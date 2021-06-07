Neşet Ertaş’ın da konakladığı Rençber Han restorasyon bekliyor

Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
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Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
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Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
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Fotoğrafa dikkat!
Neşet Ertaş’ın da konakladığı Rençber Han restorasyon bekliyor
Okurumuz Eray Güneş, Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki Hanlar, Kuş ve Şanlı sokakların kesişiminde bulunan tarihi Rençber Han için “Bakımsızlıktan virane durumda, restore edilmeli” demiş.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
“Rençber Han’ın da bulunduğu bu bölge, Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden. Altındağ’ın Kale Mahallesi’ndeki birçok han(Yıldız, Yeni Saray, Recep...) gibi Rençber Han da restore bekliyor. Halk ozanı Neşet Ertaş’ın da bir dönem kaldığı ifade edilen bu yapı, kültür-sanat faaliyetlerinde kullanılmak üzere kente kazandırılmalı.”
BURASI CELAL BAYAR KÖŞKÜ
BİLMEMEK AYIP DEĞİL KORU(YA)MAMAK AYIP
ADRES: Atatürk Bulvarı No: 215 Kızılay/Çankaya.
Ankara’da yaşayan çoğu insan, bu adresteki Celal Bayar Köşkü’nü bilmez.
Bilmemek ayıp değil, ama bu tarihi yapıları koru(ya)mamak ayıp.
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Okurumuz Umut Özkan, “Celal Bayar Köşkü’nün dökülen sıvası, artık badana isteyen dış duvarları ve bakımsız haldeki bahçesi dikkat çekiyor. Tarihi köşkün bakımsız ve ıssız hali görenleri gerçekten üzüyor. Burası kapsamlı bir restorasyondan geçirilmeli ve müze haline getirilmeli. Aksi halde kaybolan değerlerimiz arasında yerini alacak” diyor.
ÇOCUKLARIN ELLERİNİ KIRMIŞLAR!
Okurumuz Dursun Türker, Çankaya’nın Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’ndeki Meydan Parkı’nda bulunan “altı çocuk figürlü heykel” için “İçler acısı halde” demiş ve Çankaya Belediyesi’ne seslenmiş: “Heykellerin kolları kırık, havuz bakımsız halde.”
GÖKKUŞAĞI’NA ÇIKAN MERDİVENLER KIRIK DÖKÜK
Bu fotoğrafı ise Gökkuşağı Kamu Pazarı’nda çeken okurumuz Dursun Türker, “Merdivenler kırık dökük halde. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur” diyerek uyarıda bulunmuş.
HUZUR MAHALLESİ HİZMET BEKLİYOR
Çankaya’dan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “Çankaya Belediyesi’nin maalesef rutin belediyecilik faaliyetlerinden olan asfalt ve kaldırım gibi işleri bile yapmadığı sokaklar var” eleştirisinde bulunmuş.
Okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
“Çankaya Belediyesi’ne bildiriyoruz, Fen İşleri’nden ‘Yetişemiyoruz’ yanıtı alıyoruz. Peki bu nasıl bir hizmet anlayışı! Çankaya’nın Huzur Mahallesi’ne bağlı 1129, 1130, 1131, 1132 ve 1144 sokakların tamamı hizmet bekliyor.”
ÖNERİM VAR
ANAYASA MAHKEMESİ KAVŞAĞINDAN DİREKT OTOPARKA GİRİLSİN
Okurumuz Dr. Fahrettin Hasırcıoğlu, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’nin girişine yaptığı otoparkın trafik sorunu yaşanmasına neden olduğunu savunarak, iletisinde şöyle bir öneri sunmuş:
“Üç şeritli olan yol, bu otoparka girmek için tek şeride düşüyor ve trafik çok sıkışıyor. Halbuki Anayasa Mahkemesi’nin olduğu kavşaktan direkt otoparkın içine girilse, üç şeritte de trafikte aksama ya da tıkanma olmaz.”
TELLERE DEĞEN AĞAÇLAR ACİLEN BUDANMALI
Okurumuz Cevat Yıldırım, Yenimahalle’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 329. Cadde’deki elektrik tellerinin, uzayan söğüt ağacı dalları arasında kaldığına dikkat çekiyor.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’yi bu konuda uyaran okurumuz, “Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan, tellere değen bu ağaçların acilen budanması gerekmektedir” diyor.
SORUM VAR
“Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde son durum ne? Bu konuda vatandaşı kim bilgilendirecek?”
Nuri SARI
SORUM(YORUM)
COVID-19’UN SUÇLUSU 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR MI?
Okurumuz Süleyman Altuner, kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamaya geçilmesine rağmen 65 yaş üstü vatandaşların halen kent içi toplu ulaşım araçlarını kullanamamasını eleştirmiş.
“65 yaş üstü vatandaşlara dolmuşun bile yasaklanması, genellikle aşılarını tamamlayan o yaş grubuna verilmiş bir cezadır” diyen okurumuz, “65 yaş üstü kişilerde devlete karşı kırgınlık var” demiş ve şunu sormuş:
* COVID-19’un tek suçlusu 65 yaş üzeri vatandaşlar mı?
OKURDAN NOT: Kaldı ki 65 yaş üzeri vatandaşlar, ‘serbest kart’ yerine ‘ücretli kart’ kullanarak ve yasağı da delerek istedikleri toplu taşıma aracına binebiliyor.
SÖZ YETKİLİDE
31 MAYIS
* Okurumuz Süleyman Altuner: “Karşıyaka Mezarlığı’nın bakım işlerini yapan korsan çiçekçiler var. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) acilen bu durumun önüne geçmeli ve mezarlık düzenleme işini kendi bünyesine alarak hem istihdam hem de ek gelir sağlamalı.”
2 HAZİRAN
* ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı: “Karşıyaka Mezarlığı’mızda güvenlik ve düzenin sağlanması için yol, ara yol, kaldırım, duvar, kamera ve ses sistemi düzenlemesi çalışmalarımız başlamış olup, çalışmanın bütün mezarlıklarımızda tamamlanması planlanmaktadır.”
* ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı: “Mezarlık Yönetmeliği’ne göre mezar üst yapısında yapılan her türlü işlem(mermer, çiçek ekimi ve bakımı) mezar sahibinin birinci derece yakını tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Sadece firmanın kontrolü tarafımıza aittir.”