Gölbaşı’nın gölü var ama suyu yok

Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Sonbaşak Sitesi’nde yaşanan “su kesintisi” sorununu, iletisinde aynen şöyle aktarmış:
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
ARADIĞINIZ SU ABONELİĞİNE ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
Okurumuz Emre Işık, 67 yaşında olduğunu ve artık eşiyle birlikte “köy hayatı” yaşamak istediğini söylemiş.
Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi 2431. Sokak’taki evine “su aboneliği” verilmesini beklediklerini kaydeden okurumuzun iletisi -özetiyle- şu şekilde:
“Eşim ve ben ömrümüzü memleketimize hizmetle geçirmiş, artık köyümüzde bağ-bahçemizle ilgilenerek huzurlu bir yaşam sürmek isteyen bir çiftiz.
ANCAK: Ne önceki yönetimler döneminde ne de Sayın Mansur Yavaş’ın yönetiminde köyümüze bir türlü su bağlatamadık.
ÖYLE Kİ: Sanki yolu vatandaş açarmış gibi ‘yol açtırın’ dediler. ‘Olsun’ dedik ve yolu açtırdık, sonra yine cevapsız başvurulara döndük.
SONUÇ: Bir vatandaş olarak bahçemize en doğal hakkım olan su aboneliğimi yaptırmak istiyorum. Çok mu şey istiyorum?
KIZILCAHAMAM YÖRESEL ÜRÜN PAZARI GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜYOR!
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Kızılcahamam’ın Üçbaş Mahallesi Pırnak Pınarı mevkisinde atıl halde bekleyen Kızılcahamam Yöresel Ürün Pazarı’na dikkat çekmiş.
Eski Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney döneminde yapımına başlanan ve 2018’in sonunda büyük bir kısmı tamamlanan projenin, 2019 seçimleri sonrası kaderine terk edildiğini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
BU BİR MİLLİ SERVETTİR SAHİP ÇIKILMASI GEREKİR
“2019 seçimlerinde Muhittin Güney’in yerine yine AK Parti’den Süleyman Acar belediye başkanı seçildi. Ancak bu proje maalesef unutuldu. Bir Kızılcahamamlı olarak benim asıl üzüntüm, vatandaşın parasıyla yapılan bir yatırım göz göre göre çürüyor. Bu bir milli servettir, sahip çıkılması gerekir.”
EGE MAHALLESİ OKUL BEKLİYOR
Okurumuz Gül Koçak, Mamak’ın Ege Mahallesi’nde “okul sorunu” yaşandığını iletisinde şöyle anlatıyor:
“Bu bölgede yeni binaların yapımına çok önceden başlanmasına rağmen yeni okul yapımında çok geç kalınmış. Yaklaşık 12 bin nüfusu olan mahallede sadece küçük ve eski bir binada anaokulu, ilkokul, ortaokul bir arada faaliyet gösteriyor. Yaklaşık iki sene önce üç farklı alanda okul inşaatlarına başlanmıştı, geçen yaz kaba inşaatları bitti, sadece bir binaya lise tabelası asılabildi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer okulların ne zaman eğitim-öğretime başlayacağına dair herhangi bir açıklama yapamıyor. Şimdi okul çağında çocuğu olan komşularımızla birlikte çevre mahallelerde okul bakıyoruz. Hem okullarda yoğunluk had safhada hem de birinci sınıfa giden çocuğu servisle okula yollamak zorundayız.
SEL GİTTİ İZİ KALDI
Bu fotoğraf, Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi 1994. Sokak’ta çekilmiş. Haziran ayındaki sel sonrası yolun büyük oranda hasar gördüğünü ve kısmen trafiğe kapatıldığını aktaran okurumuz Ferhat Aygün, “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan sokağa el atılmasını bekliyoruz” diyor.
ORTA REFÜJLERİN NEFESİ KESİLİYOR
Kentin arterlerinde ve bazı bulvarlarında, orta refüjlerdeki ağaçlar kuruyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki gün, Konya Yolu ve 1071 Malazgirt Bulvarı’nda kuruyan ağaçlar için, “Başkent’te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil, altındaki beton” açıklaması yaptı.
*
Okurumuz Ramazan Ayazgök, Samsun Yolu ile Turan Güneş ve Doğukent bulvarlarında da kuruyan ağaçlar olduğuna dikkat çekerek, “Ağaçların durumu çok kötü görünüyor. Susuzluktan mı yoksa hastalıktan mı bilmiyorum ama bir vatandaş bu duruma üzülüyorum” diyor.
BU DA BENDEN
Eski başkanlar Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde kurumayan ağaçlar bugün nasıl oluyor da ‘altındaki beton’ nedeniyle kuruyor, bunu da anlamak güç tabii.
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DİKKATİNE!
* Okurumuz Zamir Ahıska, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında daha önce metro vagonlarının koltuklarına yapıştırılan ‘sağlığınız için boş bırakınız’ yazılarının sökülmüş olmasına dikkat çekiyor.
* Hele hele vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı şu günlerde, kent içi toplu taşıma konusunda EGO Genel Müdürlüğü’nün bir kez daha tüm önlemleri A’dan Z’ye gözden geçirmeleri gerekiyor.
SORUM VAR
HAVUZDA NEDEN SU YOK?
“Gençlik Parkı’nın havuzunda neden su yok? 50 yıldır Ankara’da yaşıyorum, ilk kez parkı böyle gördüm.”
Kuvvet ERSİNA
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Karapınar Mahallesi’ndeki Ayten Baykal Parkı’na, güvenlik için ışıklandırma yapılmasını ve güvenlik kamerası sistemi kurulmasını istiyoruz. Bu konuda mahalleli adına Çankaya Belediyesi’ne verilen bir dilekçe de var. Gereğinin yapılmasını istiyoruz.”
Kamil GÜMRÜKÇÜ
* “Çankaya’nın Yakupabdal Mahallesi’nin yıllardır bekleyen imar durumunun artık çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Ankara’nın kent merkezine en yakın ancak gelişim açısından neredeyse en uzak bölgesi burası. Binlerce kişi daha ne kadar beklemek zorunda kalacak.”
Fatih AYTEKİN
* Ayaş’taki Asartepe Barajı (Çanıllı Göleti), duyarsız insanlar yüzünden çöple doluyor. Yolda çöp konteyneri var ama pandemiden bile ders çıkarmayan insanlar doğayı katlediyor. Bu tarz baraj veya göller, tamamen koruma altına alınsın. Çöp atana para cezası kesilsin.”
Yurdagül KAYA
Gölbaşı’nın gölü var ama suyu yok
Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Sonbaşak Sitesi’nde yaşanan “su kesintisi” sorununu, iletisinde aynen şöyle aktarmış:
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
ARADIĞINIZ SU ABONELİĞİNE ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
Okurumuz Emre Işık, 67 yaşında olduğunu ve artık eşiyle birlikte “köy hayatı” yaşamak istediğini söylemiş.
Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi 2431. Sokak’taki evine “su aboneliği” verilmesini beklediklerini kaydeden okurumuzun iletisi -özetiyle- şu şekilde:
“Eşim ve ben ömrümüzü memleketimize hizmetle geçirmiş, artık köyümüzde bağ-bahçemizle ilgilenerek huzurlu bir yaşam sürmek isteyen bir çiftiz.
ANCAK: Ne önceki yönetimler döneminde ne de Sayın Mansur Yavaş’ın yönetiminde köyümüze bir türlü su bağlatamadık.
ÖYLE Kİ: Sanki yolu vatandaş açarmış gibi ‘yol açtırın’ dediler. ‘Olsun’ dedik ve yolu açtırdık, sonra yine cevapsız başvurulara döndük.
SONUÇ: Bir vatandaş olarak bahçemize en doğal hakkım olan su aboneliğimi yaptırmak istiyorum. Çok mu şey istiyorum?
KIZILCAHAMAM YÖRESEL ÜRÜN PAZARI GÖZ GÖRE GÖRE ÇÜRÜYOR!
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Kızılcahamam’ın Üçbaş Mahallesi Pırnak Pınarı mevkisinde atıl halde bekleyen Kızılcahamam Yöresel Ürün Pazarı’na dikkat çekmiş.
Eski Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney döneminde yapımına başlanan ve 2018’in sonunda büyük bir kısmı tamamlanan projenin, 2019 seçimleri sonrası kaderine terk edildiğini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
BU BİR MİLLİ SERVETTİR SAHİP ÇIKILMASI GEREKİR
“2019 seçimlerinde Muhittin Güney’in yerine yine AK Parti’den Süleyman Acar belediye başkanı seçildi. Ancak bu proje maalesef unutuldu. Bir Kızılcahamamlı olarak benim asıl üzüntüm, vatandaşın parasıyla yapılan bir yatırım göz göre göre çürüyor. Bu bir milli servettir, sahip çıkılması gerekir.”
EGE MAHALLESİ OKUL BEKLİYOR
Okurumuz Gül Koçak, Mamak’ın Ege Mahallesi’nde “okul sorunu” yaşandığını iletisinde şöyle anlatıyor:
“Bu bölgede yeni binaların yapımına çok önceden başlanmasına rağmen yeni okul yapımında çok geç kalınmış. Yaklaşık 12 bin nüfusu olan mahallede sadece küçük ve eski bir binada anaokulu, ilkokul, ortaokul bir arada faaliyet gösteriyor. Yaklaşık iki sene önce üç farklı alanda okul inşaatlarına başlanmıştı, geçen yaz kaba inşaatları bitti, sadece bir binaya lise tabelası asılabildi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer okulların ne zaman eğitim-öğretime başlayacağına dair herhangi bir açıklama yapamıyor. Şimdi okul çağında çocuğu olan komşularımızla birlikte çevre mahallelerde okul bakıyoruz. Hem okullarda yoğunluk had safhada hem de birinci sınıfa giden çocuğu servisle okula yollamak zorundayız.
SEL GİTTİ İZİ KALDI
Bu fotoğraf, Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi 1994. Sokak’ta çekilmiş. Haziran ayındaki sel sonrası yolun büyük oranda hasar gördüğünü ve kısmen trafiğe kapatıldığını aktaran okurumuz Ferhat Aygün, “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan sokağa el atılmasını bekliyoruz” diyor.
ORTA REFÜJLERİN NEFESİ KESİLİYOR
Kentin arterlerinde ve bazı bulvarlarında, orta refüjlerdeki ağaçlar kuruyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki gün, Konya Yolu ve 1071 Malazgirt Bulvarı’nda kuruyan ağaçlar için, “Başkent’te ağaçların kuruma nedeni susuzluk değil, altındaki beton” açıklaması yaptı.
*
Okurumuz Ramazan Ayazgök, Samsun Yolu ile Turan Güneş ve Doğukent bulvarlarında da kuruyan ağaçlar olduğuna dikkat çekerek, “Ağaçların durumu çok kötü görünüyor. Susuzluktan mı yoksa hastalıktan mı bilmiyorum ama bir vatandaş bu duruma üzülüyorum” diyor.
BU DA BENDEN
Eski başkanlar Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde kurumayan ağaçlar bugün nasıl oluyor da ‘altındaki beton’ nedeniyle kuruyor, bunu da anlamak güç tabii.
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DİKKATİNE!
* Okurumuz Zamir Ahıska, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında daha önce metro vagonlarının koltuklarına yapıştırılan ‘sağlığınız için boş bırakınız’ yazılarının sökülmüş olmasına dikkat çekiyor.
* Hele hele vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı şu günlerde, kent içi toplu taşıma konusunda EGO Genel Müdürlüğü’nün bir kez daha tüm önlemleri A’dan Z’ye gözden geçirmeleri gerekiyor.
SORUM VAR
HAVUZDA NEDEN SU YOK?
“Gençlik Parkı’nın havuzunda neden su yok? 50 yıldır Ankara’da yaşıyorum, ilk kez parkı böyle gördüm.”
Kuvvet ERSİNA
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Karapınar Mahallesi’ndeki Ayten Baykal Parkı’na, güvenlik için ışıklandırma yapılmasını ve güvenlik kamerası sistemi kurulmasını istiyoruz. Bu konuda mahalleli adına Çankaya Belediyesi’ne verilen bir dilekçe de var. Gereğinin yapılmasını istiyoruz.”
Kamil GÜMRÜKÇÜ
* “Çankaya’nın Yakupabdal Mahallesi’nin yıllardır bekleyen imar durumunun artık çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Ankara’nın kent merkezine en yakın ancak gelişim açısından neredeyse en uzak bölgesi burası. Binlerce kişi daha ne kadar beklemek zorunda kalacak.”
Fatih AYTEKİN
* Ayaş’taki Asartepe Barajı (Çanıllı Göleti), duyarsız insanlar yüzünden çöple doluyor. Yolda çöp konteyneri var ama pandemiden bile ders çıkarmayan insanlar doğayı katlediyor. Bu tarz baraj veya göller, tamamen koruma altına alınsın. Çöp atana para cezası kesilsin.”
Yurdagül KAYA