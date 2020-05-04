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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..!

4 Mayıs 2020

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, artık bir “başkent klasiği” haline dönüşen bir söylem vardı: “Büyükşehir-Çankaya çatışması.”

Hatta öyle ki...
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçmişi yani Melih Gökçek dönemini, “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi” diyerek anlattı.
*
AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “çatışma” tamam da.
Peki bugün...
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “koordinasyonsuzluk” niye?
*
İşte örneği.
Okurumuz Serdar Çırak, Çankaya’nın Koru Mahallesi 2621. Sokak’tan bildiriyor:

9 Aralık 2019:

Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..

ASKİ, fotoğraftaki su borusunu(mavi) döşemek için sokağımızı kazdı. ‘Suyumuz temiz akacak’ diye sevindik.

Bir hafta sonra:

Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..

ASKİ, döşedikleri borunun üzerini kapattı. ‘Çalışmayı çabuk bitirdiler’ diye yine sevindik.
Ve şimdi.

1 Mayıs 2020:

Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..

Neredeyse beş ay geçti. Bütün kış ‘yolumuzu asfaltlayın’ diye rica ettik, ama ilgilenen olmadı.
Neden mi?
Ankara Büyükşehir Belediyesi topu Çankaya Belediyesi’ne...
Çankaya Belediyesi de gerisin geri topu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne atıyor.
Yola bir asfalt atmıyorlar, attıramıyoruz!
OKURDAN NOT: Bütün kış rezil olduk. Bu manzara, bu hizmet anlayışı yakışıyor mu?
*
Sonuç olarak...
Belki “çatışma” yok ama vatandaş yine ortada “pinpon topu.”

SORUM VAR

BU İŞ NEDEN TAMAMLANMIYOR?

Okurumuz Hüseyin Akıș, Bağlıca Anadolu Lisesi’nin önündeki yaya geçidine trafik lambası koymak için yapılan çalışmanın yarım kaldığını aktarıyor. Okurumuz, “Kazılan yerler asfaltlanmadı, ayrıca trafik lambası direkleri de henüz takılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) bu işi neden tamamlamıyor?” diye soruyor.

YATAY ASANSÖR YENİDEN KULLANIMA GEÇİRİLSİN

Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..

Keçiören’in Subayevleri Mahallesi’nde meşhur bir asansör var.
Yüzde 53’lük eğimi ile Türkiye’nin en uzun eğimli asansörü.
Namıdiğer “yatay asansör.”
*
Okurumuz Selahattin Erdem, daha önce zaman zaman aksaklıkları olsa da vatandaşın işini kolaylaştıran asansörün, tamamen kullanıma kapatıldığını söylemiş.
Ve şunları kaydetmiş:
“Subayevleri sakinleri olarak mağdur ediliyoruz. Asansörün acilen yapılmasını ve yeniden kullanıma geçirilmesini talep ediyoruz. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, inşallah ilgilenir.”

ÖNERİM VAR

KONYA YOLU’NUN TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Malumunuz, kentin arterlerinden Konya Yolu’nun trafik sorununu artık bilmeyen yok.
Okurumuz Mehmet Değirmenci, “Koronavirüs nedeniyle başkent trafiğinin en rahat günlerini yaşadığı bu dönemde, Konya Yolu’na bir çözüm üretilebilir” diyerek, önerisini yazmış:
“Bu yolu gün boyu tıkayan iki yer var. Biri Gazi Hastanesi girişi, diğeri de Eskişehir Yolu dönüşü.
ÇÖZÜM ŞU: Gölbaşı istikametinden gelen araçların Eskişehir Yolu’na dönüşü için bir üst yol yapılacak, Gazi Hastanesi girişi ise Tandogan-Beşevler tarafından verilecek.”

KIZILAY-KORU METROSUNDA ‘MASKE DAĞITIMI’ DURMUŞ DURUMDA

Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..

Okurumuz Burhan K., “Kızılay-Koru metrosunun tüm istasyonlarında ‘maske dağıtımı’ durmuş durumda” demiş.

SÖZ YETKİLİDE

O İKİ SORUYA ASKİ’DEN YANIT GELDİ

Bir okurumuz, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne şu iki soruyu sormuştu:
1) Şu an Ankara’nın şebeke suyuna Gerede’den su geliyor mu?
2) Şu an Ankara’nın şebeke suyuna Kesikköprü’den takviye var mı?
*
ASKİ’den yanıt geldi.
1) 20 Aralık 2019 tarihinden itibaren Gerede Işıklı Regülatörü’nden Çamlıdere Barajı’na su aktarımı devam etmektedir.
2) Kesikköprü ana isale hattından şehrimizin şebeke suyuna takviye yapılmamaktadır.

 

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