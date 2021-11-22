Yine aylardan kasım...

Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
Yine aylardan kasım
Yıl 2018... Aylardan kasım... Okurumuz Mehmet Gürer, metronun Koru istasyonu çıkışında otobüs bekleyen vatandaşlara dikkat çekerek, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mustafa Tuna’ya -özetiyle- şöyle seslenmişti:
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yine aylardan kasım...
Okurumuz Mehmet Gürer, metronun Koru istasyonu çıkışında otobüs bekleyen vatandaşlar için bu defa Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a sesleniyor:
“Kış gelmeden önce üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak gelsin istiyoruz.”
NECATİBEY’İN DALGIÇLARI
Okurumuz Hüseyin Özsoy, Çankaya’nın Necatibey Caddesi’ndeki 21 numaralı Kerem Han’dan bildiriyor.
Necatibey Caddesi’nde uzun yıllardır “kanalizasyon hattı” sorunu olduğunu ve bu nedenle de birçok apartmanda sürekli “dalgıç pompa” çalıştırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KÖTÜ KOKUDAN DURULAMIYOR
“Necatibey Caddesi’ndeki apartmanların bodrumlarını atık/pis su basıyor ve bizim iş yerimiz de dahil olmak üzere birçok iş yerinde kötü kokudan durulamıyor. ASKİ’ye yapmış olduğumuz müracaatlarımızda vidanjörler geliyor, ama yaptıkları çalışmalar ancak birkaç gün için çözüm olabiliyor. Asıl çözüm, mevcut hattın çok daha büyük kapasiteli bir hat ile değiştirilmesidir. Kalıcı çözüm için ASKİ’de bir muhatap da bulamıyoruz ve maalesef Ankara’nın ortasında durum bu. Artık son çaremiz Hürriyet Ankara...”
KARA KIŞ GELMEDEN ASFALT ATILSIN
Ankara’da artık, “Kış gelmeden asfalt gelse” iç çekmelerinin son günleri.
Misal.
Gölbaşı’nda ikâmet eden ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Karşıyaka Mahallesi 776. Sokak’taki durumu şöyle aktarıyor:
“ASKİ’nin yaptığı altyapı çalışması sonrası yolumuz üç aydır bozuk. Bu yolun güzergâhında okul var. Maalesef okula giden aileler rezillik çekiyor. Kara kış gelmeden önce bu yolun onarımının yapılıp, asfaltının atılmasını istiyoruz.”
SİS DEĞİL DUMAN ALTI
Bu fotoğrafı Çankaya’nın Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde çeken okurumuz Mehmet Gürkan, “Lüks restoranların kaçak ilave yapıları ve alt kata bağladıkları bacalar nedeniyle dört yıldır duman altındayız. Pencereleri açamıyoruz, balkonlara çıkamıyoruz. Hiç susmayan havalandırma gürültüleri de cabası. Üstüne üstlük çocukların spor sahası da duman altı” demiş.
MUTLUKENT’İN MUTSUZLUĞU
Bu fotoğrafı Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi’ndeki Beysukent’te çeken okurumuz Meltem Çetin ise, “Çöp konteyneri bazen haftalarca böyle bekliyor” diyerek, Çankaya Belediyesi’ni eleştirmiş.
‘ÜCRETSİZ’ YAZIYOR AMA TUVALET KULLANILAMIYOR
“Başkent Ankara’nın Zafer Çarşısı’nda bulunan tuvaletin kapısına bir bank konulmuş ve tuvalet kullanıma kapatılmış. ‘Ücretsiz’ yazıyor ama tuvalet kullanılamıyor. Temizlik de yok! En kısa sürede burası vatandaşın hizmetine açılmalı.”
Meral DEMİR
TURAN GÜNEŞ’TE AFRİKA USULÜ KATLI KÖPRÜLÜ KAVŞAK
“Turan Güneş Bulvarı’nda tam anlamıyla ‘Afrika usulü katlı köprülü kavşak’ çalışması yapılıyor. Projeyi kimin yaptığı, kaça yaptığı belli değil. Yolda sürücüleri yönlendirecek ışıklı yönlendirme yok, trafik polisi bile yok.”
Yaman EREN
BAKIMSIZ AĞAÇLAR BUDANSIN
“Çankaya’nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akdeniz Caddesi’nin kesişimindeki yolda bazı ağaçların dalları, bakımsızlıktan dolayı kaldırıma kadar sarkmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB), buradaki ağaçları budaması gerekiyor.”
K.K.
EYLÜL AYINDAN BERİ ONARIM BEKLİYOR
“Çankaya’nın Yukarıbahçelievler Mahallesi’ne bağlı Şehit Temel Kuğuoğlu Sokak ile 76. Sokak’ın kesişimindeki kaldırım, eylül ayından beri bu durumda ve onarılmıyor.”
Füsun ACARTÜRK
SÖZ YETKİLİDE-1
15 Kasım 2021
* Okurumuz Arda Berk Ü., Çankaya’nın Kırkkonaklar Mahallesi 270. Cadde’deki tehlikeye dikkat çekerek, “Bir gün buraya araba düşecek diye korkuyoruz. Acilen önlem alınmalı” diye uyarmıştı.
17 Kasım 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Kasım ayı içerisinde ivedilikle gerekli dolgu çalışmaları yapılarak tehlike arz eden durum ortadan kaldırılacaktır” yanıtını vermiş.
SÖZ YETKİLİDE-2
18 Ekim 2021
* Okurumuz Murat Taş, TBMM’nin yanı başındaki Milli Egemenlik Parkı’nda sürü halinde yaşayan köpekler için, “İnsanlara saldırıyorlar. Isırılan, hastanelik olanlar da var. Bir çözüm bulunmalı” demişti.
17 Kasım 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, -özetle- “Yapılan kontrollerde, köpeklerin agresif davranışlar göstermediği ve küpeli oldukları tespit edilmiştir” yanıtını vermiş.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1
15 Kasım 2021
ŞİKÂYETİMİZ BİR GÜNDE HALLOLDU
Okurumuz Ayhan Turhal, Çankaya’nın Beytepe Mahallesi 1637. Cadde’deki kaldırım için, “Bozan gidiyor. Maalesef aylardır bu durumda” demişti.
*
Bir gün sonra yani salı günü okurumuz Ayhan Turhal’dan, kaldırımın onarılmış halini gösteren bir fotoğrafla birlikte yeni bir ileti daha geldi:
*
“Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Şikâyetimiz bir günde halloldu. Vatandaş olarak eksik gedik şeyleri bildirmemiz lazım ki onarılsın.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, okur şikâyeti sonrası bozuk kaldırımı onardı.