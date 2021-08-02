Sağlık çalışanları için karar var uygulama yok

“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
Sağlık çalışanları için karar var uygulama yok
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nin geçen ay 7 Temmuz’da gerçekleşen ilk oturumunda AK Parti grubu, “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” yönünde bir önerge verdi.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
SORUYORUM:
* Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
SORUM VAR
KURTULUŞ PARKI’NDAKİ ‘TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ’ NEDEN ATIL HALDE BEKLETİLİYOR?
Okurumuz Umut Özkan, Kurtuluş Parkı’ndaki “Trafik Eğitim Merkezi” için “Neden atıl halde bekletiliyor?” diyor sormuş.
Okurumuz, “Burası günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli ve Ankaralı çocuklara kazandırılmalı” demiş.
APARTMANIN ÇATISINA ‘KAÇAK KAT’ ÇIKMIŞLAR
Çankaya’nın Gaziosmanpaşa Mahallesi Boğaz Sokak’taki 7 numaralı apartmanın çatısına “kaçak kat” çıkıldığını öne süren ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “Apartman sakinleri şikâyetçi oldu, yapılan teftiş üzerine yasal işlem de başlatıldı ancak inşaat ufak ufak hâlâ devam ediyor. Bu korkunç yapı bir türlü yıkılmadı” diyor.
FOTOKAPAN
Bu fotoğrafı Çankaya’nın Akay Caddesi’nde çeken okurumuz Zeki Aydınlık, “Her gün aynı manzara. Kaldırım işgal altında. Araçlar kaldırımda, insanlar yolda” demiş.
Bu fotoğrafı Ümitköy’de çeken okurumuz Kemal Balibeyoglu, “Motosiklet sürücüsü, sağ kapısından tuttuğu aracın sürücüsüyle sohbet ederek Çayyolu’na kadar ilerledi” demiş.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
8 ŞUBAT 2021
Karşıyaka Mezarlığı U-14 adadaki eşinin mezarını ziyaret etmeye giden okurumuz Günsel Ulucay Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflayıp, “Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli” sözleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne seslenmişti.
18 TEMMUZ 2021
Karşıyaka Mezarlığı U-14 adadaki eşinin mezarını ziyaret etmeye geçen günlerde tekrar giden okurumuz Günsel Ulucay Bakdi, bu kez çamur yerine beton dökülen yaya yoluyla karşılaşmış ve şöyle demiş: “Yapılan iyi işleri de takdir etmek gerekir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürler.”
YAYA YOLU YAPARKEN AĞAÇLARI SÖKMÜŞLER
Okurumuz Murat Okuducu ise Karşıyaka Mezarlığı U-14 adada yapılan yaya yolu çalışmaları sırasında daha önce vatandaşlar tarafından dikilen ağaçların söküldüğünü aktarmış.
İletisi ise şöyle:
KURUMAYA TERK EDİLMİŞ
“Sökülen ağaçlar, mezarların arasına gelişigüzel atılmış ve kurumaya terk edilmiş. Halbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ağaçları uygun bir alana diktirebilir veya mezar sahiplerine haber verebilirdi. Ne yazık ki şu andaki durum kabul edilebilir değil.”
BURADA OKUR YAZAR’A CEVAP YAZMAYA ÜŞÜNENLER VAR
Okurumuz Ufuk Demir, “Hürriyet Ankara’nın Burada Okur Yazar adlı köşesini çok uzun zamandır yakından takip ediyorum” demiş ve şöyle devam etmiş:
“Bu köşede çıkan her yazı cevap bulmalı ancak açıklama göndermekte üşenen bir anlayış var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da kentin diğer yöneticilerinin yerinde olsam, haftaya Burada Okur Yazar’ı okuyarak başlarım, çünkü büyük bir kamu hizmeti var. Peki vatandaşın şikâyetini yanıtsız bırakan belediyelerin ‘Basın ve Halkla İlişkiler’ müdürlükleri ne iş yapıyor?”
BU DA BENDEN
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ABB Basın Yayın Medya Takip ekibi, Burada Okur Yazar’ı dikkatle takip ediyor. Okurlarımızın iletileriyle ilgili çözüm odaklı/fotoğraflı yapılan geri dönüşler ise “SÖZ YETKİLİDE” ya da “HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR” başlıkları altında yine siz okurlarımızın dikkatine sunuluyor. Bazı ilçe belediyeleri konusunda ise maalesef okurumuz Ufuk Demir’in de dediği gibi açıklama göndermekte üşenen bir anlayış var.
SÖZ YETKİLİDE
19 TEMMUZ
Okurumuz Serkan Berk: “Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi 1583. Cadde’deki Sedir Sitesi’ni her şiddetli sağanak yağışta maalesef yağmur suları basıyor. En büyük sorun, altyapının yeterli olmaması. Sedir Sitesi’ndeki 40 daire olarak, altyapının acilen rehabilite edilmesini talep ediyoruz.”
27 TEMMUZ
ASKİ Genel Müdürlüğü: “Çankaya Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü’nce yapılan tetkik, ilgili mahalle muhtarı ve bölge sakinleriyle yapılan görüşme sonucu mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda yer tespiti gerçekleştirildi. 1583. Cadde’de ‘geniş hazneli ızgara imalatı’ tamamlanacak.”
12 TEMMUZ
Okurumuz Ali Canbolat: “Ankara Şeker Fabrikası’ndan Sincan-Fatih Kavşağı’na kadar olan Ankara-Ayaş Bulvarı üzerinde, gidiş-geliş istikametinde yaya kaldırımında ağaç dikim için yerler açılmış durumdadır. Ancak bu ağaç dikim yerleri boş halde beklemektedir. Bu yerlere ağaçlandırma yapılması hususunu müsaadelerinize arz ederim.”
27 TEMMUZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: “Önceki dönemde yapılan kaldırımda, ağaç için çok küçük yerler bırakılmış, kuruyan ağaçların kökü dahi çıkarılamamış. Yeni ağaç dikilmesi halinde büyük çoğunluğu önceden yapılan yanlış planlama nedeniyle tekrar kuruyacak ve kamu zararı meydana gelecek.”
19 TEMMUZ
Okurumuz Aydın Güzel: “Kurtuluş Parkı’nı istila eden dilenciler yüzünden parkta huzur kalmadı. Dinlenmek için 10 dakika otursanız hemen yanınıza en az iki-üç dilenci geliyor ve ısrarla bir şeyler istiyorlar. Maalesef parktaki güvenlik bu konuda bir girişimde bulunmuyor. Bu soruna çözüm bulunmalı.”
30 TEMMUZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı: “Kurtuluş Parkı ve civarında ‘dilenci denetim ekibi’ tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir dilenciye rastlanılmamış olup, anlık meydana gelebilecek olumsuzlukların Başkent 153’e bildirilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılmaktadır.”
RUHSATSIZ KAZIYI HÜRRİYET ANKARA OKURU ORTAYA ÇIKARDI
Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi’nde çektiği bozuk yol fotoğrafını gönderen okurumuz Şamil Ö.’nün 19 Temmuz’da bu köşeden yaptığı, “Yolu kazdılar, böyle bıraktılar. Bir ayı geçti, düzeltmek için ne gelen var ne giden” şikâyeti yetkilileri harekete geçirdi.
Okurumuzun bu şikâyetinin ardından 27 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü, yerinde tespit yapmış ve bir tutanak tutmuş.
Tutanağa göre Türk Telekom, ‘ruhsatsız ve bildirimsiz’ olarak cadde üzerinde mehkol kapağı yükseltme çalışması yapmış.
Özetle okurumuz Şamil Ö., izinsiz yapılan bir kazıyı ortaya çıkarmış oldu.