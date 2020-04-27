* Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaförler, berberler ve güzellik salonları 21 Mart’tan beri kapalı. “Peki ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı ise merak konusu.
* Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün, sektörün beklentilerini ve önerilerini Burada Okur Yazar’a yazdı.
* Randevu sistemi ile çalışmak istediklerini, bunun için her türlü hazırlığın sürdüğünü belirten Kutlugün, “İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan izin istiyoruz. Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız” diyor.
MADDİ GELİR KAYGISI TÜM SEKTÖRÜN SORUNU
“Kuaförler, berberler ve güzellik salonları faaliyetlerinin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Maddi gelir kaygısı tüm sektörün sorunu ancak bu süreçte özellikle de esnaf odalarına kayıtlı olan ve günübirlik kazanılan para ile dükkânlarını çekip çeviren esnaf daha zor durumda kaldı. Şu an durumları iyi değil.
CADDE ÜZERİ İŞLETMELER KADEMELİ OLARAK AÇILMALI
Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesine yönelik atılacak olan adımı halka en çok hissettirecek sektörlerin başında kuaförler, berberler ve güzellik salonları geliyor. Sadece AVM’lerin açılmasından bahsediliyor. Hâlbuki cadde mağazaları da var. Onların da hizmete alınması gerekir. Cadde üzeri işletmelerin, kademeli olarak açılmalarına izin verilebilir. Diğer esnafa da moral olur.
ALMANYA’DA KUAFÖRLER 4 MAYIS’TA AÇILIYOR
Almanya’nın bu konuda hazırladığı çok net bir deklarasyon var. 4 Mayıs’ta Alman kuaförleri açılıyor. Bizler de dış mekânda(teras ve üstü açık özel alan) hizmet verebilen cadde mağazaları olarak 8-15 Mayıs tarihleri itibarıyla kontrollü bir şekilde randevu sistemi ile iş yerlerimizi açmak istiyoruz. İçişleri Bakanlığı’ndan ve Bilim Kurulu’ndan izin talep ediyoruz.”
ÇALIŞMA ALANLARI BİR BUÇUK METRE MESAFEDE OLACAK
Hakan Kutlugün, kontrollü ve randevu sistemi ile yapmayı planladıkları çalışmanın detaylarını ise şöyle aktarıyor:
* Salonun genel hijyeni ve gelen müşteriler için hijyen şartları.
* Müşteri ve personelin ateş ölçer kontrolü ile sağlık durumunun takibi.
* Çalışma alanlarının en az bir buçuk metre mesafede olması.
* Çalışanlar ve müşteriler için tek kullanımlık maske, eldiven tedariği.
* Her müşteri için tek kullanımlık penuar, siperlik servisi.
* Çalışma araçlarının (fön, fırça, tarak vs.) müşteri saçlarının yıkanması şartı ile kullanılması.
* Tüm alanların hava sirkülasyonunun sürekliliği.
* Tuvalet, bekleme alanları ve kasa alanına yönelik tedbirler.
* Personel dinlenme ve yemek alanlarının yeterliliği.
* İkaz, uyarı ve bilgilendirmeler.
HER 100 METREKAREYE ÜÇ MÜŞTERİ
Hakan Kutlugün’ün metrekareye göre mesafelerle ilgili tavsiyesi ise şöyle:
* 100 metrekare olan salon için üç müşteri.
* 200 metrekare salon için altı müşteri.
* 300 metrekare salon için dokuz müşteri.
ONLARIN HER BİRİ GİZLİ KAHRAMAN
HASTANELERDEKİ TEMİZLİK İŞÇİLERİ UNUTULMASIN
Onlar koronavirüs illetine karşı topyekûn verdiğimiz mücadelenin kahramanları.
Ta ilk günden beridir...
Canla başla mücadele eden de onlar.
Sevdiklerinden uzak kalan da onlar.
Ama bizlere “Evde kal” diyen de onlar.
Bu yüzden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az.
*
İşte tam da bu noktada okurumuz Yılmaz Çamdalı, pandemi(salgın) hastanelerinde çalışan temizlik işçilerine bi parantez açmış.
DEMİŞ Kİ: Virüsle enfekte kişilere en yakın olanlar onlar.
DEMİŞ Kİ: Hasta odalarında hijyenik ortamı sağlayan onlar.
*
Tıpkı bu süreçte her şeyi hak eden sağlık çalışanları gibi hastanelerdeki temizlik işçilerinin de unutulmaması gerektiğini aktaran Yılmaz Çamdalı’nın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘HATIRLANMAK İSTİYORUZ’
“Doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarına verilen tüm haklar, hastanelerdeki temizlik işçileri için de sağlanmalı. Temizlik işçileri de prim ya da ek bir ücret alabilmeli. Çünkü, hastalara en yakın kişiler onlar. Onların her biri gizli kahraman. ‘Biz unutulduk, hatırlanmak istiyoruz’ diyen temizlik işçilerini unutmamak lazım.”
Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız
* Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaförler, berberler ve güzellik salonları 21 Mart’tan beri kapalı. “Peki ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı ise merak konusu.
* Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün, sektörün beklentilerini ve önerilerini Burada Okur Yazar’a yazdı.
* Randevu sistemi ile çalışmak istediklerini, bunun için her türlü hazırlığın sürdüğünü belirten Kutlugün, “İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan izin istiyoruz. Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız” diyor.
MADDİ GELİR KAYGISI TÜM SEKTÖRÜN SORUNU
“Kuaförler, berberler ve güzellik salonları faaliyetlerinin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Maddi gelir kaygısı tüm sektörün sorunu ancak bu süreçte özellikle de esnaf odalarına kayıtlı olan ve günübirlik kazanılan para ile dükkânlarını çekip çeviren esnaf daha zor durumda kaldı. Şu an durumları iyi değil.
CADDE ÜZERİ İŞLETMELER KADEMELİ OLARAK AÇILMALI
Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesine yönelik atılacak olan adımı halka en çok hissettirecek sektörlerin başında kuaförler, berberler ve güzellik salonları geliyor. Sadece AVM’lerin açılmasından bahsediliyor. Hâlbuki cadde mağazaları da var. Onların da hizmete alınması gerekir. Cadde üzeri işletmelerin, kademeli olarak açılmalarına izin verilebilir. Diğer esnafa da moral olur.
ALMANYA’DA KUAFÖRLER 4 MAYIS’TA AÇILIYOR
Almanya’nın bu konuda hazırladığı çok net bir deklarasyon var. 4 Mayıs’ta Alman kuaförleri açılıyor. Bizler de dış mekânda(teras ve üstü açık özel alan) hizmet verebilen cadde mağazaları olarak 8-15 Mayıs tarihleri itibarıyla kontrollü bir şekilde randevu sistemi ile iş yerlerimizi açmak istiyoruz. İçişleri Bakanlığı’ndan ve Bilim Kurulu’ndan izin talep ediyoruz.”
ÇALIŞMA ALANLARI BİR BUÇUK METRE MESAFEDE OLACAK
Hakan Kutlugün, kontrollü ve randevu sistemi ile yapmayı planladıkları çalışmanın detaylarını ise şöyle aktarıyor:
* Salonun genel hijyeni ve gelen müşteriler için hijyen şartları.
* Müşteri ve personelin ateş ölçer kontrolü ile sağlık durumunun takibi.
* Çalışma alanlarının en az bir buçuk metre mesafede olması.
* Çalışanlar ve müşteriler için tek kullanımlık maske, eldiven tedariği.
* Her müşteri için tek kullanımlık penuar, siperlik servisi.
* Çalışma araçlarının (fön, fırça, tarak vs.) müşteri saçlarının yıkanması şartı ile kullanılması.
* Tüm alanların hava sirkülasyonunun sürekliliği.
* Tuvalet, bekleme alanları ve kasa alanına yönelik tedbirler.
* Personel dinlenme ve yemek alanlarının yeterliliği.
* İkaz, uyarı ve bilgilendirmeler.
HER 100 METREKAREYE ÜÇ MÜŞTERİ
Hakan Kutlugün’ün metrekareye göre mesafelerle ilgili tavsiyesi ise şöyle:
* 100 metrekare olan salon için üç müşteri.
* 200 metrekare salon için altı müşteri.
* 300 metrekare salon için dokuz müşteri.
ONLARIN HER BİRİ GİZLİ KAHRAMAN
HASTANELERDEKİ TEMİZLİK İŞÇİLERİ UNUTULMASIN
Onlar koronavirüs illetine karşı topyekûn verdiğimiz mücadelenin kahramanları.
Ta ilk günden beridir...
Canla başla mücadele eden de onlar.
Sevdiklerinden uzak kalan da onlar.
Ama bizlere “Evde kal” diyen de onlar.
Bu yüzden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az.
*
İşte tam da bu noktada okurumuz Yılmaz Çamdalı, pandemi(salgın) hastanelerinde çalışan temizlik işçilerine bi parantez açmış.
DEMİŞ Kİ: Virüsle enfekte kişilere en yakın olanlar onlar.
DEMİŞ Kİ: Hasta odalarında hijyenik ortamı sağlayan onlar.
*
Tıpkı bu süreçte her şeyi hak eden sağlık çalışanları gibi hastanelerdeki temizlik işçilerinin de unutulmaması gerektiğini aktaran Yılmaz Çamdalı’nın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘HATIRLANMAK İSTİYORUZ’
“Doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarına verilen tüm haklar, hastanelerdeki temizlik işçileri için de sağlanmalı. Temizlik işçileri de prim ya da ek bir ücret alabilmeli. Çünkü, hastalara en yakın kişiler onlar. Onların her biri gizli kahraman. ‘Biz unutulduk, hatırlanmak istiyoruz’ diyen temizlik işçilerini unutmamak lazım.”