İncek'te aslanlar kükrüyor

Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
İncek'te aslanlar kükrüyor
Aslanlar, kaplanlar, sürüngenler ve dahası...Bir gün bu hayvanların hepsi “yıllardır oturduğunuz eve komşu olsa” ne yapardınız?
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
1996’dan beri Gölbaşı’nın İncek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki müstakil evinde(No:63) ikâmet eden Niyazi Gürel’in tüm huzuru, sınır/kapı komşusuna ait arazinin “hayvanat bahçesi” olmasıyla kaçmış.
Daha önce “İmdat!” diyerek başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Valiliği’ne şikâyetini aktaran Niyazi Gürel, bu defa ise Burada Okur Yazar’dan yetkililere şöyle seslenmiş:
ŞİMDİLİK 35 TÜR HAYVAN YER ALIYOR
“Hemen sınır komşuma ait bin 650 metrekarelik araziye ‘sözde hayvanat bahçesi’ kurdular. Ne kanalizasyonu var ne de içme suyu hattı. Hatta arazi içinde bir de kaçak bina bulunuyor. Bu ‘sözde hayvanat bahçesi’nde şimdilik bizim bildiğimiz 35 tür yırtıcı ve sürüngen hayvan yer alıyor. Bakımsızlıktan ölüp apar topar cesedini yok ettikleri hayvan bile var.
BAHÇEMDE HUZUR İÇİNDE OTURAMIYORUM
Hayvanların idrar, dışkı ve kendine has kokuları dayanılacak gibi değil. Evimin pencerelerini açamıyorum. Sağlığımız tehdit altında. Elbette korku da hat safhada. Yanı başımızda aslan kükrüyor, bahçemde huzur içinde oturamıyorum. Çocuklarım, torunlarım ve misafirlerim hem korkudan hem de pis kokudan dolayı evime gelmiyorlar.
BÖYLE BİR ŞEYE RAZI OLUR MUSUNUZ?
İki evin arasında aslanlar, kaplanlar ve sürüngenlerin yer aldığı hayvanat bahçesi olur mu? Bu tür hayvanat bahçeleri için en azından 100 dönüm arazi üzerine ağaçlandırılmış geniş bir alan olması gerekir. Gece boyunca kükreyen aslanların sesi... Tüm komşular şikâyetçi. 77 yaşında bir vatandaş olarak yetkililere yalvarıyor, bu işe bir an önce el atmalarını bekliyorum. Allah aşkına, evinizin yanında böyle bir şeye razı olur musunuz?”
KISA... KISA...
“Mamak Belediyesi Evcil Hayvanlar Polikliniği, haftada dört saat çalışıyor. Vatandaşlar bu sıcaklarda kuyruğa geçip, hayvanlarıyla saatlerce sıra bekliyor.”
Kudret BAŞÇOBAN
BU YÜRÜYEN MERDİVEN BİR AYDIR ÇALIŞMIYOR
Okurumuz Mustafa Menteş, bu fotoğrafı metronun Sıhhiye istasyonunda çekmiş. Ve şu notu eklemiş: “Bu yürüyen merdiven bir aydır çalışmıyor ve hiç kimse bizi dikkate almıyor.”
SÖZLEŞMELERİ Mİ BİTTİ YOKSA UNUTULDULAR MI?
Okurumuz Metin Altay da “Metro istasyonlarının çoğunda yürüyen merdivenler uzunca süredir çalışmıyor. Bakım sözleşmeleri mi bitti yoksa unutuldular mı?” diye sormuş.
YANGINA DAVETİYE!
Okurumuz Kerim Berberoğlu, “Yangına davetiye!” uyarısı yapmış. Okurumuz, “Yenimahalle’nin Batı Sitesi Mahallesi 2331. Sokak’taki yeşil alanda budama yapılmış, çok güzel. Ancak yere atılan çalı çırpı kurumuş ve etrafında da şişeler var” demiş.
EKMEK ÇÖP DEĞİLDİR
Bu fotoğrafı Çankaya’nın Karapınar Mahallesi Cevizlidere Caddesi’ndeki(No:124) boş arazide çeken okurumuz Kenan Kızıl, “Onlarca ekmek atılıyor, ortaya da bu kötü görüntü çıkıyor. Ekmek çöp değildir” demiş.
YAYA YOLUNA KONTEYNER KONDU
Okurumuz Tunç Durmaz, “Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde 2147. ile 2150. sokakların kesiştiği noktaya inşaat işçileri için konulan konteyner, yaya kaldırımını işgal ediyor. Ayrıca konteynerin gideri de açıktan verildiği için kötü koku yayılıyor” diyor.
TALEBİM VAR
TAKSİCİLER İÇİN AŞI GENELGESİ YAYIMLANSIN
Okurumuz Umut Özkan, “Bir talebim var” diyerek Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’e seslenmiş:
TÜM DURAKLARA ASTIRILMALI
“Maalesef taksicilerin maske takmadıklarına tanıklık ediyor ve hâlâ aşılanmayan taksiciler olduğunu duyuyoruz. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksici esnafının aşılarını olması ve maske takmaları yönünde bir genelge yayımlamalı. Bu genelge tüm taksi duraklarında göz görünür bir yere astırılmalı. Bu genelge diğer illere de örnek olacaktır.”
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
9 AĞUSTOS 2021
* Okurumuz Ali Kalaycıoğlu: “Çankaya’nın Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2400. Cadde’nin üç senedir yaya yolu yok. Yetkililer acilen bu caddeye kaldırım yapmalı.”
11 AĞUSTOS 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: “Yatırım programı kapsamına alınmıştır. Lokal onarım gerektiren hususlara acil müdahale edilecektir.”
SÖZ YETKİLİDE-1
SÖZ KONUSU TUVALETLER PERSONELİN KULLANIMINA AÇIKTIR
Hürriyet Ankara okurlarının şikâyetleri üzerine daha önce bu köşeden iki kez şu soruyu sorduk:
“Tarihi Ankara Kalesi’ndeki Turizm Danışma Bürosu’nun hemen yanında yer alan tuvaletin kapıları neden kilitli?”
Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yanıt geldi.
Şimdi söz yetkilide.
“Tuvaletin kapıları neden kilitli?” sorusunun yanıtı ise işte şöyle:
HALKA AÇIK TUVALET MEYDANDA BULUNMAKTA
“Söz konusu tuvaletler, Turizm Danışma Bürosu personelinin kullanımına açıktır. Halkımızın kullanımına açık olan tuvalet ve lavabolar, Ankara Kalesi’nin girişinde yer alan meydanda bulunmaktadır. Söz konusu tuvalet ve lavaboların temizlik ve hijyen işlemleri düzenli olarak sağlanmaktadır.”
SÖZ YETKİLİDE-2
YOLUN GENİŞLİĞİ 13 METRE
SORUMLULUK İLÇE BELEDİYESİNDE
9 AĞUSTOS 2021
* Okurumuz Sabri Demir, Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde asfalt çalışması yapan ekiplerin Mamak Belediyesi’ne ait olduğuna dikkat çekmiş ve şu soruyu sormuştu: “Caddeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda değil mi?”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, okurumuzun bu sorusuna aynı gün şu yanıtı verdi:
"Söz konusu Abidinpaşa Mahallesi’nde belirtilen imar yolunun genişliği 13 metre olması nedeniyle bu yolun bakım-onarım sorumluluğu ilçe belediyesine aittir. Herhangi bir yolun ismi sonrasında ‘cadde’ yazmasının görev ve sorumluluk mevzuatı için herhangi bir hükmü yoktur."
SÖZ YETKİLİDE-3
ÖTA’LARLA BAŞKENTRAY’A AKTARMA VAR
17 TEMMUZ 2021
* Altındağ’ın Beşikkaya Mahallesi’nde ikâmet eden okurumuz Emre Bulut, “Bölge halkı sadece üç hatla(312, 321 ve 322) merkezi bölgelere ulaştırılmakta” demiş ve şu talepte bulunmuştu: “Bu bölgeye ring araçları tahsis edilerek en yakın Başkentray istasyonundan aktarma yapılsa, vatandaşlar merkezi yerlere en kolay şekilde ulaştırılabilir.”
11 AĞUSTOS 2021
* EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzdan gelen bu talebi inceleyip şu açıklamayı gönderdi: “Beşikkaya Mahallesi ve Karapürçek Caddesi’nden(yürüyüş mesafesi) geçiş sağlayan 312, 321, 322, 335, 315, 309, 312 ve 321-5 ÖTA hattında görev yapan araçlara biniş sağlanıp, aktarma-transfer şeklinde Başkentray’ı kullanma imkânı bulunmaktadır.”