Tarihi konağın çığlığını duyun

Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
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Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Tarihi konağın çığlığını duyun
Yıl 2017... Anadolu Ajansı(AA), “Başkentte 400 yıllık tarihi ev yandı” başlıklı bir haber servis etmişti.Çankaya’nın Aziziye Mahallesi’ne bağlı Kuloğlu Sokak’ta bulunan o ev için AA’nın haberinde, “Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın torunları Şakir Abdullah Kınacı ve Nevin Erikenel’e ait” bilgisi de verilmişti.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
Ama sağ olsun kentine ve kendine duyarlı okurumuz Sevim Türkyılmaz, bizim yap(a)madığımızı yapmış.
Türkyılmaz, “Günümüze kadar yaşayabilmeyi başarmış, kaderine bırakıldığı takdirde daha fazla direnme gücü olmayan şahane bir kültür varlığı” diye başladığı iletisinde bakın şunları aktarmış:
TERK EDİLMİŞ BİR DURUMDA
“Bahsettiğim kültür mirası, Ankara’nın 25-30 yıl öncesini hatırlayan hemen herkesin çok iyi bildiği gözde mekânlarından Mangal Et Lokantası’nın bulunduğu tarihi konaktır. Eski bir Rum evi olduğu, Cumhuriyet döneminin ilk milletvekillerinden Şakir Kınacı tarafından satın alındığı, şu anda da torunlarının özel mülkünde olduğu mahalle sakinlerince söylenmektedir. Edindiğim bilgilere göre Anıtlar Kurulu tarafından 1. Derece SİT Alanı statüsü ile sözüm ona koruma altına alınmış. Yıkım ve inşaat izni verilmiyormuş. Yıkılmasına izin verilmiyor, ancak korunması için de hiçbir şey yapılmıyor. Sahiplerince çoktan gözden çıkarılmış olduğu açıkça görülüyor. Kırık tahta kapısına bir kilit takmak dahi çok görülmüş. Günün her saatinde bahçe kapısı sonuna kadar açık. Tinercilerin, yoldan geçen meraklıların kimseye hesap vermeden, elini kolunu sallayarak içeriye girip dolaştığı, duvarlarına yazılar yazdığı, bahçesinin çöplük haline geldiği, sokak hayvanlarının barındığı, sahipsiz, terk edilmiş bir durumda.
YANGININ AMACI İNŞAAT İZNİ Mİ?
Bütün tehlikelere açık hale getirilen tarihi konakta 2 Kasım 2017’de akşam saatlerinde nedeni anlaşılamayan bir yangın çıktı. Yangında üst kat ve çatı hasar gördü. Yangının amacı, kullanılmaz raporu alarak, inşaat yapımına izin çıkarmak olabilir miydi? Yıkılıp yerine günümüzde örneğine çok sık rastladığımız şekliyle bir otel veya küçük çaplı bir AVM yapılsa fena mı olurdu? Ama olmadı. Yangın beklenilen hasarı verememiş olacak ki kullanılamaz raporu yine alınamadı. Tabii ki şimdilik! Tarihi eser ve kültür varlıklarının korunması hakkında mevzuat nasıl işliyor bilmiyorum. Yaşadığım sokakta koruma altında olduğu söylenen bu çok önemli kültür varlığının içler acısı haline bakıldığında ‘koruma’ adı altında sadece yıkılmasına ve inşaat yapılmasına iznin verilmediği anlaşılıyor. Ama her ne kadar kanunlar yıkılmasına izin vermiyor olsa da kentlerimizin hafızası, tarihi ve kültürel miraslarımızı gerektiği gibi korumadığımızdan zamana yenik düşerek içten içe eriyip yok oluyor. Muhteşem güzellikteki bu konak da sayılan bu nedenlerle korunamadı.
DAHA NE KADAR DAYANABİLECEK?
Kısmen yanıp yıkılmasına rağmen halen meydan okurcasına ayakta kalması şehrimiz için büyük bir şans olsa gerek. Peki daha ne kadar dayanabilecek? Kıymet bilmezlik, vurdumduymazlık, adına ne dersek diyelim bugüne kadar yok olmasına seyirci kaldığımız kültür miraslarımızın başına gelen kötü kader bu nadir güzellikteki konağın da kaderi olmamalı. Halen yapılabilecek bir şeyler varken, şehrimizin tarihi hafızasında önemli izleri olan bu mirasın göz göre göre ranta kurban edilmesi çok üzücü. Ankara’mızın hafızasının önemli unsurlarından biri olduğu ilk görüşte hemen anlaşılan bu tarihi yapıya sahip çıkılmasını, gerekli restorasyonların yapılarak şehrimize kazandırılmasını kendim, gelecek nesiller ve şehrim adına talep ediyorum. Böyle bir çalışma ile beton yığınlarının arasında kendimize nefes alacak bir alan yaratılacak, konağın tarihinin yanı sıra bahçesinin güzelliği ile de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak nitelikte değerli bir kültür merkezi kazanılacaktır.”
OKUR RADARINA TAKILANLAR
Okurumuz Dursun Türker’in “kent radarı” her daim açıktır.
Nerede en ufak bir aksaklık görse, mutlaka fotoğrafını çeker/gönderir.
İşte okurumuz Dursun Türker’in bu hafta radarına takılan sorunlar:
1) Çankaya
* Cebeci Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi’nin kaldırım taşları dökülüyor.
2) Çankaya
* Eti Mahallesi Toros Sokağı’nın kaldırımı berbat halde.
3) Çankaya
* Emek Mahallesi 8. Cadde’deki rögar kapağı taşla dolu.
BAŞKENT EDAŞ’IN İŞİ BİTTİ ŞU AN HER YER TOZ DUMAN
Okurumuz Cevat Yıldırım’ın şikâyeti, Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde “trafo çalışması” yapan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ(Başkent EDAŞ) ile ilgili.
Mutasavvıf Aşıkpaşa Parkı’nın içi de dahil olmak üzere 329. Cadde ile çevre sokaklarda gerçekleştirilen çalışmada asfalt ve kaldırımların zarar gördüğünü aktaran okurumuz, “Aradan iki hafta geçti. Şu an her yer toz duman. Mahalle sakinleri olarak Yenimahalle Belediyesi’nden kazılan asfaltın yeniden eski haline getirilmesini, kaldırımların düzeltilmesini ve parka el atılmasını talep ediyoruz” demiş.
BU YOLU KİM DÜZELTECEK?
Bu fotoğraf, Etimesgut’un Güzelkent Mahallesi’nde çekilmiş.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Sinan Çam, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Etimesgut Belediyesi arasındaki yetki karmaşası nedeniyle Ergenekon Parkı yanına ait bu yolda uzun zamandır hiçbir çalışma yapılmadığını aktarmış ve “Tabelalar değiştirilmemiş, bu sebeple vatandaş da belediye de kim/nereden sorumlu bilmiyor” demiş.
ÖNERİM VAR
YÜKSELT TIRAŞLA YENİDEN KAPLA
Okurumuz İlhan Bilgiç, Çankaya’nın Koru Mahallesi Kavaklı Sokak’taki tek yürüyüş yolunun her yağmurda çamurla kaplandığını söylemiş ve şöyle bir öneride bulunmuş:
“Yürüme yolunun iki kenarındaki bordür taşları yükseltilmeli, bazı şevler tıraşlanmalı ve yeni plastik kaplama yapılmalı.”
ABDİ İPEKÇİ PARKI YENİDEN KENTE KAZANDIRILMALI
Okurumuz Umut Özkan, “Abdi İpekçi Parkı neden bakımsız bir halde?” diye sormuş.
Okurumuz, “Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği sözlerden birisi de burasıydı. Abdi İpekçi Parkı, halkın nefes alacağı ve dinleneceği bir yer haline getirilerek yeniden kente kazandırılmalı. Yanında kurulan ve parka taşan pazarın yol açtığı kötü görüntüye de izin verilmemeli” demiş.
VELİLER ENDİŞELİ
Keçiören’in Şenlik Mahallesi’ndeki Hacı Sabancı Ortaokulu’nun velileri şöyle bir şikâyette bulunmuşlar:
“Okula 15-20 metre mesafedeki Buket Sokak’ın 29-31-36 numaralı apartman sakinleri, araçlarını kaldırımı tamamen kapatacak şekilde park ediyor. Bu yüzden çocuklar, kaldırım yerine ana yoldan yürümek zorunda kalıyor. Söz konusu apartmanların, otoparka katabilecekleri bahçeleri var. Duvar veya çitlerini 1-1.5 metre öne alsalar sorun çözülecek. Böylece kelle koltukta yaşayan tüm yayalar, özellikle de çocuklar güvende olacak.”
GÖKKUŞAĞI CADDESİ TIR VE KAMYON PARKINA DÖNDÜ
Çankaya’nın Cevizlidere Mahallesi Gökkuşağı Caddesi için “TIR’lar ve kamyonlar dadandı” diyen okurumuz Nusret Savural’ın talesi şu:
“Hem yaya geçitlerini hem de kavşakları kapatıyorlar. TIR ve kamyon parkına dönen caddemizde denetim yapılmasını istiyoruz.”
KISA... KISA...
* “Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki ağaçları budama adı altında her yıl kese kese kuşa çevirdiler. Mamak Belediyesi budama işini lütfen işinin ehli olan insanlara yaptırsın.”
Tülin SARISAN
* “Çankaya’nın Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’ndeki boş araziye yıllar önce yapılan binanın etrafı çöple doldu. Her türlü kötü niyetle kullanılmaya müsait bu ucube yapı yıkılmalı.”
Levent ...