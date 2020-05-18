‘Metro proje ihalesi bir ulaşım ana planına dayanıyor mu?’

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 15 Mayıs’ta bir tweet attı dedi ki:“Salgınla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da 4 Haziran’daki metro proje ihalesi için kolları sıvadık. 7.4 km ve 8 istasyondan oluşacak metro projemiz ile:Mamak Natoyolu’nu ANKARAY hattına bağlayacak, AŞTİ ve Söğütözü’nü birleştireceğiz.”İşte tam da bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil’den bir ileti aldım.
Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA
KABUL EDİLMİŞ MİDİR?
“Ankara’nın, 1994 yılında kabul edilmiş bir ulaşım planı vardı, ancak geçerliliğini yıllar öncesinde yitirdi. 2013 yılında Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlanan ve benim de içinde olduğum ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasının UKOME Genel Kurulu’nca kabul edildiğine dair bugüne kadar bir bilgilendirmeye rastlamadık. Bildiğimiz kadarıyla da 2020 yılı itibarıyla ‘onaylı bir ulaşım ana planı’ bulunmamakta. Bu durumda şu sualleri konunun uzmanı bir Ankaralı olarak sormak isterim.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
KAMUOYUNUN BU NOKTALARDA AYDINLATILMASI GEREKMEKTEDİR
Zira mevcut mevzuatımıza ve işleyişe göre bir raylı sistem projesinin hayata geçirilebilmesi için raylı sistem hattının ulaşım ana planında öngörülmesi/yer alması, planın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca incelenerek olumlu görüş verilmesi gerekmektedir.
Özetle ve sonuç olarak, EGO Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ihalesinin ‘onaylı bir ulaşım ana planı’na dayanıp dayanmadığını bilmiyoruz. Bu nedenle yasal dayanağının da oluşup oluşmadığı bir muamma. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyunu bu noktalarda aydınlatması gerekmektedir.”
İSTASYON YERLERİ ÖRTÜŞÜYOR MU?
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medyadan paylaştığı hat ve istasyonlar.
Prof. Dr. Metin Şenbil, 2013’te çalışmalarına başladıkları “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerinde yer alan ve ANKARAY’ın doğu hattı için planlanan istasyonları şöyle sıralamış:
(Cebeci sonrasında) 1) Tıp Fakültesi 2) Cumhuriyet Parkı 3) Tuzluçayır Lisesi 4) General Zeki Doğan 5) Şahintepe 6) Fahri Korutürk 7) Nata Vega 8) Doğu Terminali.
VE DEMİŞ Kİ:
“Doğu Terminali’nde sonlanmasını öngördüğümüz ANKARAY uzatmamızın toplam uzunluğu 9.43 km’dir.”
*
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açıkladığı ‘A2’ adlı uzatmanın haritasında yer alan 1) Abidinpaşa 2) Aşık Veysel 3) Tuzluçayır 4) General Zeki Doğan, 5) Fahri Korutürk 6) Cengizhan 7) Akşemsettin 8) Nato Yolu adlı istasyonlara da dikkat çeken Metin Şenbil, şu soruyu da yöneltmiş:
“Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
2013’te çalışmaları yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’nda yer alan hat ve istasyonlar.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ NE DİYOR?
Prof. Dr. Metin Şenbil, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden şu bölümü de paylaşmış:
“Kararnamenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ilişkin 16’ncı bölümünde yer alan Altyapı Genel Müdürlüğü’ne ilişkin 485. maddesinde:
e) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını Cumhurbaşkanı’nın iznine sunmak...
f) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yaptırılacak teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak...” şeklinde hükümler yer almaktadır.
‘Metro proje ihalesi bir ulaşım ana planına dayanıyor mu?’
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 15 Mayıs’ta bir tweet attı dedi ki:“Salgınla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da 4 Haziran’daki metro proje ihalesi için kolları sıvadık. 7.4 km ve 8 istasyondan oluşacak metro projemiz ile:Mamak Natoyolu’nu ANKARAY hattına bağlayacak, AŞTİ ve Söğütözü’nü birleştireceğiz.”İşte tam da bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil’den bir ileti aldım.
Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA
KABUL EDİLMİŞ MİDİR?
“Ankara’nın, 1994 yılında kabul edilmiş bir ulaşım planı vardı, ancak geçerliliğini yıllar öncesinde yitirdi. 2013 yılında Gazi Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlanan ve benim de içinde olduğum ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasının UKOME Genel Kurulu’nca kabul edildiğine dair bugüne kadar bir bilgilendirmeye rastlamadık. Bildiğimiz kadarıyla da 2020 yılı itibarıyla ‘onaylı bir ulaşım ana planı’ bulunmamakta. Bu durumda şu sualleri konunun uzmanı bir Ankaralı olarak sormak isterim.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
KAMUOYUNUN BU NOKTALARDA AYDINLATILMASI GEREKMEKTEDİR
Zira mevcut mevzuatımıza ve işleyişe göre bir raylı sistem projesinin hayata geçirilebilmesi için raylı sistem hattının ulaşım ana planında öngörülmesi/yer alması, planın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca incelenerek olumlu görüş verilmesi gerekmektedir.
Özetle ve sonuç olarak, EGO Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan ihalesinin ‘onaylı bir ulaşım ana planı’na dayanıp dayanmadığını bilmiyoruz. Bu nedenle yasal dayanağının da oluşup oluşmadığı bir muamma. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyunu bu noktalarda aydınlatması gerekmektedir.”
İSTASYON YERLERİ ÖRTÜŞÜYOR MU?
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medyadan paylaştığı hat ve istasyonlar.
Prof. Dr. Metin Şenbil, 2013’te çalışmalarına başladıkları “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerinde yer alan ve ANKARAY’ın doğu hattı için planlanan istasyonları şöyle sıralamış:
(Cebeci sonrasında) 1) Tıp Fakültesi 2) Cumhuriyet Parkı 3) Tuzluçayır Lisesi 4) General Zeki Doğan 5) Şahintepe 6) Fahri Korutürk 7) Nata Vega 8) Doğu Terminali.
VE DEMİŞ Kİ:
“Doğu Terminali’nde sonlanmasını öngördüğümüz ANKARAY uzatmamızın toplam uzunluğu 9.43 km’dir.”
*
ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açıkladığı ‘A2’ adlı uzatmanın haritasında yer alan 1) Abidinpaşa 2) Aşık Veysel 3) Tuzluçayır 4) General Zeki Doğan, 5) Fahri Korutürk 6) Cengizhan 7) Akşemsettin 8) Nato Yolu adlı istasyonlara da dikkat çeken Metin Şenbil, şu soruyu da yöneltmiş:
“Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
2013’te çalışmaları yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’nda yer alan hat ve istasyonlar.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ NE DİYOR?
Prof. Dr. Metin Şenbil, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden şu bölümü de paylaşmış:
“Kararnamenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ilişkin 16’ncı bölümünde yer alan Altyapı Genel Müdürlüğü’ne ilişkin 485. maddesinde:
e) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını Cumhurbaşkanı’nın iznine sunmak...
f) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yaptırılacak teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak...” şeklinde hükümler yer almaktadır.