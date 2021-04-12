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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor
GeriFatih Tekeci Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

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Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor

12 Nisan 2021

Ankara’da yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, “Kolej’de huzur kalmadı” demiş.

Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:

EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR

“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”

LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN

Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Çankaya Belediyesi’ne seslendiğini aktaran okurumuzun iletisi şöyle:

AKŞAMLARI KORKUDAN YÜRÜYÜŞE ÇIKAMIYORUZ

“Sokak köpekleri sürüler halinde geziyor, akşamları korkudan yürüyüşe çıkamıyoruz. Bazı sözde hayvanseverler de evlerindeki yemek artıklarını direkt kaldırıma bırakıyor, kaldırımlar yağ içinde kalıyor. Lütfen artık bu kentte sokak hayvanları sorunu çözülsün.”

Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor

ORTADA DİREK VAR YANDAN GEÇ

DİREKSİYON SINAVININ EN TEHLİKELİ NOKTASI

Okurumuz Fatih Arslan, Altındağ’daki “ağır vasıta direksiyon sınav alanı” içinde kalan elektrik direğinin yol ortasından kaldırılması gerektiğini kaydetmiş. Okurumuz, Beşikkaya Mahallesi Alınköy Vadiyolu Caddesi’ndeki “direksiyon sınav alanı” yolunun bir kısmının da “stabilize” olduğuna dikkat çekerek, “Asfalt atılmalı” demiş.

Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor

OKURDAN NOT: Elektrik direğinin kaldırılması için Başkent EDAŞ’a da bilgi verildi.

Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor
KAZAYA DAVETİYE

Bu fotoğraf, Keçiören’in Sancaktepe Mahallesi 1576. Cadde ile 1581/1 Sokak’ın kesişiminde çekilmiş.

Gayriresmî günübirlikler huzur kaçırıyor

Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Murat Yılmazdemir, “Kazalara sebebiyet veren bu yolun düzeltilmesini istiyoruz” demiş.

ÖNERİM VAR

İSTANBUL METROSUNDAKİ GİBİ OLSUN

Okurumuz Kadir A., “Yürüyen merdivenlerin sol tarafı yürümek, sağ tarafı beklemek isteyenler içindir” hatırlatmasını yapmış.
Ve şu öneride bulunmuş:
“Ankaralılar yürüyen merdiven kullanmasını bilmiyor. İstanbul metrosundaki gibi bilgilendirme levhaları asılabilir.”

SORUM VAR

DOĞUKENT PROJESİ UNUTULDU MU?

Okurumuz Selim Demirhan, “Mamak-Doğukent Projesi” adı altında çok büyük mağduriyetlerin yaşandığını kaydetmiş ve “Bu mesajımı lütfen Sayın Mansur Yavaş’a iletir misiniz?” diye başlığı iletisinde şu ifadeleri kullanmış:
“Gecekondularımız, ‘kentsel dönüşüm’ vaadiyle yıkıldı, karşılığında da Doğukent’ten 200 metrekare arsa verildi. Ancak, yıllardır bir çivi dahi
çakılmadı.”

KENT KOOPERATİFİ SANKİ MAHRUMİYET BÖLGESİ

Okurumuz Muzaffer Ünsal, yaklaşık üç bin dairenin bulunduğu Keçiören’in Karşıyaka Mahallesi’ndeki Kent Kooperatifi için, “Burası mahrumiyet bölgesi gibi” demiş.
2000 yılında yapımına başlanan dairelerin 2008 yılı itibarıyla teslim edildiğini aktaran okurumuz, “Okul ve cami inşaat halinde ama ne bir park var ne de bir sosyal donatı. Yıllardır ulaşım konusunda hiçbir şey yapılmamış olması da cabası” diye eklemiş.

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Sincan’ın tramvayı nerede?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

29 Mart 2021
Okurumuz Sercan Duyar, Sincan ve Sincanlılar için önemli bir fikri takip yapmış.

SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.


*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:

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Kaldırım festivali ‘yap-boz, boz-yap’

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Mart 2021
Ders: Belediyeciliğe Giriş Konu: Kaldırım

Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.

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‘Yakışmayan manzara’ için martta ihale nisanda çalışma

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

15 Şubat 2021
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, “Karşıyaka Mezarlığı’na yakışmayan manzara” başlıklı okur şikâyeti vardı.

Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”



*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.

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Vur abalıya

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Şubat 2021
Koronavirüs salgını başladı başlayalı, motosikletli kuryelerin hem iş yükü hem de üzerilerindeki baskı katbekat arttı. Ve tabii maalesef “ölümlü motosiklet kazaları” da..!

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.



*
Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

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Şebeke suyuyla bahçe sulayanları ASKİ engellemeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

11 Ocak 2021
Ankara’da önce barajlar alarm verdi. Sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi bu alarmın kentliler için ne anlama geldiğini açıkladı: “Ankara’nın 110 günlük suyu kaldı.”

Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.

SORUM VAR

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”

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Yapmayın yahu!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

4 Ocak 2021
1 Ocak 2021. Temiz bir sayfa açtığımız yeni yılın ilk gününde Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na işte bu fotoğraf geldi.



Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!

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Asfalt katılım bedelini ödeyenler ‘su faturası’ ile mahsuplaşsın

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

28 Aralık 2020
Hani: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödeme yapan tüm Ankaralılara borcumuz borç. Mahsuplaşmaya gideceğiz” demişti. Hani: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödenmiş asfalt katılım parası, vatandaşın ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” demişti.

ÖNERİM VAR

İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:

YATIRANLAR CEZALANDIRILDI

* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.

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Yüz yüze sınav koronaya davet

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Aralık 2020
Koronavirüs salgını yüzünden öğrenciler önce “uzaktan eğitim” sonra da “online sınav sistemi” ile tanıştı.



Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.

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Göz kararı park cezası

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Aralık 2020
Yıl 2013... Ankara’da güzel bir çalışma başlatılmıştı. Şöyle ki...



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*

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50. Yıl Mahallesi’nin 60 yıllık tapu sorunu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

23 Kasım 2020
Okurumuz Mehmet Topsakal, Çankaya’nın 50. Yıl Mahallesi’ndeki gecekondular(Güllüce Caddesi ile 50. Yıl Parkı arası) için 60 senedir tapu beklediklerini aktarmış. Okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:



* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.

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Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısında son durum

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Kasım 2020
Hürriyet Ankara okurları geçen hafta bu köşeden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne(ABB) şu soruyu yöneltmişti: “Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı neden hâlâ bitmedi?”

İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...

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Bağlıca bağlantısı neden hâlâ bitmedi?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

9 Kasım 2020
Okurlarımız soruyor: “Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışma neden hâlâ bitmedi?”

İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”


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AYKOME ne iş yapıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

2 Kasım 2020
Yazıyor... Yazıyor... Hürriyet Ankara okurları, yıllardır “boz/yap” ve “yap/boz” haline dönen kenti(ni) yazıyor.



Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.

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Söz uçar, yazı kalır

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

26 Ekim 2020
Gazetecilikte bir haberin sonrasını izlemek -yani fikri takip- önemlidir. Sonuçta, “Söz uçar, yazı kalır.” E, tabii “Burada Okur Yazar” ise unutmaz, hatırlatır.

İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:

1) ESENBOĞA METROSU

* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”

2) YENİ STAT PROJESİ

* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.

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