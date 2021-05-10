Hürriyet’te hürriyet var

Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
Hürriyet’te hürriyet var
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) gözle görülür çalışması yok” başlıklı bir eleştiri vardı.
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
İşte bu iletiden bir gün sonra, yani 4 Mayıs Salı günü...
ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Basın Yayın Şube Müdürlüğü uzunca bir yanıt/açıklama gönderdi.
“ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap aşağıda belirtilmiştir” diye başlayan yanıt/açıklama aynen şöyle:
ANKARA KALESİ-ULUS MEYDANI ÇALIŞMALARI
Ankara ili Altındağ ilçesi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan bölgelerde yıkım işlemleri Altındağ Belediyesi’nce yürütülmektedir. Yenileme alanı sınırları içerisinde başkanlığımızca tespit edilen metruk yapılar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletilip, yıkım iş ve işlemleri yapılmaktadır. Ankara Ulus Meydanı Anafartalar Çarşısı, 100. Yıl Çarşısı ve Ulus İş Hanı’nın mevcut durumunun tadilatına yönelik işlemler Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmektedir. Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan Roma Tiyatrosu’nun 20.08.2020 tarihinde ihalesi yapılmıştır ve 29.09.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Ankara Kalesi İç Kale 1. Etap bölgesinde sokak sağlıklaştırma projeleri 27.03.2018 tarih ve 3147 sayılı karar ile Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmıştır. Bu kapsamda 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 91 yapının restore edilmesi planlanmıştır. Belediyemizce sokak sağlıklaştırma kapsamında yapılan restorasyon çalışmaları ile yapılarda çatı aktarımı, kapı ve pencere doğrama imalatları yenilenmesi, dış cephe sıva ve boya imalatı ve avlu düzenleme imalatı işlemleri yapılmaktadır. Ankara Kalesi İç Kale 1. Etap kapsamında Ankara Kalesi İç kale, Kurt, İstek, Alakuş, Alitaşı, İç Hisar, Irmak, Başkale Sokaklarında 37 adet tescilli 50 adet tescilsiz yapı olmak suretiyle toplamda 87 binanın sokak sağlıklaştırma ile restorasyonu yapılması planlanmıştır. Dört adet yapının esaslı onarım ile gerektiği tespit edilmiştir. Proje kapsamında yapılarda cephe iyileştirme, çatı aktarma, kapı pencere doğramaları, sıva ve boya imalatları planlanmıştır. 77 adet yapıya fiziki müdahalede bulunulmuştur. Müdahalede bulunan 77 adet yapının tamamının çatı imalatları tamamlanmıştır. 58 adet binanın dış cephe sıva altı imalatları, sıva ve boya imalatları tamamlanmıştır. 58 adet binanın 40 tanesinin ahşap doğrama imalatları yapılmıştır. 18 adet yapının ahşap imalatları montaja hazırlanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işin yüzde 70’i tamamlanmıştır. Ankara Kalesi İç Kale 2. Etap bölgesinde sokak sağlıklaştırma kapsamında ele alınarak(34 adet parsel) 29 tescilli, 44 tescilsiz toplam 73 yapı restore edilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. Sokak sağlıklaştırma projeleri, Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmıştır. İhale süreci devam etmektedir. Ankara Kalesi İç Kale 3. Etap bölgesinde sokak sağlıklaştırma kapsamında ele alınarak(27 adet parsel) dört tescilli, 50 tescilsiz toplam 54 yapı restore edilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. Sokak sağlıklaştırma hizmet alım süreci hazırlıkları devam etmektedir.”
*
Bitti mi?
Hayır.
ABB, okurumuz Halil Şimşek’e kibarca ayrı bir parantez daha açmış.
O kısım ise yine aynen şöyle:
“Sevgili okur bu haberin yayınladığı 03.05.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi’ni okursa orada da yapılan çalışmaların bir kısmını görecektir. ‘Gözle görünür bir çalışma’ olarak kastedildiği anlaşılamamıştır. Kapılar, dinozor heykelleri, kol saati heykelleri ve beton belediyeciliği ise bizim böyle çalışmalarımız olmayacaktır. Bizim dönemimizde ‘gözle görünür bir çalışma’ görmek isteyenler esnaf, öğrenci, çiftçi ve garip gurebaya yapılan desteklere bakabilirler. Çalışmalarımız böyle de devam edecektir. Gazetenizin duyarlılığı için teşekkür ederiz.”
*
ABB’nin verdiği yanıt/açıklama işte aynen böyle.
Son olarak kibar ve küçük bir parantez de ben açayım.
Öncelikle ABB’nin, “Sevgili okur bu haberin yayınladığı 03.05.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi’ni okursa orada da yapılan çalışmaların bir kısmını görecektir” ifadesi, Hürriyet Gazetesi’nin çizgisini gösteriyor.
Yani ABB, bir okurdan gelen eleştiriye yine aynı günün Hürriyet Ankara Gazetesi’ni örnek göstererek yanıt verebiliyor.
Ve bunun adı şu:
HÜRRİYET’TE HÜRRİYET VAR.
İYİ Kİ HÜRRİYET VAR.
NEREDEYSE İKİ AY OLDU YOLU BİTİREMEDİLER
Bu fotoğraf, Çankaya-Dikmen’den geldi.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Nuran Kalkavan Bereket, Malazgirt Mahallesi 931. Cadde’deki çalışma için “Dikmen Caddesi’nde yürürken bir bakıyorum yol yapılmış, sonra bir gün yine bir bakıyorum yol bozuk... Neredeyse iki ay oldu, yolu bitiremediler” demiş.
OKURDAN NOT: Fotoğrafı 8 Mayıs’ta çektim.
ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ARKASI ÇÖPLÜK OLMUŞ
Bu fotoğraf ise Yenimahalle-Şentepe’den geldi.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Dursun Türker, Çiğdemtepe Mahallesi Selim Caddesi 103. Sokak’taki çöp manzarasına dikkat çekerek, “Çöp konteynerlerinin arkası çöplük olmuş. Çok kötü bir görüntü” demiş.
MEZAR BAKICILARI DİĞER MEZARLARDAN ÇİÇEK ÇALIYOR!
Okurumuz Kamil Ufuk Bilgin, Karşıyaka Mezarlığı’nda yaşanan hırsızlıklardan dert yanmış. Okurumuz, “Bazı mezar bakıcıları, diğer mezarlardan insafsızca söküp çaldıkları çiçeklerle bakım ücretini aldıkları mezarları düzenliyor” demiş. Okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önlem almasını istemiş.
DİYOR Kİ
YÜKSEK SU HARCAMASI YAPAN ABONELERE YÜKSEK FATURA GELSİN
Okurumuz Sevinç Yücel, diyor ki: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü bir düzenleme yapsın. Ankara’da artık yüksek su harcaması yapan abonelere yüksek fatura gelsin. Bu uygulama sayesinde kentte artık su tasarrufu dönemi de başlamış olur.”
KISA... KISA...
* “Ümitköy sanki üvey evlat gibi. Çankaya Belediyesi’nden daha fazla ilgi ve alaka bekliyoruz.”
Ayşe Nilgün ÇAYIRLIOĞLU
* “Kurtuluş Parkı’ndaki ‘ANNE SEVGİNİN ÖĞRETMENİDİR’ yazılı heykelin bakıma ihtiyacı var.”
Umut ÖZKAN