Yasal mı korsan mı?

Lakin.
Aşırı tuz, kaldırımın da asfaltın da tansiyonunu yükseltir.
Bahar gelince anlarsın ki...
Gıcır gıcır olan yol da kaldırım da...
Mevta!
*
Bu cümle, okurumuz İzzet Onur Nazlıaka’ya yani kentte toplu taşıma kullanan bir vatandaşa ait.
*
Peki bu tepkinin sebebi ne?
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), “ücretsiz aktarma” uygulamasına 5 Ocak 2022 itibarıyla son verdi.
* EGO Genel Müdürlüğü ise “ücretsiz aktarmanın, eşitliğin sağlanması açısından kaldırıldığını” açıkladı.
*
Toplu taşımada zamla birlikte gelen “ücretsiz aktarma” uygulamasının kaldırılmasına “adaletsizlikte eşitlik” vurgusuyla farklı bir bakış açısı getiren okurumuzun iletisi şöyle:
Mevzu, alışveriş merkezlerinin(AVM) bazılarında “vale hizmeti” adı altında alınan “otopark ücreti” meselesi.
*
Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.
İlave hiçbir hizmet yok.
*
SÖZ YETKİLİDE-1
* Okurumuz Cengiz Bolat, Elmadağ Kayak Merkezi’ne ulaşım için kullanılan yolun asfaltsız ve bozuk olduğuna dikkat çekerek, “Başkent Ankara’da kış turizmi maalesef sahipsiz. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulunuyorum: Bu çileyi bitirin” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, okurumuzun bu şikâyeti üzerine, “Bahse konu yol kadastro yoludur. Geçen yıl asfalt kırığı serimi yapılmıştır. 800 metre uzunluğunda olup, 2022 yılı asfalt serim programı doğrultusunda yapımı planlanmaktadır” yanıtını gönderdi.
Çok haklı.
Ankara’nın kuzeyinde Kastamonu, doğusunda ise Kayseri, “kış turizmi” konusunda epeyce “yol aldı/alıyor.”
Biz ise hâlâ “yolu yoluna koymaya” çalışıyoruz.
Yani koskoca bir yılda, Elmadağ Kayak Merkezi’nin yolunu bile asfaltla(ya)mıyoruz.
Yazık!
Peki gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, “parklardaki çocuk oyun alanlarını ve oyuncakları ne sıklıkla kontrol ediyor?”
Çünkü park yapmakla, park açmakla bu iş bitmiyor.
Hele hele söz konusu çocuklarsa, belediyelerin bakım-onarım işinde daha da hassas olmaları gerekiyor.
*
UZUN SÜRE ATIL KALMIŞTI
“ABB Başkanı Mansur Yavaş, uzun süre atıl halde kalan Sıhhiye Çok katlı Otoparkı’nı amacına uygun şekilde tekrar hizmete sunarak bölgenin park sorununa da çözüm oldu.
ANCAK: Otoparkta bir kat dolmadan diğerini açmıyorlar. Otoparkın içinde araçlar park yeri arıyor, haliyle trafik çok sıkışıyor.
PEKİ: Kentin merkezindeki bu otoparkı saat 22.30’da kapatmak akılcı mı? Ankara gibi şehirde sosyal hayat o saatte mi bitiyor?”
OKUR RADARI
SÜS HAVUZUNA TOPRAK!“ABB, Abdi İpekçi Parkı’ndaki süz havuzlarına toprak dolduruyor. Yapılanları yok etmek yanlış. Vazgeçilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
Hürriyet Ankara okurlarının zaman zaman bu köşede yer alan eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk kez tarih verdi:
* “İşin süresi 150 gün olup, 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.”
*
İşte, ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan Burada Okur Yazar’a özel yapılan o açıklamanın tamamı:
EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:
BİNLERCE KİŞİ VAR
“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”
ARIZA BİLDİRİMİ!
“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Yasal mı korsan mı?
* Burada Okur Yazar, “AVM’lerdeki vale hizmeti” ile ilgili şikâyetleri gündeme getirmiş ve özellikle şu üç konuya/soruna dikkat çekmişti:
17 Ocak 2022
AVM’YE Mİ AİT YOKSA BELEDİYEYE Mİ
1) Ankara’da bazı AVM’ler, birkaç saat için 20-30 lira otopark ücreti alıyor.
2) Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.
3) Burası AVM’ye mi ait yoksa belediyeye ait bir kaldırım mı kimse bilmiyor.
*
31 Ocak 2022
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Zabıta Daire Başkanlığı’ndan “AVM’lerdeki vale hizmeti” ile ilgili bir açıklama geldi. Özeti şu:
GEREKLİ UYARI VE İKAZLAR YAPILMIŞTIR
* Ekiplerimiz tarafından yapılan kontrollerde izinsiz-kaçak(korsan) olarak faaliyet gösteren şahıslara gerekli yasal işlemler yapılmakta ve bölgeden uzaklaşmaları sağlanmaktadır.
* CEPA AVM’de görevli ekibimiz tarafından yapılan kontrolde, vale hizmeti yapan şahsa idari para cezası uygulanmış olup, konu ile ilgili gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır.
*
5 Şubat 2022
Ceza... Uyarı... İkaz...
Belli ki çare/çözüm olmuyor.
ABB Zabıta Daire Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklamadan beş gün sonra aynı noktada yine aynı vale elini kolunu sallayarak iş yapıyor.
Görmüş olduğunuz fotoğraflar, cumartesi günü akşam 17.30 sıralarında çekildi.
Şimdi geriye şu soruların cevabını aramak/bulmak kalıyor:
NASIL OLUYOR DA AYNI İŞE DEVAM EDİYOR?
* Daha kısa bir süre önce idari para cezası uygulanan, gerekli uyarı ve ikazların yapıldığı söylenen bu şahıs(vale) nasıl oluyor da aynı işi yapmaya devam ediyor?
* Ankara’daki AVM’lerin hangilerinde vale hizmeti yasal, hangileri korsan?
NOT: ABB Zabıta Daire Başkanlığı’nın, “AVM’lerdeki vale hizmeti” konusunda vatandaşları doğru şekilde bilgilendirmesi gerekiyor.
HÜRRİYET ANKARA YAZDI O DUYURULAR KALDIRILDI
6 Aralık 2021
* Okurumuz Onur Nazlıaka, toplu taşımada kişiselleştirilmiş kart(Ankarakart) kullanımı olmasına rağmen bazı özel halk otobüslerinde karşılaştığı “Serbest kartlar ve öğrenci kimlik kartları kimlik göstermek mecburidir” yazılı korsan duyuruya dikkat çekmiş ve EGO Genel Müdürlüğü’nden denetim yapmasını istemişti.
31 Ocak 2022
* EGO Genel Müdürlüğü, “Haber metninde belirtilen duyuru metninin birkaç araçta asılı olduğu saha denetim görevlilerimizce tespit edilerek, araçlardan kaldırılması sağlanmıştır. Yayınlanmakta olan duyurularda, EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi duyuru formatı ve logosu bulunmayanların geçerliliği mevcut değildir” açıklaması yaptı.
CADDE/SOKAK LEVHALARININ TAMAMI YENİLENECEK
17 Ocak 2022
* Okurumuz Can Hayat Özyurt, Yenimahalle’nin Demetlale Mahallesi İvedik Caddesi’nde “cadde/sokak levhası eksikliği” olduğuna dikkat çekerek, “Levhaların çoğu yerinde yok. Adres arayan nasıl bulacak?” diye sormuştu.
31 Ocak 2022
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde devam eden cadde/sokak ve bina numara levhalarının yenilenmesi konusundaki “Sokaktaki Ankara” adlı proje hakkında şu bilgileri vermiş:
GÜNLÜK 500 TABELA
“Atölyelerimizde bulunan UV baskı makinesi ile günlük ortalama 500 adet tabela basımı gerçekleştirilmektedir. Bir sene içerisinde ise Ankara’nın eski tabelaların atölyemizde geri dönüştürülerek işlem yapılmaktadır.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İvedik Caddesi isimli yol güzergâhı için Numarataj Şube Müdürlüğü’müz bünyesindeki ekip arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürmektedir.
SORUM VAR-1
ÖN ÖDEMELİ(KARTLI) DOĞALGAZ SAYACI KULLANANLAR CEZALANDIRILIYOR MU?
Okurumuz Süleyman Altıner, ön ödemeli(kartlı) doğalgaz sayacına geçen yılın kasım ayında bin liralık(400 m3) gaz yüklemiş, geçen süredeki zamlar nedeniyle 2 Şubat’ta ise 295 lira kesinti yapılmış.
Okurumuz sormuş:
“Başkentgaz’ın bu uygulaması yasal olarak kabul edilecek olursa, geçen yıl 75 TL’ye ayçiçeği yağı satan bir marketin, şimdi gelip müşterisinden 75 TL daha fark talep etmesi gerekir. Bir hukuk ülkesinde ön ödemeli(kartlı) doğalgaz sayacı kullananlar cezalandırılıyor mu ya da bu bir suç mu?”
SORUM VAR-2
SENE OLMUŞ 2022 ÜSTÜ AÇIK SEMT PAZARI MI OLUR?
Okurumuz Zeki Tekin, soruyor:
“Çankaya’nın Oğuzlar Mahallesi’ndeki semt pazarının üstü kapatılsın. Sene olmuş 2022... Üstü açık semt pazarı mı olur?”
KISA... KISA...
“Eryaman-Göksu Parkı’ndaki ördeklerin kapalı barınma yeri yok. Bu hayvanlar soğuğa dayanıklıdır ama üşür. Kışın girip sokulacakları bir kümeslerinin olması şart.”
Atilla TURGUT
* “Ankara’daki tüm parklarda bu kış günleri de dahil sabaha kadar aydınlatmalar yanıyor. Ya çok zenginiz ya da müsrif. Bir kampanya ile tüm belediyeler tasarrufa gitmeli.”
Bekir BOZDAĞ