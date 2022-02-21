“Kalem sizin, söz sizin.”

Altındağ’ın İstiklal Mahallesi -diğer bir adıyla da Yahudi Mahallesi- için, “Kent turizmine kazandırmak adına halen ne/kim bekleniyor?” diye soran okurumuz Umut Özkan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

HER YER YIKIK DÖKÜK



“Yahudi Mahallesi’ne yakın bir iş yerinde çalışıyorum. Üzülerek söylüyorum ki bu mahalleye yıllardır hiçbir hizmet gitmiyor, sokakları çöp içinde. O güzelim evler bir restorasyondan geçirilmiyor, her yer yıkık dökük. Son yıllarda Suriyelilerin yerleşip yaşadıkları Yahudi Mahallesi kaybedildikten sonra mı değeri anlaşılacak?”



OKUR RADARIPARAMPARÇA...

Okurumuz Dursun Türker, kenti cadde cadde, sokak sokak gezer. Bu sırada nerede bir aksaklık görse -küçük/büyük demeden- fotoğrafını çeker, gönderir. Yani “kent radarı” her daim açıktır. İşte okurumuzun Çankaya’da radarına giren ve çözüm bekleyen iki sorun:



