Karşıyaka Mezarlığı’na yakışmayan manzara

Ankara’da önce barajlar alarm verdi. Sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi bu alarmın kentliler için ne anlama geldiğini açıkladı: “Ankara’nın 110 günlük suyu kaldı.”

Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.

Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.



SORUM VAR

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”

