‘Yakışmayan manzara’ için martta ihale nisanda çalışma

Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
‘Yakışmayan manzara’ için martta ihale nisanda çalışma
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “Karşıyaka Mezarlığı’na yakışmayan manzara” başlıklı okur şikâyeti vardı.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Ve bu haber sonrası cuma günü de Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü, şu yanıtı gönderdi:
ARAÇ YOLLARINA HER GÜN ASFALT KIRIĞI DÖKÜLÜYOR
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mız tarafından Karşıyaka Mezarlığı içerisinde defin işlemi devam eden U14, U15, U16 ve U17 adalarımızın ara yollarının bordür ve kilit taşı yapımı için ihale çalışmalarımız mart ayı içerisinde bitirilerek, nisan ayı itibarıyla adalarımızın ara yollarının bordür ve kilit taşı yapımı sağlanacaktır. Bu tarihe kadar adalarımıza ulaşımı sağlayan araç yollarına çamur olmaması için her gün asfalt kırığı dökülerek iş makinelerimizle düzleme yapılmaktadır.”
TALEBİM VAR
ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ ‘KİOSK KULLANIM ÜCRETİ’ UYGULAMASINI KALDIRMALI
Okurumuz Umut Özkan, ön ödemeli(kartlı) su sayacına yaptığı yüklemede 2.57 TL “KİOSK KULLANIM ÜCRETİ” alındığını söylemiş.
Okurumuz “TALEBİM VAR” demiş:
“Vatandaşın cebinden haksız bir şekilde parasını alan bu uygulamayı, ‘Halkın yanındayım, vatandaş için çalışıyorum’ diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir an önce ortadan kaldırmalı.”
RÖGAR, KALDIRIM, DUVAR
3’ÜNDE DE TEHLİKE VAR
Okurumuz Dursun Türker, kenti cadde cadde, sokak sokak gezen...
Bu sırada karşısına çıkan aksaklıkları hiçbir zaman es geçmeyen...
Kısacası, kentine ve kendine karşı duyarlı birisi.
*
Okurumuz Dursun Türker’in dijital heybesinde bu hafta ikisi Çankaya biri de Keçiören olmak üzere 3 sorun var. İşte fotoğraflarıyla birlikte çözüm bekleyen o sorunlar:
1) ÇANKAYA
* Bahçelievler Mahallesi 7. Cadde’deki rögar kapağı her an çökebilir.
2) ÇANKAYA
* Bahçelievler Mahallesi 7. Cadde’deki bu kaldırım yayalar için tuzak.
3) KEÇİÖREN
* Gazeteci Mevlüt Işık Parkı’ndaki koşu yolunun duvarı yıkıldı yıkılacak.
CEP OTOPARKINA ASFALT ATILSIN
Okurumuz Hakan Güngör, Eryaman’daki 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı’nın girişinde yer alan cep otoparkına asfalt atılması gerektiğini söylemiş.
SORUM VAR
ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI NE ZAMAN AÇILACAK?
Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı ne durumda ve ne zaman kullanıma açılacak?
Ş.H.
DİYOR Kİ
KAVŞAKLARDAKİ TAKSİCİLER TRAFİĞİ SIKIŞTIRIYOR
Okurumuz Alp A., diyor ki:
“Ankara’da trafiğin sıkışmasına neden olan etkenlerden biri de kent merkezindeki hemen hemen tüm kavşaklara yakın noktalarda bekleyen taksiciler.”
KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINA SEBEP OLANLARIN BAŞINDA KÂĞIT TOPLAYICILARI GELİYOR
Okurumuz Kudret Başçoban, kâğıt toplayıcılarının maske ve eldiven takmadan çöpleri karıştırdıklarını belirterek, “Kentte koronavirüsün yayılmasına sebep olanların başında geliyorlar” demiş.
Bir çöp konteynerini günde en az 50 kişinin karıştırdığına dikkat çeken okurumuz, “Sonra da marketlere girip alışveriş yapıyorlar. Mutlak surette bu manzaraların önüne geçilmeli” diye de eklemiş.
SÖZÜ/ÖZÜ
KİM GERÇEKTEN YARDIMA MUHTAÇ KİM DOLANDIRICI ANLAYAMAZ OLDUK
“Koronavirüs salgını sonrası kentin kalabalık meydanları boş kalınca, yardım dilenenler de sosyal medyadan hesap numarası paylaşmaya başladı. Kim gerçekten yardıma muhtaç kim dolandırıcı anlayamaz olduk.”
Kenan KIZIL
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