından bu karşılaşmada da görev yapan Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski ise, bu sezon UEFA tarafından sadece Uluslar Ligi ve Konferans Ligi elemelerindeki 1’er maçta görevlendirilmiş.

TiPiK HALiL UMUT MELER YÖNETiMi

Halil Umut Meler ilk yarıda aman ortalık karışmasın, alevlenmesin düşüncesiyle maç yönetince tam 21 kez faul düdüğü çaldı. Gereksiz yere bir sürü faul verdi. Ceza sahası içinde oluşan bazı hücum faullere de görmeden ezbere düdük çaldı. Ve artık klişe hale gelmiş, maç içerisinde yerli yersiz açık oturum şeklindeki Meler-futbolcu muhabbetleri! Şimdi gelelim maçın kritik pozisyonlarına...

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BÜYÜK HATAYI VAR HAKEMi ÖNLEDi

18. dakikada Adil-Osimhen pozisyonunda Yunus’un topu arkaya aşıracağı çok belli olmasına rağmen Meler pozisyona uzak kaldı. Açık seçik, birebir pozisyonda autu işaret edip sonra yardımcıya “Hangisinden çıktı gördün mü?” diye sorması şaka gibi! Ama siyah-beyaz bir hata VAR’dan döndü ve penaltı kararı çıktı. Bu penaltıda Adil’e sarı kart da gerekiyordu.

32. dakikada Yunus Akgün’ün Adil Demirbağ’a yaptığı müdahale gaddarlık ve acımasızlık içermediği için sarı kart yeterliydi.

İlk yarıda Torreira’nın Oğulcan’a yaptığı 3 faulün 2’si sarı kartlıktı. Oğulcan’ın da Mertens’e hareketine sarı kart çıkmalıydı. Ayrıca Mertens’in hakemi tribünlere şikayet etmesine de sessiz kalındı.

48. dakikada Adil-Sallai pozisyonunda Adil ellerini toptan kaçırıyor, devam kararı doğru.

ABDÜLKERiM ŞEKLEN OFSAYTTAYDI

53. dakikada iptal edilen golden önce Mertens’e yapılan faul yoruma açık. Ama daha önemli bu faulde yapılan ortaya kafayı vuran futbolcu değil, Abdülkerim şeklen ofsayt ve Guilherme’ye blok koyarak müdahalede bulunuyor ve oyuncuya etki ediyor. İnceleme yapılmamasının nedeni de sahadaki yardımcı hakemin bu pozisyona ofsayt bayrağı kaldırması yani saha kararı olmasıydı.

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JEVTOViC VE AHMED iHRAÇ EDiLMELiYDi

69. dakikada Mertens’e yapılan faulde avantaj kuralını uyguladı ama sonrasında Jevtovic’e sarı kart vermeliydi, ki maçın sonunda sarı kart gören Konyasporlu futbolcu 2. sarıdan ihraç edilmiş olacaktı.

72. dakikada Ahmet Kutucu sarı kart gördükten sonra net bir sarı kartlık ayağa basma hareketi daha yaptı. İkinci sarı kartın çıkması gerekiyordu.

iLAVETEN OYNATTIĞI SÜRE YETERSiZDi

Maçın son dakikalarında taç atışı sonrası anlamsız şekilde oyunu durdurup atışı tekrarlatması ve bitiş düdüğü öncesi Galatasaraylı futbolcunun alacağı pozisyonu engellediğini fark edip oyunu bitirmesi ve oynanan süre ile ilave edilen süreye bakmak bile Halil Umut Meler’in nasıl bir yönetim gösterdiğini belgelemeye yeter de artar!