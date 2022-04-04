Vatandaş gazeteciliği

Hürriyet Ankara’nın, “Kalem Sizin, Söz Sizin” çağrısıyla hayata geçirdiği “Burada Okur Yazar”, vatandaş(yurttaş) gazeteciliğinin de Türkiye’deki en önemli örneği/adresi.
Okurların birer “gönüllü kent habercisi” oldukları bu köşeyi, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) olmak üzere ilçe belediyeleri ve birçok kurum yakından takip ediyor.
*
Burada Okur Yazar’da okurlar yazıyor...
Yetkililer harekete geçiyor...
Ve sorunlar çözülüyor.
*
İşte Hürriyet Ankara okurlarının şikâyetleri ve yetkililerden gelen yanıtlar/çözümler:
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
1)* Okurumuz Dursun Aytaş, 192 ve 193 numaralı EGO hatlarının güzergâhı da olan çamurlu yola dikkat çekerek, “Tam bir rezillik” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Yolda bakım-onarım çalışmalarına başlanmış olup, hava şartlarının düzelmesine müteakip çalışmalara devam edilecektir” yanıtını vermiş.
2)* Okurumuz U. Özgünay, “Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi’nde, Öğretmenler Caddesi ile 1459. Cadde’nin kesişimindeki trafik lambası yerinden çıkmış. Kablosu kopmadan onarılmalı” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Sinyalizasyon sisteminde gerekli onarım yapılmış olup görsel ekte sunulmuştur. İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” yanıtını göndermiş.
3)* Okurumuz Hasan Bora, “Mamak’ın Kartaltepe Mahallesi’nde, Süleyman Ayten Caddesi ile Okullar Caddesi’nin kesişiminde kalan kaldırımdaki levha kırılmış. Yetkililere duyurulur” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Yerde bulunan kasisli yol levhası yerine monte edilmiştir. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz” yanıtını göndermiş.
4)* Okurumuz Dursun Türker, “Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi 85. Cadde’nin kaldırımındaki plastik kapak kırılmış. Yetişkin, çocuk, engelli... Kaldırımı kim kullansa bu vaziyet tehlikeli!” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Gerekli incelemeleri yapılmış olup, belirtilen alanda onarım sağlanmıştır. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz” yanıtını vermiş.
5)* Okurumuz K.K., Çankaya’nın Anıttepe Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki refüje dikkatleri çekerek, “Nasıl bu hale getiriliyor, şaşmamak elde değil! Bu görüntü Çankaya’ya da başkent Ankara’ya da yakışmıyor” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Gerekli incelemeler yapılmış olup, söz konusu alanda onarım sağlanmıştır. İlginize teşekkür eder, İyi günler dileriz” yanıtını vermiş.
6)* Okurumuz Dursun Türker, “YHT Garı ile Maltepe’yi birbirine bağlayan Anadolu(Tandoğan) Kapalı Çarşısı karanlığa gömülmüş. Esnaf mağdur” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, “Bahse konu alanda elektrik panosu tavandan su aldığı için enerji verilemiyordu. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu sorun giderilerek aydınlatmalar faal hale getirilmiştir” bilgisini paylaştı.
7)* Okurumuz Mehmet Özdemir, “Keçiören’in Güçlükaya Mahallesi’nde, Kaya sokak ile Şehit Murat Azizo Sokak’ın kesiştiği noktadaki ağaçların dalları, elektrik tellerine sarılmış vaziyette” demişti.
* Okurumuz Mehmet Özdemir, yeni bir ileti daha göndermiş ve “Yazımın yayınladığı gün Başkent EDAŞ ve Keçiören Belediyesi’nden ekipler gelerek sorunu giderdiler” bilgisini paylaşmış.
SÖZ YETKİLİDE-1
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA YENİ YAZILIM SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Okurumuz Mehmet Özdemir, “Karşıyaka Mezarlığı’nın her tarafı bakımsız” demiş ve şu hususlara dikkat çekmişti:
* Mezar yeri bulma sistemi için yapılan yerler harabeye dönmüş. Bilgisayar ve yazıcılar yerinde yok.(2. Kapı)
* Ada/parsel numaralarını gösteren kroki güncel değil. Panoda belirtilen boş yerlerin tamamı dolmuş ama görünmüyor.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, okurumuzun bu iletisine şu yanıtı vermiş:
“Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ile ortak yürütülen yeni yazılım sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Yürütmüş olduğumuz çalışmalar sonucu daha modern bir sisteme geçiş yapılması planlanmaktadır.”
SÖZ YETKİLİDE-2
GÜLHANE HASTANESİ’NDEKİ TRETUVARLAR ONARILACAK
* Okurumuz Mehmet Özdemir, “Etlik Gülhane Hastanesi’ndeki kaldırım taşları perişan halde. Taşların çoğu yerinden oynamış, kırılmış. Altına su gidiyor. Bastığınız anda üzerinize sıçrıyor. Yağmurlu bir havada resmen tuzak gibi” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Belirtilen alan Gülhane Hastanesi kampüsü içerisinde kalmakla birlikte, hastane yönetimi ile koordineli çalışılmakta olup, mevsim şartları doğrultusunda tretuvar onarım planlaması yapılmaktadır” yanıtı vermiş.
SÖZ YETKİLİDE-3
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OKURLARIMIZA YANIT VAR
1)* Okurumuz Aydın Güzel: “Esenboğa Havalimanı’na EGO hattı imkânı vatandaşın elinden alındı. 442 numaralı hat geri getirilmeli.”
* EGO Genel Müdürlüğü: “EGO otobüslerinin de havaalanına yolcu taşıyabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.”
2)* Okurumuz Hakan Sezim: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘bisiklet yolu projesi’ ne durumda?”
* EGO Genel Müdürlüğü: Toplamda 10 etaptan oluşan 53.6 KM bisiklet yolu yapılması planlanmış olup, UKOME’den güzergâhlar için uygunluk kararı alınmıştır. 2.5 KM’lik 1. etap Milli Kütüphane-Beşevler güzergâhı ve 7.5 KM’lik 6. etap Eryaman Batı güzergâhının inşaat süreci tamamlanmıştır. Projelendirilen bisiklet yolları yapımına hava koşullarının düzelmesiyle birlikte tekrar başlanacaktır.
Vatandaş gazeteciliği
Hürriyet Ankara’nın, “Kalem Sizin, Söz Sizin” çağrısıyla hayata geçirdiği “Burada Okur Yazar”, vatandaş(yurttaş) gazeteciliğinin de Türkiye’deki en önemli örneği/adresi.
Okurların birer “gönüllü kent habercisi” oldukları bu köşeyi, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) olmak üzere ilçe belediyeleri ve birçok kurum yakından takip ediyor.
*
Burada Okur Yazar’da okurlar yazıyor...
Yetkililer harekete geçiyor...
Ve sorunlar çözülüyor.
*
İşte Hürriyet Ankara okurlarının şikâyetleri ve yetkililerden gelen yanıtlar/çözümler:
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
1)* Okurumuz Dursun Aytaş, 192 ve 193 numaralı EGO hatlarının güzergâhı da olan çamurlu yola dikkat çekerek, “Tam bir rezillik” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Yolda bakım-onarım çalışmalarına başlanmış olup, hava şartlarının düzelmesine müteakip çalışmalara devam edilecektir” yanıtını vermiş.
2)* Okurumuz U. Özgünay, “Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi’nde, Öğretmenler Caddesi ile 1459. Cadde’nin kesişimindeki trafik lambası yerinden çıkmış. Kablosu kopmadan onarılmalı” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Sinyalizasyon sisteminde gerekli onarım yapılmış olup görsel ekte sunulmuştur. İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” yanıtını göndermiş.
3)* Okurumuz Hasan Bora, “Mamak’ın Kartaltepe Mahallesi’nde, Süleyman Ayten Caddesi ile Okullar Caddesi’nin kesişiminde kalan kaldırımdaki levha kırılmış. Yetkililere duyurulur” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Yerde bulunan kasisli yol levhası yerine monte edilmiştir. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz” yanıtını göndermiş.
4)* Okurumuz Dursun Türker, “Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi 85. Cadde’nin kaldırımındaki plastik kapak kırılmış. Yetişkin, çocuk, engelli... Kaldırımı kim kullansa bu vaziyet tehlikeli!” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Gerekli incelemeleri yapılmış olup, belirtilen alanda onarım sağlanmıştır. İlginize teşekkür eder, iyi günler dileriz” yanıtını vermiş.
5)* Okurumuz K.K., Çankaya’nın Anıttepe Mahallesi Gençlik Caddesi’ndeki refüje dikkatleri çekerek, “Nasıl bu hale getiriliyor, şaşmamak elde değil! Bu görüntü Çankaya’ya da başkent Ankara’ya da yakışmıyor” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Gerekli incelemeler yapılmış olup, söz konusu alanda onarım sağlanmıştır. İlginize teşekkür eder, İyi günler dileriz” yanıtını vermiş.
6)* Okurumuz Dursun Türker, “YHT Garı ile Maltepe’yi birbirine bağlayan Anadolu(Tandoğan) Kapalı Çarşısı karanlığa gömülmüş. Esnaf mağdur” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, “Bahse konu alanda elektrik panosu tavandan su aldığı için enerji verilemiyordu. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu sorun giderilerek aydınlatmalar faal hale getirilmiştir” bilgisini paylaştı.
7)* Okurumuz Mehmet Özdemir, “Keçiören’in Güçlükaya Mahallesi’nde, Kaya sokak ile Şehit Murat Azizo Sokak’ın kesiştiği noktadaki ağaçların dalları, elektrik tellerine sarılmış vaziyette” demişti.
* Okurumuz Mehmet Özdemir, yeni bir ileti daha göndermiş ve “Yazımın yayınladığı gün Başkent EDAŞ ve Keçiören Belediyesi’nden ekipler gelerek sorunu giderdiler” bilgisini paylaşmış.
SÖZ YETKİLİDE-1
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA YENİ YAZILIM SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Okurumuz Mehmet Özdemir, “Karşıyaka Mezarlığı’nın her tarafı bakımsız” demiş ve şu hususlara dikkat çekmişti:
* Mezar yeri bulma sistemi için yapılan yerler harabeye dönmüş. Bilgisayar ve yazıcılar yerinde yok.(2. Kapı)
* Ada/parsel numaralarını gösteren kroki güncel değil. Panoda belirtilen boş yerlerin tamamı dolmuş ama görünmüyor.
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, okurumuzun bu iletisine şu yanıtı vermiş:
“Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ile ortak yürütülen yeni yazılım sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Yürütmüş olduğumuz çalışmalar sonucu daha modern bir sisteme geçiş yapılması planlanmaktadır.”
SÖZ YETKİLİDE-2
GÜLHANE HASTANESİ’NDEKİ TRETUVARLAR ONARILACAK
* Okurumuz Mehmet Özdemir, “Etlik Gülhane Hastanesi’ndeki kaldırım taşları perişan halde. Taşların çoğu yerinden oynamış, kırılmış. Altına su gidiyor. Bastığınız anda üzerinize sıçrıyor. Yağmurlu bir havada resmen tuzak gibi” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Belirtilen alan Gülhane Hastanesi kampüsü içerisinde kalmakla birlikte, hastane yönetimi ile koordineli çalışılmakta olup, mevsim şartları doğrultusunda tretuvar onarım planlaması yapılmaktadır” yanıtı vermiş.
SÖZ YETKİLİDE-3
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN OKURLARIMIZA YANIT VAR
1)* Okurumuz Aydın Güzel: “Esenboğa Havalimanı’na EGO hattı imkânı vatandaşın elinden alındı. 442 numaralı hat geri getirilmeli.”
* EGO Genel Müdürlüğü: “EGO otobüslerinin de havaalanına yolcu taşıyabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.”
2)* Okurumuz Hakan Sezim: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘bisiklet yolu projesi’ ne durumda?”
* EGO Genel Müdürlüğü: Toplamda 10 etaptan oluşan 53.6 KM bisiklet yolu yapılması planlanmış olup, UKOME’den güzergâhlar için uygunluk kararı alınmıştır. 2.5 KM’lik 1. etap Milli Kütüphane-Beşevler güzergâhı ve 7.5 KM’lik 6. etap Eryaman Batı güzergâhının inşaat süreci tamamlanmıştır. Projelendirilen bisiklet yolları yapımına hava koşullarının düzelmesiyle birlikte tekrar başlanacaktır.