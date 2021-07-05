 Kentimiz için kendimizi kendimiz için kentimizi değiştirmeliyiz

Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Kentimiz için kendimizi kendimiz için kentimizi değiştirmeliyiz
Bu yılın ilk “Burada Okur Yazar” günü(4 Ocak Pazartesi), kentin en önemli arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçinin önünden yükselen ve adeta kent(liy)i boğan kapkara dumana dikkat çekmiş, özetle şöyle demiştim:
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Yaklaşık altı ay sonra(21 Haziran Pazartesi), bu defa Burada Okur Yazar’ın gedikli okurlarından Umut Özkan, tam da bu manşetimizi hatırlatmış, özetle şu öneride bulunmuştu:
“Ankara Kent Konseyi, ‘kente karşı suçlar’ konu başlığı altında geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlemeli.”
Aynı gün hem Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz hem de Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “Kente karşı suçlar gündemimizde var” diyerek, bu sonbaharda kapsamlı bir çalıştay düzenleyeceklerini açıklamışlardı.
*
Geçen hafta(28 Haziran Pazartesi) ise yine bu köşeden kısa bir duyuru yapmış....
“Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in ‘KENTE KARŞI SUÇ: KABAHATTEN SUÇA, SUÇTAN GASBA GİDEN YOL’ başlıklı yazısı haftaya yine bu köşede” demiştim.
Şimdi söz, Ankara Kent Konseyi adına Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’de...
İşte o yazının/makalenin özeti:
GENELDE MASUM GİBİ GÖRÜNSE DE...
“Kentte yaşayanların eylemleri, sebeplerinden çok sonuçları itibarıyla hak kayıplarına sebep olmaktadır. Sokağa çöp atmaktan yere tükürmeye, komşularını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmaktan sıraya kaynak yapmaya kadar pek çok eylem bu sınıfta(kabahat) değerlendirilebilir. Bu eylemler genelde masum gibi görünse de zincirleme şekilde daha büyük suçların ve ihlallerin kapısını açmakta ya da kentte herkes için önemli kamusal faydaların ortaya çıkmasına mani olmaktadır. Belirtilen saatte çöpü kapının önüne/sokağa çıkarmamak, suyu ve enerjiyi tasarruflu kullanmamak gibi eylemleri tek bir kişinin yapıp yapmaması önemsiz gibi görünse de milyonlarca insan tarafından tekrar edilmesi tüm kentin hak mahrumiyetine uğramasına sebep olur.
GÜVENLİK ZAFİYETLERİ ORTAYA ÇIKAR
Kentte, başka bireylerin hak kaybına uğramasına sebep olacak eylemlere ‘kentli suçu’ denmektedir. Kentli suçları yaygınlaştıkça kentte güvenlik zafiyetleri ortaya çıkar. Daha büyük suçların artması ise ‘kente karşı suçların’ kapısını aralar. Geniş bir kentli kesiminin yaşama haklarından mahrum olmasına ‘kente karşı suç’ denmektedir. Kentteki imar düzenini kişisel çıkar için bozarak başkalarının estetik, altyapı, temiz çevre, ortak yaşam, özgür kentlilik haklarını ortadan kaldırmak bu tür suçların en başında gelmektedir. Ancak, genel olarak kente karşı suçlar, karmaşık siyasi ve ticari ilişkilerin sonucunda ortaya çıktıkları için sorgulanmamakta, kentte yaşayanlar tarafından çeşitli şekillerde sorgulandıklarında ise çok geç kalınmış olmaktadır.
GÜNÜN SONUNDA HERKES KAYBEDİYOR
Kitlelerin işlediği kabahatler kentli suçlarını, kentli suçlarının yaygınlaşması da kente karşı suçları yaygınlaştırmakta ve zemin hazırlamaktadır. Bazen de kente karşı işlenen büyük suçlar toplumda işlenebilecek kentli suçlarının ve kabahatlerin önemsiz görünmesine sebep olmaktadır. Oysa, günün sonunda kent, kentli ve kentte yaşayan herkes kaybetmektedir. Bu sorunlar karşısında mücadelenin en temel unsuru, kentte yaşayanların, kentli haklarına saygılı ve kentli haklarının içeriğine hakim bir ‘kentli kültürü’ geliştirilmiş olmasıdır. Bu tür bir kentli kültürünün üç temel unsuru bulunmaktadır: Birincisi, katılımcı bir yaklaşımla kenti yöneten yerel yönetim. İkincisi, kentlilerin temel kültürel unsurları kabul etmesi ve benimsemesi. Üçüncüsü de kabahat, kentli suçu ve kente karşı suç arasındaki meşrulaştırıcı ilişkinin ortadan kaldırılması için tüm kentin bir ittifak içine girmesi.
ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Ankara Kent Konseyi de kurulduğu günden bu yana, 600’ü aşan üyesi, üç bine yakın gönüllü kentli, 30 çalışma grubu ve üç meclisi ile gündeme getirdiği her konuda bu anlayışı ortaya koymaya çalışmaktadır. Bisikletten çevreye, hayvan haklarından mimarlık ve planlamaya kadar pek çok konuda yapılan çalışmalar kentteki haklar ve suçlar dikkate alınacak şekilde yürütülmektedir. Elde edilen birikim ışığında, sonbahar aylarında -pandeminin müsaade ettiği ölçülerde- başkent Ankara’daki bu anlamdaki konuların ele alınacağı üniversitelerin, meslek odalarının, hukukçuların, toplum bilimcilerin ve uzmanların katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bazı tavsiyelerde bulunulması düşünülmektedir.”
EYMİR GÖLÜ’NDE MANZARAYA TEL ÖRGÜ!
Bu fotoğrafı Eymir Gölü’nde çeken ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, göl manzarasını kapatan tel örgü nedeniyle ODTÜ yönetimini eleştirmiş. Okurumuz, şu ifadeleri kullanmış:
DOĞAL ORTAMI DA BOZDULAR
“Düzenli olarak gittiğim kafe ile göl arasına 20-25 metre tel çektiler. Artık oturduğumuz yerden göl manzarası yerine tel manzarası görüyoruz. Eymir’deki doğal ortamı da bozdular. Eskiden kafenin bahçesine giren kazları ve ördekleri insanlar besliyordu. Şimdi ise araya tel örgü girdi. Neden yapıldığına anlam veremediğim bu tel örgü yanlışından bir an önce dönülmeli.”
‘İMARA AYKIRI’ DEDİLER 600 TL İSTEDİLER
Keçiören’in Adnan Menderes Mahallesi 1063. Sokak’ta ikâmet eden okurumuz Cevat Erden, gönderdiği bu fotoğrafı evinin balkonundan çekmiş.
Evinin yanı başındaki marketin “imara aykırı” bir tadilatla balkonunun görüş açısını kapattığını aktaran okurumuz, “Keçiören Belediyesi, yapılanın imara aykırı olduğunu doğruladı ve belediyeye gidip dilekçe vermem gerektiği söylendi. Ancak bu işlem için 600 TL ödemem istendi. ‘Ne için’ diye sorduğumda ‘Prosedür böyle’ dediler. 600 TL yatırmadığım için herhangi bir işlem gerçekleşmedi. Peki belediyenin görevi imara aykırı yapıyı yıkmak değil midir? Vatandaştan 600 TL istemek hangi kanunda var” demiş.
ESKİ MEZARLIK MAALESEF TARLALARA KATILIYOR
Okurumuz Selçuk Görgülü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) verdiği dilekçeye yanıt alamamaktan şikâyet etmiş.
Balâ’nın Sarıhüyük Mahallesi’ndeki mezarlık için “Tarla gibi sürülüyor, mezarlar yıkılıyor, ölülerin kemikleri sızlatılıyor” diyen okurumuzun iletisi şöyle:
“İnsanların mezarlıklara da saygısı yok. Eski mezarlık maalesef bu şekilde tarlalara katılıyor ve burada ayrıca bir de hayvan otlatılıyor. Geçen yıl ocak ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na dilekçe de vermiştim, ama ne gelen oldu ne giden.”
SEYYAR SATICILAR İLLALLAH DEDİRTTİ
Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde ikâmet eden ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, “10 yılı aşkın süredir oturduğum 1335. Cadde’de -özellikle de şu son dönemde- çok ciddi bir ‘seyyar satıcı’ sorunu var” demiş.
Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) hem de Çankaya Belediyesi’ne seslenen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
HER BİR ARAÇ EN AZ 10 DAKİKA BAĞIRIYOR
“Bakımsız minibüsler, açıkta satılan gıdalar, havalı korna sesleri, megafondan yapılan anonslar ve tüm bunlar yetmezmiş gibi avazı çıktığınca bağıran seyyar satıcılar... Gün boyu 15 farklı araç saydığımız oluyor ve neredeyse her bir araç evimizin önünde en az 10 dakika bağırıyor. Tüm bunları defalarca Mavi Masa’ya(Başkent 153) iletmeme rağmen, ‘Bölgede yapılan denetimlerde seyyar satıcıya rastlanmamıştır’ dışında bir geri dönüş alamadım. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ve Çankaya Belediyesi’nden, ‘seyyar satıcı sorunu’ ile ilgili artık kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyorum.”
BİNANIN ALTI OYULDU ÇÖKME TEHLİKESİ VAR
“Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 75. Sokak’taki 11 numaralı binada başlayan inşaat nedeniyle 13 numaralı binanın altı oyuldu ve çökme tehlikesi var. Bu sıcakta kanalizasyon dışarıda, kötü koku ve sinek nedeni ile çevre berbat halde. Acilen önlem alınmalı.”
Bilge ŞENER ŞİMŞEK
SORUM VAR
NEDEN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMİYOR?
Bu çöp konteynerinin fotoğrafını Çankaya’nın Fakülteler Mahallesi Köylüler Sokak’ta çeken okurumuz Aydın Güzel, “Çankaya Belediyesi, uzun süredir neden bu çöp konteynerini yenisiyle değiştirmiyor?” diye soruyor.
ÇOCUKLARIN ELİNE GEÇMEDEN TEMİZLENMELİ
Okurumuz Serkan Gürpınar, Çankaya-Cebeci’deki 50. Yıl Parkı’na yakın olan metruk gecekondu bölgesine tıbbi atık atıldığına dikkat çekerek, “Atıkların çoğunluğu kullanılmış enjektör. Çocukların eline geçmeden bölge temizlenmeli” diye uyarıyor.
KISA... KISA...
* “Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için bina girişlerine 20x20 santimetre ebatında yeni numara levhaları koymalı.”
Mustafa DENİZ
* Çankaya-Balgat’taki Özdemir Özok Parkı’nın etrafı açık olduğu için çocuklar aniden yola fırlıyor. Canlar, yürekler yanmadan parkın etrafında bir önlem alınmalı.”
İsmail ERBAY
* “Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun inşaatı üç yıldır bitirilemedi. Artık bina atıl duruma düşerken, bahçesi de çöp yuvasına döndü.”
Eşref UĞUR
SÖZ YETKİLİDE
21 HAZİRAN
* Okurumuz Cengiz Seyran: “Çankaya’nın Karapınar ile Akpınar mahalleleri arasındaki Ahmet Yesevi Caddesi’nin iki tarafında kalan vadiye, Dikmen veya Öveçler gibi bir vadinin yapılmasını istiyoruz.”
29 HAZİRAN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı: “Alan ile ilgili talep tarafımızca değerlendirilmiştir. Bahse konu alan ile ilgili projelendirme çalışmaları devam etmektedir.”