Çoğu gitti azı kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü’nce değiştirilen cadde/sokak levhalarında “noktalama hatası” olduğuna dikkat çeken okurumuz Can Hayat Öztürk’ün iletisi şöyle:

BU HATA DÜZELTİLMELİ



“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”







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ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.