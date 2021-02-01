Vur abalıya

Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
Vur abalıya
Koronavirüs salgını başladı başlayalı, motosikletli kuryelerin hem iş yükü hem de üzerilerindeki baskı katbekat arttı. Ve tabii maalesef “ölümlü motosiklet kazaları” da..!
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
MOTOSİKLETİN DENGESİNİ BOZUYOR O DA KAZALARA SEBEBİYET VERİYOR
“Son zamanlarda motosikletli kuryelerin yük taşımacılıkta rekor üstüne rekor kırdığını görüyoruz. İki tekere koliler, damacanalar ve hatta tüpler yükleniyor. Halbuki Karayolları Trafik Kanunu’na göre motosikletlerin arka çantalarının kapasitesi haricinde yük taşınması yasak. Arka çantaların yük taşıma kapasitesi ise 10 kilogramı geçemez.
Yasak olduğunu bile bile koliler, damacanalar ve tüplerin taşınması motosikletin dengesini bozuyor, o da kazalara sebebiyet veriyor. Motosikletli kuryeler ise işten çıkarılma korkusuyla ekmeğinin hatırına şu kış günü bile seslerini çıkaramıyorlar.”
ÖNERİM VAR
SOLA DÖNÜŞÜN SERBEST OLDUĞU TRAFİK IŞIKLI KAVŞAK TURAN GÜNEŞ BULVARI’NI RAHATLATIR
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT önünde “üst geçit köprü” ile Panora AVM giriş kavşağında “alt geçit” inşa edileceğini aralık ayında duyurmuştu.
*
Okurumuz Onur Nazlıaka da bölgede son birkaç yıldır yoğunlaşan ulaşımın genel olarak Galip Erdem Caddesi üzerinden sağlanmasının büyük sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekmiş. Dar bir yol olan Galip Erdem Caddesi’ndeki trafiğin Turan Güneş Bulvarı’nı da etkilediğini aktaran okurumuzun önerisi şöyle:
ARAÇ KUYRUKLARI AZALACAK
“Turan Güneş Bulvarı ile 578. Sokak’ın kesişiminde trafik ışıklı bir yaya geçidi bulunmakta, trafik akışı yayaların geçtiği kısa aralıklarla kesilmektedir. İşte bu nokta sola dönüşün serbest olduğu trafik ışıklı kavşak olarak düzenlenmeli, hem Turan Güneş Bulvarı’ndan 578. Sokak’a hem de 578. Sokak’tan Turan Güneş Bulvarı’na dönüş sağlanmalıdır. Bu sayede Galip Erdem Caddesi ve Turan Güneş Bulvarı’ndaki araç kuyrukları azalacak, daha geniş bir yol olan 578. Sokak üzerinden rahat bir trafik akışı sağlanacak.”
OKURDAN NOT: Sorunun çözülmesi adına çözüm önerimi sunuyor, bölge sakinlerini sevindirecek bu denli bir önerinin gereklerinin bir an önce yapılmasını temenni ediyorum.
YIKILDI UNUTULDU
Okurumuz Kudret Kaatsız, Anıttepe’de yıllar önce yıkılan 100. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nun yerine yapılması planlanan tesisin akıbetini merak etmiş.
Mezbelelik alana dikkat çeken Kudret Kaatsız’ın iletisi şöyle:
* Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e komşu bu alan pislik içinde, kaderine terk edilmiş vaziyette.
* Çankaya’ya yakışmayan bu görüntü için Gençlik ve Spor Bakanlığı en kısa sürede harekete geçmeli, buraya modern bir tesis yapmalı.
TIKA BASA KUMBARA
* Çankaya’dan okurumuz K.K., Yücetepe Mahallesi 84. Cadde’deki “cam şişe kumbaraları” için, “Ağzına kadar tıka basa dolu” demiş.
* Okurumuz, Çankaya Belediyesi’ni eleştirmiş: “Telefon etmeme rağmen neredeyse bir aydır aynı vaziyette. Pislikten geçilmiyor.”
SORUM VAR
BİR ASANSÖRÜ ÇALIŞTIRMAK ÇOK MU ZOR?
Okurumuz Selahattin Erdem, “Çalıştığı güne kadar size her hafta yazacağım” diye başladığı iletisinde bir kez daha Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a seslenmiş ve sormuş:
“Ankara’nın en büyük iki ilçesinden biri olan Keçiören’deki yatay asansör senelerdir çalışmıyor. Hayret ediyoruz! Bir asansörü çalıştırmak çok mu zor?!
ÇALIŞMAYAN SÜS HAVUZU YERİNE GÜZEL BİR PEYZAJI HAK EDİYOR
Bu fotoğrafı okurumuz Hande Uslu çekmiş/göndermiş.
Ve altına şu notu düşmüş:
“Etimesgut’un Bağlıca Bulvarı ile Tekdal Caddesi’nin kesiştiği kavşakta bulunan süs havuzu kullanılmadığı için görsel kirlilikten öteye geçmiyor. Bu kavşak, çalışmayan süs havuzu yerine çok daha güzel bir peyzajı hak ediyor.”
MAMAK BELEDİYESİ YILLARDIR HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR
“Kızılay’a iki kilometre mesafede ve 50. Yıl Parkı’nın çevresinde olan gecekondu bölgesi harabeye döndü, ama Mamak Belediyesi yıllardır hiçbir şey yapmıyor.”
Serkan GÜRPINAR
BAŞKENTRAY ELMADAĞ’A UZATILSIN
Elmadağ’dan okurlarımız D. Özcan ve İ. Yurduseven, ilçenin Kayadibi Mahallesi için “Gelişmesi yıllardır engelleniyor” demişler. Her iki okurumuzun da ortak talebi şöyle:
* Başkentray, Elmadağ-Kayadibi Mahallesi’ne kadar uzatılsın.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
19 OCAK 2021: Okurumuz Kadir Gümüştekin, Mamak’ın Türközü Mahallesi 430. ve 438. caddelerin kesişimindeki bozuk kaldırıma dikkat çekerek, “Yayalara geçit vermiyor” demişti.
22 OCAK 2021: Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, gerekli incelemeleri yaparak kaldırımdaki hasarın onarımını ivedi olarak sağlandığını bildirdi.
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