Yine vale yine dert

“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Yine vale yine dert
Okurumuz E.D. “Panora AVM’nin önünde çok ciddi bir vale sorunu var” demiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
BU TIR’LARDAN BIKTIK ARTIK!
Okurumuz Nusret Savural, Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi Gökkuşağı Caddesi’ne park eden TIR’lar için “Bu TIR’lardan bıktık artık! Hem araç yolunu daraltıyorlar hem de yaya yolunun görüş açısına engel oluyorlar. Peki biri ya da birilenin canı yandıktan sonra mı müdahale edilecek?” diye isyan ediyor.
BİR ANNENİN ÇÖP KONTEYNERİYLE VERDİĞİ SAVAŞ
Mamak’ın Demirlibahçe Mahallesi’nde ikâmet eden ve geçen yıl bir bebeği olan okurumuz Nagehan Özsoy Çalış, “Mamak Belediyesi’nin gece saatleri çok gürültülü bir şekilde yaptığı çöp toplama işlemi nedeniyle bebeğimiz korkarak ve ağlayarak uyanıyor” demiş. Okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
BEBEĞİMİZ KORKARAK VE AĞLAYARAK UYANIYOR
“Gece yarısı(00.15-01.00 arası) gelen çöp kamyonunun, metal konteyneri defalarca vurarak boşaltması sebebiyle bebeğimiz korkarak ve ağlayarak uyanıyor. Bir saat boyunca onu sakinleştirmeye ve yeniden uyutmaya çalışıyoruz. CİMER üzerinden şikâyetimizi Mamak Belediyesi’ne iletmemize rağmen ‘çöpün gece toplanmasının ve gürültünün olağan olduğu’, ‘önerdiğimiz plastik konteynerin ise kâğıt toplayıcıları tarafından yakıldığı’ söyleniyor. Bebeğimizin her gece korkmasına ve ağlamasına bir çözüm bulun(a)mayışını kabul edemiyoruz. İmkânımız olsa kendi evimizi satıp başka bir semte gideceğiz, ancak şu an şartlarımız elvermiyor. Bu konu bizi bu derece bunaltmış durumda.”
SANKİ ASFALT HENÜZ İCAT EDİLMEMİŞ GİBİ
Burada Okur Yazar’ın 19 Ocak 2021 tarihli, “ÇANKAYA DEĞİL SANKİ MARS” başlıklı iletisi sonrası Beytepe Mahallesi Kuyrukluyıldız Sokak’taki çukurlar -kısmen de olsa- doldurulmuş, ancak yağmur sonrası yol yine çökmüş. Fikri takip yapan okurumuz A.G., “Köstebek yuvasını andıran yol, toz-toprak kaldırıyor ya da çamurdan geçilmiyor. Sanki asfalt henüz icat edilmemiş gibi davranılmasını başkent Ankara’ya ve Çankaya’ya yakıştıramıyor, en kısa sürede bu yola asfalt bekliyoruz” demiş.
SORUM VAR
ORAN’IN MERKEZİNDE ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN?
Çankaya’nın Oran Mahallesi’nden ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ve Çankaya Belediyesi, Oran’ın merkezinde ne zaman asfalt ve kaldırım çalışması yapacak? Yaz geldi, geçiyor..!”
ABB’DEN YANIT BEKLİYOR
Okurumuz Ali Canbolat, 14 Kasım 2019’da bir dilekçe yazarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şöyle bir talepte bulunmuş:
“Ankara Şeker Fabrikası’ndan Sincan-Fatih Kavşağı’na kadar olan Ankara-Ayaş Bulvarı üzerinde, gidiş-geliş istikametinde yaya kaldırımında ağaç dikim için yerler açılmış durumdadır. Ancak bu ağaç dikim yerleri boş halde beklemektedir. Güzel Ankara’mızın yeşertilmesi açısından bu yerlere ağaçlandırma yapılması hususunu müsaadelerinize arz ederim.”
Okurumuz, “Bu başvurum hâlâ neticelendirilmedi” demiş.
KATLEDİLMEDEN ÖNLEM ALINMALI
Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Parkı’nda her gün yürüyüş yaptığını aktaran okurumuz Ufuk Özgünay, iletisinde şöyle demiş:
“Parkın hemen yanında Gazi Üniversitesi’ne ait büyük bir yeşil alan var. Bu alan içinde maalesef moloz yığınları dikkatimi çekti. Katledilmeden derhal önlem alınmalı.”
KENT KAZANSIN
Okurumuz Umut Özkan, Celal Bayar Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi’nin kesişimindeki(Hacettepe Hastanesi Acil Servis yolu) park için 17 Mayıs 2021’de yine bu köşeden, “Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), bu parkı pırıl pırıl yapmalı” demişti.
Aradan iki aya yakın zaman geçmesine rağmen hiçbir geri dönüş yapılmamasını ve parkta herhangi bir çalışmanın olmamasını eleştiren okurumuz, “Bu parkta çocukların oynayacağı, insanların dinlenebileceği bir ortam oluşturulsun. Kent kazansın, Ankara nefes alsın” diyor.
KISA... KISA...
* “Çankaya Tunus Caddesi’ndeki dilencilerden bazıları ‘bir şey sorma’ bahanesiyle yoldan geçenlere yaklaşıyor ve tedirgin edici, hatta zaman zaman tehditkâr bir tarzda dilencilik yapıyor. Zabıta ekipleri önlem almalı.”
Mehmet AK
* “Çankaya’nın İncesu Caddesi’nde pazartesi günleri kurulan semt pazarı yüzünden artık huzurumuz kalmadı. Trafik kilitleniyor, araçlarımızı park edemiyoruz. Bu ana caddede semt pazarının kurulmasına artık izin verilmemeli.”
Mustafa ÖZSÜT
* “30 Ağustos Zafer Parkı’nın girişindeki otopark oldukça düzensiz ve tabanı çakıl. Etrafa yayılan çakıl hem tehlike hem de kötü bir görünüm arz ediyor. Bu durumun giderilmesi için otopark alanı asfaltlanmalı, yollar süpürülmeli.”
Can ÖZYURT
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
5 TEMMUZ
* Okurumuz Aydın Güzel, Çankaya’nın Fakülteler Mahallesi Köylüler Sokak’taki bir çöp konteynerinin kırık dökük haline dikkat çekmişti.
6 TEMMUZ
* Okurumuz Aydın Güzel, yeni bir fotoğraf daha göndermiş ve “Yenisi ile değiştirilmemiş olsa da kısa vadeli çözüm olarak yama yapıldı” demiş.
SÖZ YETKİLİDE
5 TEMMUZ
* Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde ikâmet eden ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz: “10 yılı aşkın süredir oturduğum 1335. Cadde’de çok ciddi bir ‘seyyar satıcı’ sorunu var.”
9 TEMMUZ
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı: “Bu gibi durumlarda seyyar satış yapan aracın yer, zaman ve plaka gibi bilgilerinin verilmesi durumunda anlık müdahalelerde bulunulabilir.”
5 TEMMUZ
* Okurumuz Selçuk Görgülü: “Balâ’nın Sarıhüyük Mahallesi’ndeki mezarlık tarla gibi sürülüyor, mezarlar yıkılıyor, ölülerin kemikleri sızlatılıyor. İnsanların mezarlıklara da saygısı yok.”
9 TEMMUZ
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı: “500 yıllık eski Tatar mezarlığı olan ve yeni defin işlemi yapılmayan bu alana tel örgü çekme işleminin yapımı sağlanacaktır.”
5 TEMMUZ
* Okurumuz Mustafa Deniz: “Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için bina girişlerine 20x20 santimetre ebadında yeni numara levhaları koymalı.”
9 TEMMUZ
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: “20X25 santimetre ebadındaki bina tabelası montaj işlemleri, Ankara ili genelinde gerçekleştirilmektedir.”