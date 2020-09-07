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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

7 Eylül 2020

Koronavirüsten korunmanın yolu belli: * Maske * Mesafe * Hijyen

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

* Maske ya da dezenfektan, yalnızca eczanelerde ve medikalcilerde satılmalı. Seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli.
* Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu konuda bir karar almalı. Belediyeler ise sıkı denetim yapmalı.
OKURDAN NOT: Göndermiş olduğum fotoğrafları Ulus’un Posta Caddesi’nde çektim.

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

OKULUN MANZARASI ‘ÇÖP’

Bu fotoğraf, Yenimahalle’nin Serhat Mahallesi’ndeki Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin tam önünde çekilmiş.
Görüyorsunuz, okulun manzarası “çöp” dolu.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Meltem Yurtseven de haklı olarak isyan etmiş:
“Rezalet! Okulun önü pislik içerisinde. Bu manzara Ankara’ya yakışıyor mu?”

DİYOR Kİ

SOKAKLARIMIZDA HAFTA SONLARI TEMİZLİK YAPILMIYOR

Çankaya’nın Kavaklıdere Mahallesi’nden okurumuz Celalettin Ünal, diyor ki:
“Sokaklarımızda hafta sonları temizlik yapılmıyor. Bu sıcak havalarda mikrop kol geziyor.”

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

ARADIĞINIZ KONTEYNERLERE ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR!

Bir “çöp” şikâyeti de Çankaya’nın Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi 1358. Sokak’tan geldi.
Sokakta çöp konteyneri olmadığına, bu nedenle de çöplerin kaldırımlardan yollara kadar taştığına dikkat çeken okurumuz Nurettin Konaklı, “Köşe başlarına çöp konteynerleri konulmalı. Çöplerin saçılmasına engel olunmalı” talebinde bulunuyor.

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

SORUM VAR

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

ARTIK VAKTİ GELMEDİ Mİ?

“Sinem” adlı bir okurumuz, bu fotoğrafı Çankaya’nın Kavaklıdere Mahallesi Göreme Sokak’ta çekmiş.
Çankaya Belediyesi’ne seslenen okurumuz, “Bu çöp konteynerlerine artık bir standart ve çeki düzen getirmenin vakti gelmedi mi?” diye sormuş.

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

4. DURAK’IN LEVHASI TEMİZLENSİN

“Çankaya’nın Balgat Mahallesi Ziyabey Caddesi’ndeki 4. Durak’ın levhası ile lütfen ilgilenilsin, temizlensin.”

KISA... KISA...

* “Gölbaşı’nın Gökçehöyük Mahallesi’ndeki evimin sabit telefon hattı arızalı. Türk Telekom’un 121 no’lu arıza ihbar hattına defalarca bildirim yapmama rağmen, ‘çalışmalarımız devam etmektedir’ yanıtı dışında bir dönüş alamadım. Ne bitmez çalışma, ne onarılamaz arızaymış. Ama biz bu arada fatura ödemeye devam ediyoruz.”
Dündar TÜREK

* Ankara’da, koronavirüs salgınından bu yana araç bayilerinde olmayan sıfır araçlar, ne hikmetse internet sitelerinde ve galerilerde var. Küçük bir araştırma yapınca, bu galerilerin araçları topluca bayilerden aldıkları ve üzerine 20-30 bin TL koyarak sattıkları ortaya çıkıyor. Peki bu işe kim/ne zaman ‘dur’ diyecek.”
Mehmet DEĞİRMENCİ

SÖZ YETKİLİDE

Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli
İŞTE GECE ULAŞIMININ BAŞLAMAMA NEDENİ

Burada Okur Yazar, 20 Temmuz’da bu köşeden dedi ki:
* Ankara’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan’da yapılan düzenlemeyle iptal edilen “gece ulaşımı”, normalleşme dönemi başlamasına rağmen geri dönmedi. Şimdi vatandaş, “Gece ulaşımına ne oldu?” diye soruyor.
*
Bu soruya EGO Genel Müdürlüğü bir yanıt gönderdi.
İşte gece ulaşımının başlamama nedeni -özetiyle- şöyle:

AKSAMALARA SEBEBİYET VEREBİLİR

“Yaşadığımız sıkıntılı COVID-19 sürecinin ne zaman son bulacağına dair bir öngörü bulunmamaktadır. Bu nedenlerle personel ve mevcut araç imkânları ile kapasite kullanım oranlarındaki kısıtlamanın gün içinde normal çalışma programında aksamalara sebebiyet verebileceği de göz önünde bulundurularak, gece servislerinin verilmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir.”

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