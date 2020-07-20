Tarih: 16 Kasım 2017 Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa manşetinde şu başlık vardı: “ULAŞIMDA 7/24 DÖNEMİ”
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Ve tabii, gece ulaşımı da bu karambolde sona erdi.
*
EGO Genel Müdürlüğü, mart ayında yolcu sayısının düşmesini gerekçe göstererek 1 Nisan’da gece ulaşımını iptal etti.
Karantina dönemi için bu karar doğruydu.
Lakin.
Birçok şey normalleşti, gece ulaşımı normalleş(e)medi.
*
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun, “Gece ulaşımına ne oldu?” sorusu üzerine yaptığım bu hatırlatmalardan sonra...
Okurumuzun haklı iletisine ve sorularına geçelim.
DEMİŞ Kİ: “Normalleşme ile birlikte gece ulaşımına tekrar başlanmadı. Bu otobüs seferleri özellikle şehirler arası yoldan gece gelenlerin, hizmet sektöründe çalışıp geç çıkanların, gece vardiyasıyla çalışan güvenlik ve emniyet mensuplarının ulaşımı için büyük kolaylık sağlıyordu. Yolcu sayısı az olsa da bir kamu hizmeti olan gece ulaşımı, çok vakit kaybetmeden ve unutulmadan tekrar başlatılmalı.”
VE SORMUŞ: * EGO Genel Müdürlüğü şimdiye kadar gece ulaşımı ile ilgili neden bir açıklama yapmadı/yapmıyor? * Gece ulaşımı başlayacak mı, başlayacaksa ne zaman? * Acaba bu seferlerin iptal edildiğinden Sayın Mansur Yavaş’ın haberi var mı?
OKURDAN NOT: Metronun son sefer saatleri de geriye çekildi. Bunun için de yeni bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.
DİKMEN VADİSİ’NDE AĞAÇLAR ÖLÜYOR!
Okurumuz Filiz Erol, Dikmen Vadisi’nde yürüyüş yaparken bir fotoğraf çekmiş ve “Bazı ağaçlar sanki ölüme terk edilmiş gibi” demiş.
Bakımsız kalan ve kuruyan ağaçların da olduğunu kaydeden okurumuzun iletisi özetiyle şöyle:
“Büyük havuzlar boş durumda. Ankara’nın göz bebeği olan muhteşem güzellikteki bu vadi böyle giderse birkaç yıl içinde güzelliğini yitirecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş eğer henüz vadiyi görmediyse mutlaka bizzat gezmeli ve bu eşsiz güzelliğin en iyi şekilde bakılması için gerekli talimatları vermeli. Böyle değerler çok zor meydana geliyor. Lütfen kolay kaybetmeyelim.”
SORUM VAR
NEDEN YAPILDI NEDEN KALDIRILDI?
Okurumuz Ahmet Harput soruyor:
Ankara Büyükşehir Belediyesi fotoğraftaki bu yapıyı Abdi İpekçi Parkı’na neden yaptı ve tam açmaya hazırlanırken neden kaldırma çalışması başlattı?
ALİ KUŞÇU GÖKBİLİM MERKEZİ’NE TEK BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI
Okurumuz A.T., Mamak’tan bildiriyor.
1) Mamak Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi geçen yıl kasım ayında yanmıştı. Aradan sekiz ay geçmesine rağmen tek bir çivi dahi çakılmadı. Maalesef bu yapı, yandığı gibi kaldı.
2) Mamak Köprübaşı Camii’nin minare alemi ve yıldırımlardan korunması için yanına takılması gereken paratoneri yok. Caminin hemen yanında ise çocuk parkı var.
SOKAKLARDA YÜRÜYEMEZ DURUMA GELDİK
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde(3381. ve 5024. sokaklar) çekilmiş.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz, “Başıboş sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sokaklarda yürüyemez duruma geldik. Bizler de hayvanseveriz ama köpek saldırılarına maruz kalıyor ve korkuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi’nden ortak bir çalışma bekliyoruz” diyor.
SÖZ YETKİLİDE
ASKİ’DEN ANKARA ÇAYI AÇIKLAMASI
Geçen haftaki Buradaki Okur Yazar’da, “Bir sonraki istasyon Ankara Çayı” başlığı vardı.
Özetle...
Bir Hürriyet Ankara okuru, özellikle de sıcak yaz ayları boyunca Akköprü ve çevresinde(metro istasyonu da dahil) kötü kokuya sebep olan Ankara Çayı’nın ıslah bekleyen mevcut haline dikkat çekmişti.
Ve.
Şu iki soruyu yöneltmişti:
1) Metroya, gıda haline ve alışveriş merkezine yakın bir noktadaki bu durumu gören yetkili yok mu?
2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi bir önlem alamaz mı?
*
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(ASKİ), hem bu soruları soran okurumuzu hem de tüm Ankaralıları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama gönderdi.
Ankara Çayı’nın, ev ve sanayi atıklar nedeniyle uzun süredir kullanılabilir bir sulama kaynağı olmaktan çıktığına dikkat çekilen açıklamada, “Şikâyetlere konu olan koku sorunu ise zaman zaman yapılan ıslah çalışmalarına karşın istenilen düzeyde sonuç alınamamıştır” deniliyor.
Ve ASKİ’nin verdiği diğer bilgiler şöyle devam ediyor:
3 BİN 500 METRE HAT DÖŞENDİ
“Ankara Çayı’nın temiz akması için geçmişte yapılan çalışmalara paralel olarak ASKİ tarafından kapsamlı bir planlama yapılarak çalışmalar başlatılmıştır. Çubuk Barajı çıkışından Ankara Çayı’na kadar olan 10 kilometrelik Çubuk Çayı’nda temizleme çalışmalarına iki yıl önce başlanmış olup, geçen iki yıllık süreç içinde atık su girişleri için kuşaklama kolektörleri inşa edilmeye başlandı. Pursaklar, Altındağ ve Çubuk ilçelerinden evsel atıkların Ankara Çayı’na karışmasını önlemek için bu yılın(2020) başından itibaren 3 bin 500 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi.
ÇAMUR VE ATIKLAR TEMİZLENİYOR
Kurumumuz bir yandan Ankara Çayı’na atık su ve kirletici unsurların girişini önleyecek çalışmalara titizlikle devam ederken, bir yandan da Ankara Çayı’nı oluşturan yan kollarda biriken çamur ve atıkları iş makineleri ile temizlenmektedir. ASKİ olarak amacımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine yakışmayan, insan sağlığını tehdit eden Ankara Çayı sorununu tüm paydaşlarıyla birlikte kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. Bu kapsamda Ankara Çayı’nın kirlenmesine neden olan tüm kirletici unsurları engelleyerek çayın temiz kalması ve temiz akması için çay içindeki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
13 TEMMUZ
* Hürriyet Ankara okuru, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait oturakların durumu çok uzun zamandır bu vaziyette. Kırık dökük, küflü ve bakımsız oturaklara mı oturalım?” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Çankaya ilçesi Oran Mahallesi’nde(Turan Güneş Bulvarı MSB Lojmanları karşısı) bulunan banklar 13.07.2020 tarihinde değiştirilmiştir” açıklaması gönderdi.
13 TEMMUZ
* Hürriyet Ankara okuru, “Yenimahalle’nin Batı Bulvarı-Farabi Köprüsü önünde, cadde üzerindeki ağacın dalları yayaları engelliyor. Yayalar yola inmek durumunda kalıyor” şikâyetinde bulunmuştu.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kamuya ait olan alan içerisinde ancak sorumluluk alanımız dışında kalan ağaç, şikâyet üzerine 13.07.2020 tarihinde budanmıştır” bilgilendirmesi yaptı.
Gece ulaşımına ne oldu?
Tarih: 16 Kasım 2017 Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa manşetinde şu başlık vardı: “ULAŞIMDA 7/24 DÖNEMİ”
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Ve tabii, gece ulaşımı da bu karambolde sona erdi.
*
EGO Genel Müdürlüğü, mart ayında yolcu sayısının düşmesini gerekçe göstererek 1 Nisan’da gece ulaşımını iptal etti.
Karantina dönemi için bu karar doğruydu.
Lakin.
Birçok şey normalleşti, gece ulaşımı normalleş(e)medi.
*
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun, “Gece ulaşımına ne oldu?” sorusu üzerine yaptığım bu hatırlatmalardan sonra...
Okurumuzun haklı iletisine ve sorularına geçelim.
DEMİŞ Kİ: “Normalleşme ile birlikte gece ulaşımına tekrar başlanmadı. Bu otobüs seferleri özellikle şehirler arası yoldan gece gelenlerin, hizmet sektöründe çalışıp geç çıkanların, gece vardiyasıyla çalışan güvenlik ve emniyet mensuplarının ulaşımı için büyük kolaylık sağlıyordu. Yolcu sayısı az olsa da bir kamu hizmeti olan gece ulaşımı, çok vakit kaybetmeden ve unutulmadan tekrar başlatılmalı.”
VE SORMUŞ: * EGO Genel Müdürlüğü şimdiye kadar gece ulaşımı ile ilgili neden bir açıklama yapmadı/yapmıyor? * Gece ulaşımı başlayacak mı, başlayacaksa ne zaman? * Acaba bu seferlerin iptal edildiğinden Sayın Mansur Yavaş’ın haberi var mı?
OKURDAN NOT: Metronun son sefer saatleri de geriye çekildi. Bunun için de yeni bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.
DİKMEN VADİSİ’NDE AĞAÇLAR ÖLÜYOR!
Okurumuz Filiz Erol, Dikmen Vadisi’nde yürüyüş yaparken bir fotoğraf çekmiş ve “Bazı ağaçlar sanki ölüme terk edilmiş gibi” demiş.
Bakımsız kalan ve kuruyan ağaçların da olduğunu kaydeden okurumuzun iletisi özetiyle şöyle:
“Büyük havuzlar boş durumda. Ankara’nın göz bebeği olan muhteşem güzellikteki bu vadi böyle giderse birkaç yıl içinde güzelliğini yitirecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş eğer henüz vadiyi görmediyse mutlaka bizzat gezmeli ve bu eşsiz güzelliğin en iyi şekilde bakılması için gerekli talimatları vermeli. Böyle değerler çok zor meydana geliyor. Lütfen kolay kaybetmeyelim.”
SORUM VAR
NEDEN YAPILDI NEDEN KALDIRILDI?
Okurumuz Ahmet Harput soruyor:
Ankara Büyükşehir Belediyesi fotoğraftaki bu yapıyı Abdi İpekçi Parkı’na neden yaptı ve tam açmaya hazırlanırken neden kaldırma çalışması başlattı?
ALİ KUŞÇU GÖKBİLİM MERKEZİ’NE TEK BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI
Okurumuz A.T., Mamak’tan bildiriyor.
1) Mamak Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi geçen yıl kasım ayında yanmıştı. Aradan sekiz ay geçmesine rağmen tek bir çivi dahi çakılmadı. Maalesef bu yapı, yandığı gibi kaldı.
2) Mamak Köprübaşı Camii’nin minare alemi ve yıldırımlardan korunması için yanına takılması gereken paratoneri yok. Caminin hemen yanında ise çocuk parkı var.
SOKAKLARDA YÜRÜYEMEZ DURUMA GELDİK
Bu fotoğraf, Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi’nde(3381. ve 5024. sokaklar) çekilmiş.
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz, “Başıboş sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sokaklarda yürüyemez duruma geldik. Bizler de hayvanseveriz ama köpek saldırılarına maruz kalıyor ve korkuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi’nden ortak bir çalışma bekliyoruz” diyor.
SÖZ YETKİLİDE
ASKİ’DEN ANKARA ÇAYI AÇIKLAMASI
Geçen haftaki Buradaki Okur Yazar’da, “Bir sonraki istasyon Ankara Çayı” başlığı vardı.
Özetle...
Bir Hürriyet Ankara okuru, özellikle de sıcak yaz ayları boyunca Akköprü ve çevresinde(metro istasyonu da dahil) kötü kokuya sebep olan Ankara Çayı’nın ıslah bekleyen mevcut haline dikkat çekmişti.
Ve.
Şu iki soruyu yöneltmişti:
1) Metroya, gıda haline ve alışveriş merkezine yakın bir noktadaki bu durumu gören yetkili yok mu?
2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi bir önlem alamaz mı?
*
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(ASKİ), hem bu soruları soran okurumuzu hem de tüm Ankaralıları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama gönderdi.
Ankara Çayı’nın, ev ve sanayi atıklar nedeniyle uzun süredir kullanılabilir bir sulama kaynağı olmaktan çıktığına dikkat çekilen açıklamada, “Şikâyetlere konu olan koku sorunu ise zaman zaman yapılan ıslah çalışmalarına karşın istenilen düzeyde sonuç alınamamıştır” deniliyor.
Ve ASKİ’nin verdiği diğer bilgiler şöyle devam ediyor:
3 BİN 500 METRE HAT DÖŞENDİ
“Ankara Çayı’nın temiz akması için geçmişte yapılan çalışmalara paralel olarak ASKİ tarafından kapsamlı bir planlama yapılarak çalışmalar başlatılmıştır. Çubuk Barajı çıkışından Ankara Çayı’na kadar olan 10 kilometrelik Çubuk Çayı’nda temizleme çalışmalarına iki yıl önce başlanmış olup, geçen iki yıllık süreç içinde atık su girişleri için kuşaklama kolektörleri inşa edilmeye başlandı. Pursaklar, Altındağ ve Çubuk ilçelerinden evsel atıkların Ankara Çayı’na karışmasını önlemek için bu yılın(2020) başından itibaren 3 bin 500 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi.
ÇAMUR VE ATIKLAR TEMİZLENİYOR
Kurumumuz bir yandan Ankara Çayı’na atık su ve kirletici unsurların girişini önleyecek çalışmalara titizlikle devam ederken, bir yandan da Ankara Çayı’nı oluşturan yan kollarda biriken çamur ve atıkları iş makineleri ile temizlenmektedir. ASKİ olarak amacımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine yakışmayan, insan sağlığını tehdit eden Ankara Çayı sorununu tüm paydaşlarıyla birlikte kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. Bu kapsamda Ankara Çayı’nın kirlenmesine neden olan tüm kirletici unsurları engelleyerek çayın temiz kalması ve temiz akması için çay içindeki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
13 TEMMUZ
* Hürriyet Ankara okuru, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait oturakların durumu çok uzun zamandır bu vaziyette. Kırık dökük, küflü ve bakımsız oturaklara mı oturalım?” demişti.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Çankaya ilçesi Oran Mahallesi’nde(Turan Güneş Bulvarı MSB Lojmanları karşısı) bulunan banklar 13.07.2020 tarihinde değiştirilmiştir” açıklaması gönderdi.
13 TEMMUZ
* Hürriyet Ankara okuru, “Yenimahalle’nin Batı Bulvarı-Farabi Köprüsü önünde, cadde üzerindeki ağacın dalları yayaları engelliyor. Yayalar yola inmek durumunda kalıyor” şikâyetinde bulunmuştu.
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kamuya ait olan alan içerisinde ancak sorumluluk alanımız dışında kalan ağaç, şikâyet üzerine 13.07.2020 tarihinde budanmıştır” bilgilendirmesi yaptı.