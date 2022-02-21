“Kalem sizin, söz sizin.”

HER YER YIKIK DÖKÜK
“Yahudi Mahallesi’ne yakın bir iş yerinde çalışıyorum. Üzülerek söylüyorum ki bu mahalleye yıllardır hiçbir hizmet gitmiyor, sokakları çöp içinde. O güzelim evler bir restorasyondan geçirilmiyor, her yer yıkık dökük. Son yıllarda Suriyelilerin yerleşip yaşadıkları Yahudi Mahallesi kaybedildikten sonra mı değeri anlaşılacak?”
OKUR RADARIPARAMPARÇA...
Okurumuz Dursun Türker, kenti cadde cadde, sokak sokak gezer. Bu sırada nerede bir aksaklık görse -küçük/büyük demeden- fotoğrafını çeker, gönderir. Yani “kent radarı” her daim açıktır. İşte okurumuzun Çankaya’da radarına giren ve çözüm bekleyen iki sorun:
17 Ocak 2022AVM’YE Mİ AİT YOKSA BELEDİYEYE Mİ
1) Ankara’da bazı AVM’ler, birkaç saat için 20-30 lira otopark ücreti alıyor.
2) Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.
3) Burası AVM’ye mi ait yoksa belediyeye ait bir kaldırım mı kimse bilmiyor.
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31 Ocak 2022
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Zabıta Daire Başkanlığı’ndan “AVM’lerdeki vale hizmeti” ile ilgili bir açıklama geldi. Özeti şu:
Lakin.
Aşırı tuz, kaldırımın da asfaltın da tansiyonunu yükseltir.
Bahar gelince anlarsın ki...
Gıcır gıcır olan yol da kaldırım da...
Mevta!
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Bu cümle, okurumuz İzzet Onur Nazlıaka’ya yani kentte toplu taşıma kullanan bir vatandaşa ait.
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Peki bu tepkinin sebebi ne?
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), “ücretsiz aktarma” uygulamasına 5 Ocak 2022 itibarıyla son verdi.
* EGO Genel Müdürlüğü ise “ücretsiz aktarmanın, eşitliğin sağlanması açısından kaldırıldığını” açıkladı.
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Toplu taşımada zamla birlikte gelen “ücretsiz aktarma” uygulamasının kaldırılmasına “adaletsizlikte eşitlik” vurgusuyla farklı bir bakış açısı getiren okurumuzun iletisi şöyle:
Mevzu, alışveriş merkezlerinin(AVM) bazılarında “vale hizmeti” adı altında alınan “otopark ücreti” meselesi.
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Vatandaş aracını kendi park ediyor, üstüne bir de vale’ye ücret ödüyor.
İlave hiçbir hizmet yok.
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SÖZ YETKİLİDE-1
* Okurumuz Cengiz Bolat, Elmadağ Kayak Merkezi’ne ulaşım için kullanılan yolun asfaltsız ve bozuk olduğuna dikkat çekerek, “Başkent Ankara’da kış turizmi maalesef sahipsiz. Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne çağrıda bulunuyorum: Bu çileyi bitirin” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, okurumuzun bu şikâyeti üzerine, “Bahse konu yol kadastro yoludur. Geçen yıl asfalt kırığı serimi yapılmıştır. 800 metre uzunluğunda olup, 2022 yılı asfalt serim programı doğrultusunda yapımı planlanmaktadır” yanıtını gönderdi.
Çok haklı.
Ankara’nın kuzeyinde Kastamonu, doğusunda ise Kayseri, “kış turizmi” konusunda epeyce “yol aldı/alıyor.”
Biz ise hâlâ “yolu yoluna koymaya” çalışıyoruz.
Yani koskoca bir yılda, Elmadağ Kayak Merkezi’nin yolunu bile asfaltla(ya)mıyoruz.
Yazık!
Peki gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, “parklardaki çocuk oyun alanlarını ve oyuncakları ne sıklıkla kontrol ediyor?”
Çünkü park yapmakla, park açmakla bu iş bitmiyor.
Hele hele söz konusu çocuklarsa, belediyelerin bakım-onarım işinde daha da hassas olmaları gerekiyor.
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UZUN SÜRE ATIL KALMIŞTI
“ABB Başkanı Mansur Yavaş, uzun süre atıl halde kalan Sıhhiye Çok katlı Otoparkı’nı amacına uygun şekilde tekrar hizmete sunarak bölgenin park sorununa da çözüm oldu.
ANCAK: Otoparkta bir kat dolmadan diğerini açmıyorlar. Otoparkın içinde araçlar park yeri arıyor, haliyle trafik çok sıkışıyor.
PEKİ: Kentin merkezindeki bu otoparkı saat 22.30’da kapatmak akılcı mı? Ankara gibi şehirde sosyal hayat o saatte mi bitiyor?”
OKUR RADARI
SÜS HAVUZUNA TOPRAK!“ABB, Abdi İpekçi Parkı’ndaki süz havuzlarına toprak dolduruyor. Yapılanları yok etmek yanlış. Vazgeçilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
Hürriyet Ankara okurlarının zaman zaman bu köşede yer alan eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk kez tarih verdi:
* “İşin süresi 150 gün olup, 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.”
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İşte, ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan Burada Okur Yazar’a özel yapılan o açıklamanın tamamı:
EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:
BİNLERCE KİŞİ VAR
“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”
ARIZA BİLDİRİMİ!
“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
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Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
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Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
Kalem sizin söz sizin
Günlerden pazartesi... “Burada Okur Yazar” kentin gözü, kulağı, sesi... Lakin... Bu hafta yetmedi nefesi.
“Kalem sizin, söz sizin.”
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı da e-posta adresi de iletilerinizi bekliyor.
Unutmayın!
Burada Okur Yazar’a gelen şikâyetler yetkilileri harekete geçiriyor, sorunlar birer birer çözülüyor.
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* İster WhatsApp’a gönderin:
0546 219 60 60
* İster e-posta gönderin:
ftekeci@hurriyet.com.tr
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“Birlikte yaşa”maya...
“Birlikte yaz”maya...
Başkent Ankara’ya ve Ankaralılara çare olmaya/aramaya devam.
Haftaya görüşmek dileğiyle...