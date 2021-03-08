Ödemedik, bekledik ama borç hâlâ duruyor

Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
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Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
Ödemedik, bekledik ama borç hâlâ duruyor
Okurumuz Cengiz Kaya, önce Google’da “asfalt katılım bedeli” araştırması yapmış, sonra da 27 Ocak 2020 tarihli Burada Okur Yazar’ın “Asfalt katılım bedeli borcu olanlar ödemesinler, beklesinler” başlığı ile karşılaşmış.
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
BİR AÇIKLAMA YA DA TWEET
“Ödemedik, bekledik, ama borç hâlâ duruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda vatandaşa kesin/net bir açıklama yapsa ya da Sayın Mansur Yavaş bir tweet’le ‘ödeyin/ödemeyin’ dese biz de artık kurtulsak.”
SORU(YORUM)
YÜZDE 35’LİK ‘ZAM FARKI’ NEYİN NESİDİR?
Okurumuz Süleyman Altuner, ön ödemeli(kartlı) doğalgaz sayacına 24 Kasım 2020’de 1000(bin) TL yükleme yapmış. Başkentgaz’ın aradan geçen 100 günde toplam 356 TL “zam farkı” yansıttığını/aldığını belirten okurumuz haklı olarak şu soruyu sormuş:
* “Gaz alımı yaptığım söz konusu tarihten bugüne kadar doğalgaza yüzde 1 zam geldiği halde bu yüzde 35’lik ‘zam farkı’ neyin nesidir?”
KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NIN EKSİK KAMERALARI BİR AN ÖNCE TAKILMALI
Okurumuz Sevtap Çetin, Karşıyaka Mezarlığı’nda kamera olmayan kısımların bulunduğuna dikkat çekerek, “Geçen sene nisan ayında vefat eden ve T-12 kısmına defnedilen babamın mezar taşı çalındı. Yetkililer ilgilendi, ama kamera olmadığı için hiçbir şey yapılamadı. Mezarlık kameralarının bir an önce takılmasını istiyoruz” demiş.
SORU(N) YİNE SOKAK KÖPEKLERİ
Çankaya’nın Oran Mahallesi’nden okurumuz Zeynep Baltacıoğlu, sokak köpeklerinin cadde ve sokaklarda sürüler halinde(10-20 köpek) dolaşmalarından dolayı yaşadıkları korkuları, “Sokakta rahat yürüyemiyoruz, çocuklar dışarıda oynayamıyor” diye aktarmış. Okurumuz, bir de soru yöneltmiş:
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi bu konuda ne düşünüyor?”
‘PEK YAKINDA’ GİBİ GÖZÜKMÜYOR
Okurumuz Ümit Hatipoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2019 seçimleri öncesinde yaptığı, “Maltepe’deki AVM’yi gençlik merkezine dönüştüreceğiz” açıklamasının üzerinden iki yıl geçtiğini kaydetmiş. Kaldırımı daraltan ve üzerinde, “Çankaya Gençlik Merkezi Pek Yakında Hizmetinizde” yazan dev panoların ardında gözle görülür hiçbir çalışma olmadığını aktaran okurumuz, “Ne başlangıcı belli, ne bitişi, ne de müteahhidi. İnşaatla ilgili tek bir tabela yok. İçerisi ise harabe gibi” diyor.
ŞAHİNTEPE ÇUKURLARI ASFALT BEKLİYOR
Mamak’ın Şahintepe Mahallesi’nden okurumuz Hasan Akpınar, 662. Sokak’ın bozuk yolundan şikâyet etmiş. Okurumuz, “Çukurlardan araçlarımız zarar görüyor” demiş.
BENİ ONAR
Kenti cadde cadde, sokak sokak gezen okurumuz Dursun Türker, karşısına çıkan kent sorunlarını Burada Okur Yazar’a göndermeye devam ediyor.
Okurumuz, bu hafta Çankaya’nın Bahçelievler Mahallesi’ndeki bazı bozuk kaldırımları fotoğraflamış, birer de not düşmüş:
* 57. Sokak’ın(Eski 8. Sokak) kaldırımı tadilat bekliyor.
* 58. Sokak’ın(Eski 7. Sokak) kaldırımı tadilat bekliyor.
KARANLIKTA YAYA İÇİN TEHLİKE!
Okurumuz Alpaslan Berk, Çankaya’nın Hoşdere Caddesi ile Yaylagül Sokak kesişimindeki bu çukurun düzeltilmesini istemiş ve eklemiş: “Karanlıkta yayalar için büyük tehlike arz ediyor. İnşallah yetkililer sesimizi duyar.”
NE MASRAFLI KONTEYNERMİŞ
* BİR HAFTA ÖNCE: Çankaya Belediyesi, Yücetepe Mahallesi 86. Cadde’deki çöp konteyneri için bir yer belirlemiş, araçların park etmemesi için de delinatörler monte etmiş.
* BİR HAFTA SONRA: Çankaya Belediyesi, Yücetepe Mahallesi 86. Cadde’deki çöp konteynerini iki yol ağzına çekip, bir hafta önce monte ettiği delinatörleri bu defa sökmüş.
* VE ŞİMDİ OKURUMUZ: Tüm bu bilgileri aktaran Kudret Kaatsız, mevcut halinde çöp konteynerinin araç dönüşlerini engellediğine ve tehlike yarattığına dikkat çekmiş.
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın İlkbahar Mahallesi’ndeki Sinpaş Altınoran’dan Doğukent Caddesi’ne çıkan yoldaki köprünün asfaltı yapılmamış. Yolun ek demirleri araç lastiklerini kesiyor.”
Ömer Lütfi AKIN
* “Çankaya’daki Gökkuşağı Kamu Pazarı’nın yanında bulunan tuvaletlerin her tarafı dökülüyor. Ekmek satışının yapıldığı bir yere böyle kenar mahalle tuvaleti hiç yakışmıyor.”
Zeki AYDINLIK
* “Çankaya’nın Karapınar ile Akpınar mahalleleri arasındaki Ahmet Yesevi Caddesi’nin iki tarafında kalan vadiye, Dikmen veya Öveçler gibi bir vadinin yapılmasını istiyoruz.”
Cengiz SEYRAN
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1
22 ŞUBAT: Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi 84. Cadde’deki açık rögar kapağına dikkat çeken okurumuz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na hiç yakıştıramadım” demişti.
3 MART: Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, şikâyet üzerine Yücetepe Mahallesi 84. Cadde’nin asfalt bakım ve onarımının tamamlandığı kaydedildi.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-2
22 ŞUBAT: Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi’ndeki Girişim Sitesi’ni her yağmurda su bastığını aktaran okurumuz, ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yardım istemişti.
1 MART: ASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Mutlukent Mahallesi 1970. Sokak Girişim Sitesi önünde kombine aracı ile hat temizliği yapıldığı kaydedildi.