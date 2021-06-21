 Trafikte 50cc tehlikesi

BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Trafikte 50cc tehlikesi!
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, “Trafikteki 50cc motorlu bisiklet tehlikesine bir an önce önlem alınmalı” diyor.
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU YAZILARA TEPKİ VAR
Motosikletli kuryeler, Ankara’daki bazı sitelerin girişinde yer alan “Motosikletli kurye ve seyyar satıcı giremez”, “Motosiklet ve kuryelerin girmesi yasaktır” gibi yazılara da “Bizler bunu hak etmiyoruz, yapılan bu çirkinliği kınıyoruz” tepkisini gösteriyorlar.
DİYOR Kİ
65 YAŞ VE ÜSTÜ ANKARAKART’LAR KULLANIMA AÇILMALI
Okurumuz Nurdan Pekel, diyor ki: “65 yaş ve üstü vatandaşlara toplu taşıma için verilen Ankarakart’lar artık kullanıma açılmalı.”
BURASI CADDE AMA İKİ YILDIR ASFALTI YOK
Hürriyet Ankara okurlarından bazen öyle yol fotoğrafları geliyor ki...
Sanırsın asfalt henüz icat edilmemiş.
Yol, taş toprak.
Ortalık, toz duman.
*
Misal.
Okurumuz Özlem Özkul, bu bozuk yol fotoğrafını, Akyurt’un Balıkhisar Mahallesi’ne bağlı Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde çekmiş.
Caddenin yarısının asfaltlandığını, ancak diğer yarısının ise öylece bırakıldığını belirten okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
ÇALIŞAN DA MÜŞTERİ DE SIKINTI ÇEKİYOR
“Bu yola asfalt atılması için iki yıldır uğraş vermemize rağmen, maalesef bir sonuç alamadık. Taş, toprak ve çukurla dolu bu yolu kamyonlar da çok sık kullanıyor, ortalık toz içinde kalıyor. Bölgedeki fabrikalarda çalışan insanlar da fabrikalara gelen müşteriler de büyük bir sıkıntı çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden artık bu yolun asfaltlanmasını istiyoruz.”
OKURDAN NOT: “Seçim öncesi(14 Mart 2019) bu yolu Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na yine yazmıştım, ancak o gün bugündür hiçbir sonuç alamadık.”
KENTKOOP’TA ALTYAPI YILLARDIR AĞLIYOR
Yenimahalle’nin Kentkoop Mahallesi muhtarı Şükran Ayaz, etkili olan her sağanak yağışta cadde ve sokakların göle döndüğünü, mahallenin altyapı sorununa yıllardır müdahale edilmediğini söylüyor.
TAŞ OCAĞI UĞRUNA...
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Kahramankazan’ın Soğulcak Mahallesi’ndeki taş ocağı için, “Ankara’nın hemen yanı başındaki yoğun çam ve meşe ormanları ile doğal su kaynaklarına ciddi zarar veriyor” demiş. Üç yıl önce(2018) dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Kahramankazan’daki Durasan Şah Tabiat Parkı’nın ‘Türkiye’nin 226’ncı tabiat parkı’ ilan edildiğini de hatırlatan okurumuzun talebi şu:
“Bu doğa harikası ormana sahip çıkılmalı, çevre katliamına ‘dur’ denilmeli.”
ÖNERİM VAR
ANKARA KENT KONSEYİ ‘KENTE KARŞI SUÇLAR’ ÇALIŞTAYI DÜZENLEMELİ
Okurumuz Umut Özkan, “Ankara Kent Konseyi’ne önerim var” demiş ve önerisini şöyle özetlemiş:
“Ankara Kent Konseyi, ‘kente karşı suçlar’ konu başlığı altında geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlemeli. Bu alanda bir müdürlük kurulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne öneri ya da önerge sunmalı.”
KARAPINAR İLE AKPINAR ARASINA DİKMEN VEYA ÖVEÇLER MODELİ
Okurumuz Cengiz Seyran, “Bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir yanıt bekliyorum” demiş ve daha önceki talebini bir kez daha yazmamı istemiş. Okurumuzun talebi şu:
“Çankaya’nın Karapınar ile Akpınar mahalleleri arasındaki Ahmet Yesevi Caddesi’nin iki tarafında kalan vadiye, Dikmen veya Öveçler gibi bir vadinin yapılmasını istiyoruz.”
DARISI HIDIRLIKTEPE’YE
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Merkezi, geçen salı(15 Haziran) “Büyükşehir’in Şirindere’de atıkla mücadelesi tamamlandı” başlıklı bir haber servis etti:
“Çiğdem Mahallesi Şirindere’de gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Büyükşehir Belediyesi, bölgeden toplam 4 bin 400 kamyon hafriyat çıkardı. Tamamlanan çalışmalarla bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.”
*
Hürriyet Ankara’nın “Şimdi şirin” başlığıyla çarşamba günü(16 Haziran) birinci sayfadan manşetine taşıdığı bu haber, okurumuz Alaattin Torun’un dikkatini çekmiş. Okurumuz, “Darısı Hıdırlıktepe’ye” demiş ve eklemiş:
“Tarihi Ankara Kalesi’nin karşısındaki Hıdırlıktepe’nin perişan görüntüsü, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine hiç yakışmıyor. Yıkıntılar, molozlar... Virane bir görüntü. Buranın da makus talihi değişmeli.”
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
14 HAZİRAN
Okurumuz Can Hayat Özyurt, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü’nce değiştirilen cadde/sokak levhalarında “noktalama hatası” olduğuna dikkat çekmişti.
17 HAZİRAN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, cadde/sokak levhalarındaki sayılı yol isimlerinin sonuna nokta konulması yönünde ilgili birimlere gerekli talimatın verildiğini ve çalışmanın yapıldığını bildirdi.