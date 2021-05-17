Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?

Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün 8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 Mayıs’ta “hem ANKARAY hem de metro seferlerine ara vermesi” bazı vatandaşların hâliyle tepkisine neden oldu. E, haklılar tabii!
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
OTOBÜSLER TIKA BASA GELDİ
“Sokağa çıkma kısıtlamasının 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacağı açıklandıktan sonra, ANKARAY ve metro ilk hafta içi 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam etti. Peki ikinci hafta ne oldu da EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşı otobüslere mahkûm etti! Maalesef neden, memurların izinde olması. Belli ki ‘özel sektörde çalışanlar ne yaparsa yapsın, onlara bir şey olmaz’ diye düşündüler. ANKARAY ve metro olmadan uygulamaya çalıştıkları sistem de koydukları otobüs seferleri de yetersizdi. Otobüsler Kızılay’dan hep tıka basa geldi. Yazık!”
KORONAVİRÜS SEFERİ YAPTI
Yine ANKARAY ve metronun çalışmadığı günlerde birçok okurdan büyük-küçük şikâyet iletileri geldi.
O iletiler ise şöyle:
* 201 numaralı Batıkent-Kızılay otobüsü 10 Mayıs Pazartesi sabahı resmen koronavirüs seferi yaptı. Altı vagonlu metroyu kapatıp insanları otobüslere dolduranlar bunu hiç düşünemedi mi?
* Törekent-Çayyolu ulaşımı normalde metro aktarmalı çok kolay, ancak metronun çalışmadığı günlerde 500’e bin Batıkent’te in, 201’e bin Kızılay’da in, sonra da 600’e bin. Bu ne çile!
* Başkentray çalışmaya devam ederken ANKARAY ve metro aynı anda neden seferden çekilir? Sabah-akşam aktarma yaparak toplu taşıma kullanan insanları hiç düşünmemişler mi?
* ABB’ye şikâyette bulunuyoruz, ‘memurların idari izinli olmalarını’ gerekçe gösteriyorlar. Bu kentte metroyu sadece memurlar mı kullanıyor? Özel sektör çalışanlarının canı yok mu?
* Tam bir planlama hatası. Muafiyet grupları bu kadar fazlayken toplu taşımada raylı sistemi kapatmak doğru değildi. Seferleri seyrek de olsa devam ettiremezler miydi?
* ABB Başkanı Mansur Yavaş, Japonya’dan örnek verip ‘Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir’ demişti. Ankara’da metroyu kullanacaklara bu gözle bakılmamış.
*
Ankara’da geçen haftanın “toplu taşıma sancıları” işte böyleydi.
Umarım EGO Genel Müdürlüğü, bir daha bu tür planlamalarda aynı hataya düşmez.
12 Mayıs
Hürriyet Ankara, ANKARAY ve metronun sefer yapmadığı ilk gün vatandaşlardan gelen tepkilere, Murat Yılmaz imzalı haberle yer vermişti.
MOTOSİKLETLİLERİ UYARDI: SAĞDAN DEĞİL SOLDAN GEÇ AYNALARIN GÖRÜŞ ALANI DIŞINA ÇIKMA
30 Nisan 2018 tarihli Burada Okur Yazar’da “İKİ TEKERİN FARKINDALIK ÇAĞRISI” başlığı vardı.
Hürriyet Ankara bu yazıyı “MOTOSİKLETİ FARK EDİN” başlığıyla manşetine taşımıştı.
Tam üç yıl sonra ABB, kentte birçok noktaya “MOTOSİKLETLERİ FARK EDİN, AYNAYA BAKIN, BİZİ GÖRÜN” yazılı uyarı levhaları koymaya başladı.
Motosikletliler bu gelişmeden memnun.
Lakin.
10 Mayıs 2021 tarihli Hürriyet Ankara’da “AYNAYA BAK MOTOSİKLETİ GÖR” başlıklı haberi okuyan okurumuz Mustafa Bilgehan’ın ise motosikletlilere bir uyarısı var. O da şu:
TEHLİKEYE ATIYORLAR
“Motosiklet sürücüleri araçların solundan geçmeleri gerekirken sağ tarafından geçiyorlar. Aynaların görüş alanı dışına çıkıp hem kendilerini hem de diğer araçları tehlikeye atıyorlar.”
ÖNERİM VAR
ÇOK KÖTÜ DURUMDA PIRIL PIRIL OLMALI
Okurumuz Umut Özkan, Hacettepe Hastanesi Acil Servis’e giderken yolun(Celal Bayar Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi kesişimi) sağında kalan park için, “Çok kötü durumda” demiş ve şöyle bir öneride bulunmuş:
“Parktaki havuz kırık dökük, içi pislikten geçilmiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi öncelikle bu parkı pırıl pırıl yapmalı, çocukların oynayacağı ve halkın dinleneceği bir konuma getirmeli. Sonra bu parkın bir adı da yok! Sayın Başkan Mansur Yavaş’a önerim ise bu parka merhum Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün adının verilmesi.”
ARABALARA GEÇİT VERMİYOR
Okurumuz Türesin Adalıer, fotoğraftaki bozuk yolun Gölbaşı’ndaki TED Koleji Yolu(Otan Evleri ile Çiçek Evler arası) olduğunu belirterek, “Arabalara geçit vermiyor” demiş.
YOLLAR TOZ DUMAN
Okurumuz Dursun Türker, bu fotoğrafı Yenimahalle’nin Çiğdemtepe Mahallesi Şehit Kadir Özbek Caddesi’nde çekmiş ve “Yollar toz duman” demiş.
KISA KISA...
“Çankaya Belediyesi, Ümit Mahallesi’ne üvey evlat muamelesi yapıyor. Ümitköy Sitesi çevresindeki yollar ve kaldırımlar rezalet halde. Taşeron firma bozuyor, sonra da vatandaşın gözü aylarca belediye yolu gözlüyor.”
Kemal BULUT