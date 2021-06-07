Neşet Ertaş’ın da konakladığı Rençber Han restorasyon bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün 8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 Mayıs’ta “hem ANKARAY hem de metro seferlerine ara vermesi” bazı vatandaşların hâliyle tepkisine neden oldu. E, haklılar tabii!

Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.

Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.

Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...

Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.

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Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.

EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:

