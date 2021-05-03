Zir Vadisi yolu tehlike dolu

İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
Zir Vadisi yolu tehlike dolu
Bu fotoğraflar, Zir Vadisi’nden. Google da şahit, bu yol çok tehlikeli!
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
14 Nisan 2021: Çekici ile otomobil çarpıştı.
*
Söz konusu Zir Vadisi yolunun Sincan’da Yenikent-Temelli arası bağlantıyı sağladığını, aynı zamanda ASKİ Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi, Sincan Katı Atık Bölgesi, Sincan Hayvancılık Bölgesi ve Maliköy tarafındaki OSB’lere ulaşım için kullanıldığını aktaran bir okurumuz(isminin gizli kalmasını istemiş) iletisinde şunları kaydetmiş:
SOLLAMA YASAK AMA...
* Çevre yolu gibi iki yönlü işlek. Özellikle ağır tonajlı kamyonlar başta olmak üzere yoğun bir araç trafiği var.
* Birçok ilçe belediyesine(Gölbaşı, Altındağ, Sincan, Yenimahalle gibi) ait çöp kamyonları da bu yolu kullanıyor.
* Tek gidiş tek geliş. Yol çizgisine göre sollama yapılması yasak, ancak bu kurala uymayan sürücü çok fazla.
AĞIR KAZALAR OLUYOR
* Yoğun kullanılması nedeniyle bu yolda ölümcül boyutlara varan ağır hasarlı trafik kazaları yaşanıyor.
* Kazaların önüne geçilmesi için kör noktalar giderilerek, derhal yol genişletme çalışmaları yapılmalı.
* Ayrıca yol çok dar olduğu için okunamayan ve fark edilemeyen durumdaki tüm trafik levhaları yenilenmeli.
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OKURDAN NOT: Tam kapanma sürecine girdiğimiz şu günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) bu yola acil bir çözüm bulsun ki başka kazalar yaşanmasın.
ÖNERİM VAR
BU ÜST GEÇİT CEBECİ ORTAOKULU’NUN ÖNÜNE ALINAMAZ MI?
Okurumuz Umut Özkan, Talatpaşa Bulvarı’nın Erzurum Sokak’la kesiştiği noktada bulunan üst geçit için, “Uzun zamandır kullanılmıyor ve pas içinde” demiş. Okurumuz, “Bu üst geçit Cebeci Ortaokulu’nun önüne alınamaz mı? Okulun önünde birçok öğrenci trafik kazası geçirdi. Bu üst geçit okulun önüne alınırsa kazalar da önlenmiş olur” önerisinde bulunmuş.
OKUR RADARI
Okurumuz Dursun Türken’in radarına girenler:
* Gazi Mahallesi’ndeki üst geçidin merdiven basamakları yaprak gibi dökülüyor.
* Beşevler’de Gazi Ünivesitesi’nin girişindeki Dolunay Parkı berbat durumda.
ÜMİT MAHALLESİ ÇÖP SORUNUNDA BİRAZ ÜMİTSİZ
Çankaya’nın Ümit Mahallesi 2461. Sokak’ın çöp sorunu olduğunu ileten okurumuz Ayse Nilgün Çayırlıoğlu, “Defalarca Çankaya Belediyesi’ni uyarmamıza rağmen çöp konusunu bir düzene sokamadık” diyor.
ABB’NİN GÖZLE GÖRÜLÜR ÇALIŞMASI YOK
Okurumuz Halil Şimşek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) gözle görülür çalışması yok” eleştirisinde bulunmuş. Okurumuz, geçmiş dönemle şu kıyasları yapmış:
“Melih Gökçek, Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu. Mansur Yavaş ise Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.”
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Sancak Mahallesi’ndeki Simon Bolivar Parkı’nın acil bakıma ve bakıcısına ihtiyacı var. Atılan atıklar yüzünden park gezilebilir ve oturulabilir özelliğinden uzak. Parkın en rahatsız edici özelliği ise yabancı ve tehlikeli köpekler tarafından işgal edilmiş olması. Çankaya Belediyesi’nden ilgi, alaka, çare bekliyoruz.”
Hikmet ACAR
HÜRRİYET ANKARA YAZDI DİREK KALKTI
12 Nisan: Altındağ’ın Beşikkaya Mahallesi Alınköy Vadiyolu Caddesi’nin “ağır vasıta direksiyon sınav alanı” olduğuna dikkat çeken okurumuz Fatih Arslan, şu iki talepte bulunmuştu:
1) Yol ortasındaki elektrik direği kaldırılmalı.
2) Bir kısmı stabilize olan yola asfalt atılmalı.
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19 Nisan: Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) bir açıklama gönderdi. Direğin kaldırılması yönünde EnerjiSA’ya yazı yazıldığı, kaldırılmasının ardından da asfalt çalışmasının programı kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.
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28 Nisan: Başkent Elektrik Dağıtım AŞ(Başkent EDAŞ), şikâyete konu olan direği kaldırdı.
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Ve bugün: Okurumuz Fatih Arslan’ın iki talebinden ilki gerçekleşti. Şimdi geriye “Bir kısmı stabilize olan yola asfalt atılmalı” talebi kaldı. Gözler ABB’de.
NOT: 12 Nisan tarihli yazıda Başkent EDAŞ yerine sehven TEDAŞ yazmışım. TEDAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Atilla Kaya arayıp hem bu yanlışı düzeltti, hem de yol ortasındaki direğin kaldırılması yönünde işletilen tüm süreçle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Teşekkürler Atilla Kaya...
BAKAN KASAPOĞLU’NA HAVUZ TEŞEKKÜRÜ
1 Şubat: Okurumuz Kudret Kaatsız, Anıttepe’de yıllar önce yıkılan 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nun yerine yapılması planlanan tesisin akıbetini merak etmiş ve şöyle demişti: “Anıtkabir’e komşu bu alan pislik içinde, kaderine terk edilmiş vaziyette. Çankaya’ya yakışmayan bu görüntü için Gençlik ve Spor Bakanlığı en kısa sürede harekete geçmeli, buraya modern bir tesis yapmalı.”
30 Nisan: Okurumuz Kudret Kaatsız, Anıttepe’de havuz inşaatı için şantiye kurulduğunu ve çalışmanın startının verildiğini belirterek, özetle şunları kaydetmiş: “Yücetepe Mahallesi sakini olarak, altı senedir moloz yığını manzarasıyla karşımızda duran bu alana yeni bir eser kazandıracak olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum.”
SÖZ YETKİLİDE
SÜRÜCÜLER UYARILDI
* Okurumuz Mustafa Özsüt, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) ait üç kamyonun İncesu Caddesi’nde orta kaldırıma park etmelerini eleştirmişti.
* Şikâyetle ilgili ABB, “Araç sürücülerine gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Sorunun tekrarı halinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır” dedi.
İŞTE ÖRNEK DOKTOR İŞTE ÖRNEK İDARECİ
* Okurumuz Nevra Baturalp, Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden iki kez randevu aldığını, ancak her ikisinde de randevusunun iptal edildiğini savunmuştu. Okurumuz, “Peki ben devamlı kullandığım ilaçları nasıl temin edeceğim?” diye sormuştu.
* Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nin İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erol Göka, pandemi döneminde önemli bir hassasiyet göstererek, aynı gün Nevra Baturalp’le iletişime geçilmesini sağlamış. İşte örnek doktor, işte örnek idareci. Teşekkürler...