EGO Genel Müdürlüğü’nden Dikimevi-Natoyolu açıklaması

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) 4 Haziran’da çıkacağı “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesiyle ilgili 18 Mayıs’ta bu köşeden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruları yöneltmişti:
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
2015 PLANINA DAYANIYOR 2038 PLANIYLA DA UYUMLU
“Ulaşımla ilgili ana kararların ulaşım ana planları çerçevesinde belirlenmesi esastır. Bu değerlendirmeye konu olan Dikimevi-Natoyolu hafif raylı sistem hattı için de bu kural geçerlidir. Ankara’nın yakın dönemde hazırlanan ve onaylanan ulaşım ana planı, 1994 yılına aittir. Anılan hat, hem bu planda hem de 2038 yılı hedefli ulaşım ana planında yer almaktadır. Dikimevi-Natoyolu hafif raylı sistem hattı dikkate alındığında, söz konusu ihalenin hat güzergâhı ve istasyon yerleri, 1994 yılında yapılan 2015 yılı ulaşım ana planına(1994 yılında onaylı) dayanmakla birlikte, bu plandaki raylı sistem hatlarını aynen kabul eden Gazi Üniversitesi tarafından 2013 yılında yapılan 2038 yılı ulaşım ana planıyla da uyumludur. Diğer bir anlatımla Dikimevi-Natoyolu hattı, 1994 yılı planında, 2015 yılı sonrası bitirilmesi öngörülen önemli hatlardan biridir. Ancak bitirilmemiş ve 2018 yılında önemli bulunduğu için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımı devralınarak üstlenilmiştir. Göreve gelir gelmez belediye yönetimi olarak önem ve aciliyeti nedeniyle söz konusu hattın yapımını üstlenmek üzere Ulaştırma Bakanlığı’na talepte bulunmuş ve bakanlık da bu talebimizi uygun bulmuştur. Bir başka biçimde ifade etmek gerekirse, 2038 planı öncesinde Dikimevi-Natoyolu hattının yapımına karar verilmiş ve son dönemde yaptığımız başvuru neticesinde bakanlık, hattın yapımı için gerekli yetkiyi de belediyemize devretmiştir. Bu çerçevede şu anda yapılmakta olan ve yazınızda konu edilen işlem, söz konusu sürecin teknik ve hukuki açıdan gereğini yerine getirmektedir. Nitekim, 2038 planının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmesinde, 1994 yılı planında da bulunan Dikimevi-Natoyolu hattı uygun bulunmuş ve bakanlık değerlendirmesinin son bölümünde, ‘hatların yapım aşamasına geçmeden önce her hat için koridor ve çevresini kapsayacak ulaşım etüdü, fizibilite etüdü ve proje raporu ve kesin projelerin hazırlanarak bakanlığımızca onayının alınması gerekmektedir’ denilmektedir. Şu an yapılan işlem tam anlamıyla bu gerekliliği yerine getirmeye yöneliktir. Bir başka anlatımla, bakanlıktan öncelikle söz konusu hattın yapımı konusunda yetki devri sağlanmış, ardından da proje için başvuruda bulunulmuş ve onay alınmıştır. Geldiğimiz noktada da uygulamaya geçmeden önceki evrede yer alan kesin proje ve diğer teknik hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir kez daha yasa gereği bakanlık onayı alınacaktır. Söz konusu ihale bu amaca yöneliktir.
ÖRTÜŞME ŞARTI YOK OLMASI DA BEKLENEMEZ
Öte yandan Prof. Dr. Metin Şenbil tarafından gündeme getirilen ‘istasyon yerleri 2013 yılında hazırlanan 2038 Ankara Ulaşım Ana Planı çalışmalarındaki istasyon yerleri ile örtüşmekte midir?’ sorusuna ilişkin olarak hemen ifade etmek gerekir ki, ulaşım plancılarının da iyi bildiği gibi bu tür bir örtüşme şartı yoktur, olması da beklenemez. Ulaşım ana planları, koridor ölçeğinde yolculukların raylı sistem düzeylerinde olup olmadığına ilişkin temel kararları üreterek, kavramsal proje niteliğinde hattın geçeceği yerleri ve istasyonların konum önerilerini belirler. İstasyonların yerleri, büyüklükleri ve diğer tasarım özellikleri ancak mühendislik çalışmaları neticesinde yapılabilir. Planlama bu mühendislik hizmetini kapsamaz. Bu tür kararlar, güzergâhtaki mevcut yapılaşmanın ayrıntılarını gösteren harita alımları, ayrıntılı jeolojik etütler, zemin sondajları gibi mühendislik etütleri ile elde edilen verilere dayanan mühendislik proje çalışmaları ile kesinleşir. Bu tür çalışmaları kapsamayan ulaşım ana planları, mühendislik kararlarında belirleyici olmaz. Gazi Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sadece planlama çalışmalarını kapsamakta, raylı sistemler için herhangi bir mühendislik etüt ve projesini içermemektedir. Tam da bu nedenle bakanlık, söz konusu plana yönelik incelemesinin son paragrafında, kesin proje hazırlandıktan sonra tekrar onay alınmasını istemektedir. EGO Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye açılan çalışma da bu kesin proje çalışmalarının yapılması için hizmet alımı niteliğinde bir ihaledir. Bu çalışmalar sonucunda, ulaşım ana planı düzeyinde karar verilmesi mümkün olmayan ayrıntılı teknik konulara(istasyon sayısı, büyüklüğü, yeri, giriş ve çıkışlar, hat sonu tesisleri gibi) mühendislik çözümleri getirilmiş olacaktır. Yapılan ihale sonunda hazırlanacak projeler inşaata başlanmadan onay alınmak üzere tekrar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderilerek olumlu görüşleri alınacaktır. Yapılan ihale bu olumlu görüşün alınabilmesi için bakanlığın öngördüğü bir gerekliliktir.”
BAŞKAN YAVAŞ NE DEMİŞTİ
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 15 Mayıs’ta sosyal medyadan hat ve istasyonları paylaşmış ve “Salgınla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da 4 Haziran’daki metro proje ihalesi için kolları sıvadık. 7.4 km ve 8 istasyondan oluşacak metro projemiz ile: * Mamak Natoyolu’nu ANKARAY hattına bağlayacak * AŞTİ ve Söğütözü’nü birleştireceğiz” demişti.
EGO Genel Müdürlüğü’nden Dikimevi-Natoyolu açıklaması
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) 4 Haziran’da çıkacağı “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesiyle ilgili 18 Mayıs’ta bu köşeden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruları yöneltmişti:
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
2015 PLANINA DAYANIYOR 2038 PLANIYLA DA UYUMLU
“Ulaşımla ilgili ana kararların ulaşım ana planları çerçevesinde belirlenmesi esastır. Bu değerlendirmeye konu olan Dikimevi-Natoyolu hafif raylı sistem hattı için de bu kural geçerlidir. Ankara’nın yakın dönemde hazırlanan ve onaylanan ulaşım ana planı, 1994 yılına aittir. Anılan hat, hem bu planda hem de 2038 yılı hedefli ulaşım ana planında yer almaktadır. Dikimevi-Natoyolu hafif raylı sistem hattı dikkate alındığında, söz konusu ihalenin hat güzergâhı ve istasyon yerleri, 1994 yılında yapılan 2015 yılı ulaşım ana planına(1994 yılında onaylı) dayanmakla birlikte, bu plandaki raylı sistem hatlarını aynen kabul eden Gazi Üniversitesi tarafından 2013 yılında yapılan 2038 yılı ulaşım ana planıyla da uyumludur. Diğer bir anlatımla Dikimevi-Natoyolu hattı, 1994 yılı planında, 2015 yılı sonrası bitirilmesi öngörülen önemli hatlardan biridir. Ancak bitirilmemiş ve 2018 yılında önemli bulunduğu için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımı devralınarak üstlenilmiştir. Göreve gelir gelmez belediye yönetimi olarak önem ve aciliyeti nedeniyle söz konusu hattın yapımını üstlenmek üzere Ulaştırma Bakanlığı’na talepte bulunmuş ve bakanlık da bu talebimizi uygun bulmuştur. Bir başka biçimde ifade etmek gerekirse, 2038 planı öncesinde Dikimevi-Natoyolu hattının yapımına karar verilmiş ve son dönemde yaptığımız başvuru neticesinde bakanlık, hattın yapımı için gerekli yetkiyi de belediyemize devretmiştir. Bu çerçevede şu anda yapılmakta olan ve yazınızda konu edilen işlem, söz konusu sürecin teknik ve hukuki açıdan gereğini yerine getirmektedir. Nitekim, 2038 planının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmesinde, 1994 yılı planında da bulunan Dikimevi-Natoyolu hattı uygun bulunmuş ve bakanlık değerlendirmesinin son bölümünde, ‘hatların yapım aşamasına geçmeden önce her hat için koridor ve çevresini kapsayacak ulaşım etüdü, fizibilite etüdü ve proje raporu ve kesin projelerin hazırlanarak bakanlığımızca onayının alınması gerekmektedir’ denilmektedir. Şu an yapılan işlem tam anlamıyla bu gerekliliği yerine getirmeye yöneliktir. Bir başka anlatımla, bakanlıktan öncelikle söz konusu hattın yapımı konusunda yetki devri sağlanmış, ardından da proje için başvuruda bulunulmuş ve onay alınmıştır. Geldiğimiz noktada da uygulamaya geçmeden önceki evrede yer alan kesin proje ve diğer teknik hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir kez daha yasa gereği bakanlık onayı alınacaktır. Söz konusu ihale bu amaca yöneliktir.
ÖRTÜŞME ŞARTI YOK OLMASI DA BEKLENEMEZ
Öte yandan Prof. Dr. Metin Şenbil tarafından gündeme getirilen ‘istasyon yerleri 2013 yılında hazırlanan 2038 Ankara Ulaşım Ana Planı çalışmalarındaki istasyon yerleri ile örtüşmekte midir?’ sorusuna ilişkin olarak hemen ifade etmek gerekir ki, ulaşım plancılarının da iyi bildiği gibi bu tür bir örtüşme şartı yoktur, olması da beklenemez. Ulaşım ana planları, koridor ölçeğinde yolculukların raylı sistem düzeylerinde olup olmadığına ilişkin temel kararları üreterek, kavramsal proje niteliğinde hattın geçeceği yerleri ve istasyonların konum önerilerini belirler. İstasyonların yerleri, büyüklükleri ve diğer tasarım özellikleri ancak mühendislik çalışmaları neticesinde yapılabilir. Planlama bu mühendislik hizmetini kapsamaz. Bu tür kararlar, güzergâhtaki mevcut yapılaşmanın ayrıntılarını gösteren harita alımları, ayrıntılı jeolojik etütler, zemin sondajları gibi mühendislik etütleri ile elde edilen verilere dayanan mühendislik proje çalışmaları ile kesinleşir. Bu tür çalışmaları kapsamayan ulaşım ana planları, mühendislik kararlarında belirleyici olmaz. Gazi Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sadece planlama çalışmalarını kapsamakta, raylı sistemler için herhangi bir mühendislik etüt ve projesini içermemektedir. Tam da bu nedenle bakanlık, söz konusu plana yönelik incelemesinin son paragrafında, kesin proje hazırlandıktan sonra tekrar onay alınmasını istemektedir. EGO Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye açılan çalışma da bu kesin proje çalışmalarının yapılması için hizmet alımı niteliğinde bir ihaledir. Bu çalışmalar sonucunda, ulaşım ana planı düzeyinde karar verilmesi mümkün olmayan ayrıntılı teknik konulara(istasyon sayısı, büyüklüğü, yeri, giriş ve çıkışlar, hat sonu tesisleri gibi) mühendislik çözümleri getirilmiş olacaktır. Yapılan ihale sonunda hazırlanacak projeler inşaata başlanmadan onay alınmak üzere tekrar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderilerek olumlu görüşleri alınacaktır. Yapılan ihale bu olumlu görüşün alınabilmesi için bakanlığın öngördüğü bir gerekliliktir.”
BAŞKAN YAVAŞ NE DEMİŞTİ
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 15 Mayıs’ta sosyal medyadan hat ve istasyonları paylaşmış ve “Salgınla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da 4 Haziran’daki metro proje ihalesi için kolları sıvadık. 7.4 km ve 8 istasyondan oluşacak metro projemiz ile: * Mamak Natoyolu’nu ANKARAY hattına bağlayacak * AŞTİ ve Söğütözü’nü birleştireceğiz” demişti.