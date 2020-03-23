Ve o karar geldi

Hürriyet Ankara’yı çok iyi anlatan bir sloganımız var: “KENTİNİ YAŞAYAN GAZETE.”
Geçen yazımda, “65 yaş ve üstü için bu karar alınmalı” başlığıyla, okurlardan gelen şu öneriye/talebe yer vermiştim:
* “Toplu taşımadan ücretsiz yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları koruyabilmek için bir süreliğine ‘ücretsiz binişler’ iptal edilsin.”
* “65 yaş ve üzeri vatandaşları evde tutmanın en kolay yolu, ücretsiz toplu taşıma kullanımının korona tehlikesi geçinceye kadar kaldırılması.”
*
Yazının sonunda da demiştim ki:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi son iki haftanın toplu taşıma istatistiklerini açıklasa, eminim okurlarımız haklı çıkacaktır.”
*
Ankara Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 65 yaş ve üzeri toplu taşıma istatistiklerini(beş günlük) gönderdi.
Tablo şöyle:
16 Mart Pazartesi: 89 bin 94
17 Mart Salı: 65 bin 804
18 Mart Çarşamba: 53 bin 244
19 Mart Perşembe: 33 bin 924
20 Mart Cuma: 36 bin 630
*
Sonra.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması Ankara’da geçici olarak askıya alınmıştır” açıklaması yaptı.
Sonra.
İçişleri Bakanlığı, “65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikâmetlerinden dışarı çıkmalarına; park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarına sınırlandırma getirildiğini” açıkladı.
*
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği yaş grubunun “65 yaş ve üstü” olduğuna bir kez daha dikkat çekiyor...
Büyüklerimize sahip çıkma adına “Evde kal, sağlıcakla kal” diyorum.
HAFTANIN FOTOĞRAFI
1 METRE MESAFELİ SÜT KUYRUĞU
Bu haftanın fotoğrafı, okurumuz Seçgin Duygu’dan geldi.
Burası, Yenimahalle ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi.
Urankent Prestij Konutları’nın önünde, aralarında en az bir metre mesafe bırakarak süt alma sırasına giren komşularını fotoğraflayan okurumuz, “Duyarlı tüm komşularımıza teşekkürler” demiş.
O zaman bir teşekkür de bizden gelsin.
BANKA PROMOSYONU ERTELENMELİ
Okurumuz Emre Çetiner’in, “Emeklilerin ‘banka promosyonu olayı’ ertelenmeli” diye başladığı iletisinin özeti şöyle:
“Bankalar, ‘İmza için şubemize gelmeniz lazım’ diyor. Tabii sıralar dolu. e-Devlet’te ‘banka değiştirme’ seçeneği var..
ANCAK: Banka tarafında durum ne olacak belli değil.
ANCAK: Ek promosyonlar alınabilecek mi belli değil.”
OKURDAN NOT: Bir yakınım sabah 08.30’da bankaya gidip, 11.30’a kadar sıra beklemiş.
ÇEK ÇEK ÇEKİNCESİ
Okurumuz Dilek D., “çek çek” adı verilen çekmeli araçlarla sokaklarda atık toplayan kişilere dikkat çekmiş ve “Koronavirüsle mücadele kapsamında sokakların dezenfekte edilmesini takdirle karşılıyor, yürekten destekliyorum. Ancak, sokaklarda turuncu arabalarıyla atık toplayan özellikle de gençlerimize neden bir uygulama yapılmıyor? Bir taraftan hijyen, diğer taraftan bakteri ve virüs. Toplumumuzu böyle mi yöneteceğiz? Buna bir çare bulunmalı” demiş.
DUYURU
Dün yine yazıyı mizanpaja yolladıktan bir süre sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden duyuru geldi.
ANKARA’DA KÂĞIT TOPLAYICILIĞI YASAKLANDI.
BU NE YAMAN ÇELİŞKİ
Bu fotoğrafı gönderen okurumuz demiş ki:
“Lütfen bu maskeleri yerlere atan düşüncesiz vatandaşları uyarın.”
*
Maske takma hassasiyeti gösteren vatandaşla, maskeyi yere atan vatandaş aynı kişiyse...
Bu ne yaman çelişkidir.
ÖNERİM VAR
PARKLARDAKİ BANKLAR KALDIRILMALI
Okurumuz Umut Özkan’ın bir önerisi var:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri, parklardaki bankları kaldırmalı. Koronovirüsle mücadelede, önemli bir adım olacaktır.”
TALEBİM VAR
ÇANKAYA BELEDİYESİ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ ÇÖPLERİ GECE TOPLAMALI
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, koronavirüse karşı çok sıkı tedbirlerin alındığı şu günlerde Çankaya’da en büyük sorun için “ÇÖP” diyor.
İletisi şöyle:
“Çankaya Belediyesi artık çöpleri sabah topluyor. Sokaklar yaklaşık 12 saat boyunca çöp içinde kalıyor. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tedirgin. Şu sıralar hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.
TALEBİM: Çankaya Belediyesi bu yanlıştan dönmeli, tıpkı eskiden olduğu gibi çöpleri yine gece toplamalı.”
Ve o karar geldi
Hürriyet Ankara’yı çok iyi anlatan bir sloganımız var: “KENTİNİ YAŞAYAN GAZETE.”
Geçen yazımda, “65 yaş ve üstü için bu karar alınmalı” başlığıyla, okurlardan gelen şu öneriye/talebe yer vermiştim:
* “Toplu taşımadan ücretsiz yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları koruyabilmek için bir süreliğine ‘ücretsiz binişler’ iptal edilsin.”
* “65 yaş ve üzeri vatandaşları evde tutmanın en kolay yolu, ücretsiz toplu taşıma kullanımının korona tehlikesi geçinceye kadar kaldırılması.”
*
Yazının sonunda da demiştim ki:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi son iki haftanın toplu taşıma istatistiklerini açıklasa, eminim okurlarımız haklı çıkacaktır.”
*
Ankara Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 65 yaş ve üzeri toplu taşıma istatistiklerini(beş günlük) gönderdi.
Tablo şöyle:
16 Mart Pazartesi: 89 bin 94
17 Mart Salı: 65 bin 804
18 Mart Çarşamba: 53 bin 244
19 Mart Perşembe: 33 bin 924
20 Mart Cuma: 36 bin 630
*
Sonra.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması Ankara’da geçici olarak askıya alınmıştır” açıklaması yaptı.
Sonra.
İçişleri Bakanlığı, “65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikâmetlerinden dışarı çıkmalarına; park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarına sınırlandırma getirildiğini” açıkladı.
*
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği yaş grubunun “65 yaş ve üstü” olduğuna bir kez daha dikkat çekiyor...
Büyüklerimize sahip çıkma adına “Evde kal, sağlıcakla kal” diyorum.
HAFTANIN FOTOĞRAFI
1 METRE MESAFELİ SÜT KUYRUĞU
Bu haftanın fotoğrafı, okurumuz Seçgin Duygu’dan geldi.
Burası, Yenimahalle ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi.
Urankent Prestij Konutları’nın önünde, aralarında en az bir metre mesafe bırakarak süt alma sırasına giren komşularını fotoğraflayan okurumuz, “Duyarlı tüm komşularımıza teşekkürler” demiş.
O zaman bir teşekkür de bizden gelsin.
BANKA PROMOSYONU ERTELENMELİ
Okurumuz Emre Çetiner’in, “Emeklilerin ‘banka promosyonu olayı’ ertelenmeli” diye başladığı iletisinin özeti şöyle:
“Bankalar, ‘İmza için şubemize gelmeniz lazım’ diyor. Tabii sıralar dolu. e-Devlet’te ‘banka değiştirme’ seçeneği var..
ANCAK: Banka tarafında durum ne olacak belli değil.
ANCAK: Ek promosyonlar alınabilecek mi belli değil.”
OKURDAN NOT: Bir yakınım sabah 08.30’da bankaya gidip, 11.30’a kadar sıra beklemiş.
ÇEK ÇEK ÇEKİNCESİ
Okurumuz Dilek D., “çek çek” adı verilen çekmeli araçlarla sokaklarda atık toplayan kişilere dikkat çekmiş ve “Koronavirüsle mücadele kapsamında sokakların dezenfekte edilmesini takdirle karşılıyor, yürekten destekliyorum. Ancak, sokaklarda turuncu arabalarıyla atık toplayan özellikle de gençlerimize neden bir uygulama yapılmıyor? Bir taraftan hijyen, diğer taraftan bakteri ve virüs. Toplumumuzu böyle mi yöneteceğiz? Buna bir çare bulunmalı” demiş.
DUYURU
Dün yine yazıyı mizanpaja yolladıktan bir süre sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden duyuru geldi.
ANKARA’DA KÂĞIT TOPLAYICILIĞI YASAKLANDI.
BU NE YAMAN ÇELİŞKİ
Bu fotoğrafı gönderen okurumuz demiş ki:
“Lütfen bu maskeleri yerlere atan düşüncesiz vatandaşları uyarın.”
*
Maske takma hassasiyeti gösteren vatandaşla, maskeyi yere atan vatandaş aynı kişiyse...
Bu ne yaman çelişkidir.
ÖNERİM VAR
PARKLARDAKİ BANKLAR KALDIRILMALI
Okurumuz Umut Özkan’ın bir önerisi var:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyeleri, parklardaki bankları kaldırmalı. Koronovirüsle mücadelede, önemli bir adım olacaktır.”
TALEBİM VAR
ÇANKAYA BELEDİYESİ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ ÇÖPLERİ GECE TOPLAMALI
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, koronavirüse karşı çok sıkı tedbirlerin alındığı şu günlerde Çankaya’da en büyük sorun için “ÇÖP” diyor.
İletisi şöyle:
“Çankaya Belediyesi artık çöpleri sabah topluyor. Sokaklar yaklaşık 12 saat boyunca çöp içinde kalıyor. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tedirgin. Şu sıralar hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.
TALEBİM: Çankaya Belediyesi bu yanlıştan dönmeli, tıpkı eskiden olduğu gibi çöpleri yine gece toplamalı.”