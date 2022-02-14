Yahudi Mahallesi’nin değeri kaybedildikten sonra mı anlaşılacak?

* Burada Okur Yazar, “AVM’lerdeki vale hizmeti” ile ilgili şikâyetleri gündeme getirmiş ve özellikle şu üç konuya/soruna dikkat çekmişti:

17 Ocak 2022AVM’YE Mİ AİT YOKSA BELEDİYEYE Mİ

1) Ankara’da bazı AVM’ler, birkaç saat için 20-30 lira otopark ücreti alıyor.

2) Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.

3) Burası AVM’ye mi ait yoksa belediyeye ait bir kaldırım mı kimse bilmiyor.

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31 Ocak 2022

* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Zabıta Daire Başkanlığı’ndan “AVM’lerdeki vale hizmeti” ile ilgili bir açıklama geldi. Özeti şu:

