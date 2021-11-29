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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Sincanlıların metro sınavı
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

Yazarın tüm yazıları

Sincanlıların metro sınavı

29 Kasım 2021

Başkent Ankara’da adı “Sincan metrosu” olarak bilinen metro, Sincan’ın ilçe merkezine gitmiyor. Sincan’a en yakın metro istasyonu olan Fatih’i ise Sincanlılar kullanamıyor. Çünkü “ring hattı” yok. İşte bu yüzden Sincanlılar, “Sincan-Fatih arasına ring hattı istiyoruz” diyor. Ve haklılar.

EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:

BİNLERCE KİŞİ VAR

“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”

ARIZA BİLDİRİMİ!

“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
Atilla TURGUT

BİR YOLCUNUN OTOBÜS NOTLARI

Okurumuz Gökhan Bal, kentte her gün işe gidip gelmek için toplu taşıma kullandığını belirterek, dikkatini çeken bazı hususları şöyle aktarmış:
* Otobüslerin sık ve zamanında gelmemesi insanları yıldırıyor.
* Başkent 153’e ulaşımla ilgili yapılan şikâyetler sonuçsuz kalıyor.
* Otobüslerin alt geçitlere girmemesi büyük zaman kaybı yaşatıyor.
* Dolu gelen otobüsler, insanları toplu taşımadan uzaklaştırıyor.

MANSUR YAVAŞ SÖZ VERMİŞTİ

Okurumuz Deniz Özcan, seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, “İlk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent’e, diğer ucunun Elmadağ’a kadar getirilmesi olacaktır” sözünü verdiğini hatırlatmış. Okurumuz, “Başkan Mansur Yavaş’tan verdiği sözü tutmasını bekliyoruz” demiş.

OKUR RADARI

KALDIRIMLARA DİKKAT!

Ankara’yı cadde cadde, sokak sokak gezen okurumuz Dursun Türker, nerede bozuk bir yol ya da kaldırım görse “kent radarı” ile durumu bildirir.
İşte bu hafta okurumuzun radarına giren iki nokta:

Sincanlıların metro sınavı

1) Çankaya’nın Bahçelievler Mahallesi 61. Cadde’de devrilen aydınlatma direğinden geriye kalanlar, yayalar için tehlike arz ediyor.

Sincanlıların metro sınavı

2) Altındağ’ın Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi Armağan Sokak’ın bozuk kaldırımı kente yakışmadığı gibi yayalara zorluk çıkarıyor.

KISA... KISA...

Sincanlıların metro sınavı

* “Çankaya’nın Koru Mahallesi’ndeki Emin Sarıkaya Parkı’nın yürüyüş yolu çamur içinde. Bazı noktalarında tehlikeli çukurların da olduğu yürüyüş yolunun kaplaması değiştirilmeli.”
İlhan BİLGİÇ

Sincanlıların metro sınavı

* “Çankaya’nın Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2896/1 Sokak’taki çöp konteynerlerinin hali perişan. Çankaya Belediyesi’ne durumu iletmemize rağmen hiçbir temizlik yapılmıyor.”
Kemal İsmet BALİBEYOĞLU

SÖZ YETKİLİDE

15 Kasım 2021
* Okurumuz Halil İbrahim Keleş, Keçiören ile Pursaklar ilçelerinin sınırında kalan toprak yol için, “Asfalt çalışması yarıda kaldı. Çalışmanın tamamlanıp mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” demişti.

Sincanlıların metro sınavı

25 Kasım 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Keçiören Gümüşdere Caddesi ile Pursaklar Didim Sokak arasında imar yolu bulunmadığından asfalt çalışması yapılamamaktadır” yanıtı verdi.

HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1

Sincanlıların metro sınavı
Gölbaşı’nın Karşıyaka Mahallesi 776. Sokak’ta yaşayan vatandaşların, “Kara kış gelmeden asfalt atılsın” talepleri aynı gün karşılık buldu.
*
Sincanlıların metro sınavı
Bir okurumuz, “ASKİ’nin yaptığı altyapı çalışması sonrası üç aydır bozuk olan yolumuzu bir gecede asfaltladılar” diyerek yeni bir fotoğraf gönderdi.
*
Sincanlıların metro sınavı
ASKİ Genel Müdürlüğü de çalışma sonrası bir fotoğrafla birlikte, “Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma en kısa sürede tamamlandı” bilgisini paylaştı.

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Yine aylardan kasım

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

22 Kasım 2021
Yıl 2018... Aylardan kasım... Okurumuz Mehmet Gürer, metronun Koru istasyonu çıkışında otobüs bekleyen vatandaşlara dikkat çekerek, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mustafa Tuna’ya -özetiyle- şöyle seslenmişti:



“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...

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Ankara’da trafik kızarıyor!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

15 Kasım 2021
Başkent Ankara ile İstanbul arasındaki kıyas, Messi ile Ronaldo arasındaki kıyas gibidir... İkisinin de aşığı çoktur. Bu tatlı çekişme bir türlü bitmez.

Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.

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Burada Okur Yazar 8 yaşında

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Kasım 2021
“Kentini Yaşayan Gazete” mottosuna bağ(ım)lı Hürriyet Ankara, “Kalem Sizin, Söz Sizin” selamını çakıp, kendini “Burada Okur Yazar” olarak tanıttığında tarihler 1 Kasım 2013’ü gösteriyordu.

Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.

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Çıkrıkçılar Yokuşu dinlenme tesisi kapısına kilit

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

25 Ekim 2021
Okurumuz A.T.’nin şikâyet adresi, kentin merkezi noktalarından Anafartalar ile Işıklar caddelerinin kesişimi... Burası aynı zamanda meşhur Çıkrıkçılar Yokuşu’nun tam da başı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI

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Bisiklet yollarının devamı ne oldu da yapılmıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

18 Ekim 2021
Tarih: 26 Kasım 2019. Yer: Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Konferans Salonu. ABB, 6 etaptan oluşan 53.6 kilometre uzunluğundaki “Bisiklet Yolu Projesi” için lansman yapmış... ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Üç ay içinde başlayarak bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” demişti.

SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:



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Bir kentte değişim sokaktan başlar

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

11 Ekim 2021
Hürriyet Ankara... Kentin gözü, kulağı, sesi. Hürriyet Ankara... Tarafsız, eşitlikçi ve güvenilir haberleriyle Ankaralıların sorunlarına el atan, dertlerine çare olan, kentin en güçlü gazetesi.

Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.

SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:

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01.40 sonrası ulaşımda gece ayazı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

4 Ekim 2021
1) Hürriyet Ankara okuru Aydın Güzel, “Şehir dışından gelenler büyük problem yaşıyor. ANKARAY ve metro hatları 01.00’e kadar çalışmalı” dedi.



2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.



3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.

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Sağlık çalışanlarının merak ettikleri soru yanıt buldu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

27 Eylül 2021
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan “ücretsiz ulaşım hakkı” 30 Haziran 2021 itibarıyla sona ermiş, Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi de 7 Temmuz 2021’de “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki bir önergeyi oy birliğiyle kabul etmişti.

SÖZ YETKİLİDE

Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.

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Anıtkabir’e ring seferi

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Eylül 2021
Okurumuz Kudret Kaatsız, kısa ve öz olan iletisinde, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş. Ve şöyle devam etmiş:

ÖNERİM VAR

* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”



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‘S’ plakaya sınır engeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Eylül 2021
Ankara’nın dış ilçelerinde “korsan taşımacılığı önlemek, denetimi kolaylaştırmak” amacıyla personel ve öğrenci servis araçlarına “S plaka” verilmişti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak Çubuk’ta yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan gelen ileti, uygulamada bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Okurumuzun iletisi aynen şöyle:

ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR

“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”

ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM

OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.

ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI

EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.

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Bahçeye de huzur gelsin

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Ağustos 2021
Bu fotoğraf, Altındağ’daki Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde çekilmiş

Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”

SORUM VAR

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301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı yansıtsın

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

23 Ağustos 2021
Okurlarımız İzzet Onur Nazlıaka ve Tunç Durmaz, geçen günlerde ihalesi yapılan “301 yeni EGO otobüsü” ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerileri olduğunu aktarmış. Okurlarımızın makul önerileri şöyle:

ÖNERİM VAR

OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ

“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.

KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR

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İncek'te aslanlar kükrüyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2021
Aslanlar, kaplanlar, sürüngenler ve dahası...Bir gün bu hayvanların hepsi “yıllardır oturduğunuz eve komşu olsa” ne yapardınız?

Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.



*

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Çoğu gitti azı kaldı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

9 Ağustos 2021
Hürriyet Ankara, ‘tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına sprey boyalarla zarar veren vandallara karşı’ yıllardır mücadele ediyor.



Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.

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Sağlık çalışanları için karar var uygulama yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

2 Ağustos 2021
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nin geçen ay 7 Temmuz’da gerçekleşen ilk oturumunda AK Parti grubu, “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” yönünde bir önerge verdi.

Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:

KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?

“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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Çankaya ile Başkentgaz fiyatta anlaşamamış

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

19 Temmuz 2021
Çankaya’da ikâmet eden okurumuz Baskın Oran’dan önce şöyle bir ileti geldi: “Çankaya Belediyesi ile Başkentgaz arasındaki fiyat ihtilafı yüzünden, Çankaya sınırları içinde aylardır doğalgaz bağlanamıyor.”

“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:

AYLARDIR UĞRAŞIYORUM

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Yine vale yine dert

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

12 Temmuz 2021
Okurumuz E.D. “Panora AVM’nin önünde çok ciddi bir vale sorunu var” demiş ve iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:

“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”



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Kentimiz için kendimizi kendimiz için kentimizi değiştirmeliyiz

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Temmuz 2021
Bu yılın ilk “Burada Okur Yazar” günü(4 Ocak Pazartesi), kentin en önemli arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçinin önünden yükselen ve adeta kent(liy)i boğan kapkara dumana dikkat çekmiş, özetle şöyle demiştim:



“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*


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Ankara’da turizm 17.00’de bitiyor

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

28 Haziran 2021
Hani hep “Ankara’ya neden turist gelmez?” diye sorarlar ya! Alın işte size bir neden.



Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...

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