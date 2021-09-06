‘S’ plakaya sınır engeli

Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
‘S’ plakaya sınır engeli
Ankara’nın dış ilçelerinde “korsan taşımacılığı önlemek, denetimi kolaylaştırmak” amacıyla personel ve öğrenci servis araçlarına “S plaka” verilmişti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak Çubuk’ta yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan gelen ileti, uygulamada bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Okurumuzun iletisi aynen şöyle:
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Okurumuz Aydın Güzel, hem ANKARAY’ın hem de metro hatlarının “gece saat 00.00 sonrası sefer yapmamasını” eleştirmiş. Pandemi öncesinde her iki raylı ulaşımın da gece saat 01.00’e kadar çalıştığını hatırlatan okurumuz, “Raylı sistemler maalesef halen normalleşmedi. Özellikle de şehir dışından gelenler büyük problem yaşıyor. ANKARAY ve metro hatlarının hiç olmazsa yarım saatte bir sefer yaparak gece 01.00’e kadar çalışması, gece ulaşımını nispeten de olsa rahatlatacaktır” demiş.
BAĞLICA YİNE BAĞLANAMADI
Okurumuz Erhan Saydam, 11 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş’ın, “Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için önemli. Bağlıca Bulvarı ve Çevre Yolu bağlantı çalışmalarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tamamlıyoruz. 4 adet bağlantı kolu ve kapasitesini artırdığımız yollar ile hemşehrilerimize konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacağız” tweet’ini paylaştığını hatırlatmış.
Okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
“Yıllardır Bağlıca-Çevre Yolu bağlantısı için söz veren ve ‘bitirdik, bitiriyoruz’ deyip her defasında öteleyen Mansur Yavaş, en son 30 Ağustos için de yolu açacaklarını söylemişti. Yolun açılmasını beklerken, yolun daha çok işinin olduğunu öğrendik. Verilen sözlerin bir türlü tutulmadığı, bizleri mağdur duruma düşüren iki kilometrelik yol için yıllardır 20 kilometre çile çekiyoruz. Bir türlü açılamayan bu yol yüzünden Bağlıca halkı olarak bezdik.”
OKULUN ARKASINDAKİ BOŞ ARSA İÇİN İKİ ŞİKÂYET VAR
Bu iki fotoğraf, Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’ne bağlı Kabil Caddesi’nden geldi.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Reşatbey İlkokulu’nun arkasında kalan ve yıllardır bölge sakinlerinin otopark olarak kullandıkları boş arsaya dikkat çekerek, “İki şikâyetim var” demiş:
İLK ŞİKÂYET:
“Fotoğraftaki inşaatın kabası yapılırken, hafriyat kamyonları güzelim asfaltımızı mahvetti. İnşaatın ince işi kaldı. Artık kamyonlar gelmiyor ancak tamirat yok. Önümüz kış ve bu durum sorun yaratacak gibi duruyor.”
İKİNCİ ŞİKÂYET:
“Reşatbey İlkokulu’nun arkasındaki söz konusu arsa özellikle de pandemi döneminde alemcilerin meskeni haline geldi. İğrenç duvar yazıları ve içki şişelerinden geçilmiyor. Burası bir ilkokul, önlem alınmalı.”
SORUM VAR
OKULLARIN AÇILMASI MI BEKLENDİ?
Bir okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sorum var” demiş.
Ve sormuş:
“Turan Güneş Bulvarı’na yapılacak üst geçit köprü ile Panora Kavşağı’na yapılacak alt geçit için okulların açılması mı beklendi?”
KISA... KISA...
* “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etmek için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’e gittim. Anıtkabir çevresindeki caddelerin bozuk kaldırımları ve çevreye atılan çöpler beni ziyadesiyle üzdü.”
Ayşen TUNCAY
* Çankaya’nın Karapınar Mahallesi 1168. Cadde’deki konteynerlere gelişigüzel atılan/bırakılan çöpler yüzünden bıktık. Çöp konteynerleri de berbat halde. Çankaya Belediyesi, konteynerleri hijyenik hale getirmeli.”
Serkan GÜMRÜKÇÜ
* “Kızılcahamam’da kaldırımlar da yollar da yaz boz tahtasına döndü. Yepyeni kaldırımlar sökülüp yenileniyor ama basit yangınlarda insanlar hayatlarını kaybetmesine rağmen halen itfaiye eri alımı yapılmıyor.”
Narin Hatice ARIÖZ
* “Bir yumurta üreticisi günde 100 kilometre uzunluğunda naylon(şiling) 20 bin adet de baks kullanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın artık bu israfın önüne geçmesi, yumurtanın açık satılmasına izin vermesi lazım.”
Yüksel ÇELİK
SÖZ YETKİLİDE
PLAKA HARF GRUBU KONUSUNDA ANKARA EMNİYETİ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Hürriyet Ankara okurları İzzet Onur Nazlıaka ile Tunç Durmaz’ın 23 Ağustos’ta, Kudret Kaatsız’ın ise 30 Ağustos’ta bu köşeden yaptıkları “Yeni EGO otobüslerinin plakaları Ankara’yı(06 ANK xxx), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni(06 ABB xxx) veya EGO Genel Müdürlüğü’nü(06 EGO xxx) yansıtacak şekilde belirlenebilir” önerilerine, EGO Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi.
Ve şimdi söz yetkilide:
51 ARAÇ İÇİN ‘AB’ VE ‘ABB’
“Araç filomuza dahil olan 19 adet 8.3 metre Karsan marka araçlarımız ile teslimatı devam eden 51 adet aracımızın plaka harf grupları ‘AB’, ‘ABB’ serisi olarak alınmıştır. Bu araçlar haricinde filomuza katılacak 301 adet aracımızın plaka harf grubu konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmektedir. Saygılarımızla.”