Çoğu gitti azı kaldı.

Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
*
Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
*
Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Çoğu gitti azı kaldı
Hürriyet Ankara, ‘tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına sprey boyalarla zarar veren vandallara karşı’ yıllardır mücadele ediyor.
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Bugün sadece tarihi Ankara Kalesi’nin biraz daha gözden uzak surlarına yine sprey boyalarla zarar veren vandallar var.
İşte örneği.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, birkaç fotoğraf göndermiş ve -özetle- şunları aktarmış:
ÇÖP VE İS DİKKAT ÇEKİYOR
“Ankara Kalesi’nin ‘seyir terası’ olarak bilinen bölümünün hemen altında kalan kapalı alanın surlarını birileri sprey boyalarla kirletmiş. Ayrıca bu kapalı bölümlere atılan çöpler ve surlardaki is de dikkat çekiyor.
CAYDIRICI PARA CEZASI ŞART
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), tarihi Ankara Kalesi’ndeki güvenlik önlemlerini arttırmalı. Gerekirse MOBESE’ler kurulmalı. Kentine ve kent tarihine zarar verenlere ise çok daha büyük para cezaları uygulanmalı.”
TUVALET KAPILARI NEDEN KİLİTLİ?
Okurumuz, tarihi Ankara Kalesi’ndeki Turizm Danışma Bürosu’nun hemen yanında yer alan tuvaletteki ‘WC’ ve diğer levhaların kaldırılmasını ve kapılarının kilitli olmasını da eleştirerek, “Tuvalet kapıları neden kilitli?” diye sormuş.
SORUM VAR
MAMAK BELEDİYESİ’NİN ASFALT ATTIĞI CADDE ABB’NİN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL Mİ?
Okurumuz Sabri Demir, Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi Şadırvan Caddesi’nde asfalt çalışması yapan ekiplerin Mamak Belediyesi’ne ait olduğuna dikkat çekmiş ve şu soruyu sormuş:
* Caddeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda değil mi?
ÜÇ SENEDİR YAYA YOLU BEKLİYOR
BU fotoğrafı Çankaya’nın Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2400. Cadde’de çeken okurumuz Ali Kalaycıoğlu, “Burası, Çankaya Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası’na 200 metre mesafede. Üç senedir yaya yolu olmayan bu caddede ayrıca Matfen Eğitim Kurumları, Fizyocare Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Düzen Sağlık Grubu Polikliniği gibi kurumlar da yer alıyor. Yetkililer acilen bu caddeye kaldırım yapmalı” diyor.
OKUR RADARI
HATALI PARK DEĞİL İNSAN HAYATINA GASP
Okurumuz Veli Gündüz, Etimesgut’un Oğuzlar Mahallesi 1569. Sokak’ta hem kaldırımı hem de görme engellilerin sarı iz yolunu işgal eden araçları fotoğrafmış ve şöyle demiş: “Bu sadece hatalı park değil, aynı zamanda insan hayatına gasp! Cezası ağır olmalı ki artık bu ve benzeri durumların önüne geçilebilsin.”
TADİLAT LAZIM
Okurumuz Dursun Türker, Sincan’ın Törekent Mahallesi 253/1 Sokak’taki koşu parkuru için “Bozulmalar var, tadilattan geçirilmeli” demiş.
SORU(YORUM)
NEYE GÖRE TASARRUF!
Okurumuz Metin Altay, kentte su sıkıntısı olduğunu ve bu nedenle de suyun tasarruflu kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Refüjler, göbekler, yeşil alanlar... Eskisi gibi sulanamadığı için sararan yerler var. Ancak bazı bölgelerde(Eryaman gibi) tankerle sulama yapılırken, bazı bölgelerde(Hipodrom Caddesi gibi) bütün fıskiyelerin sürekli sulama yapması dikkatimi çekiyor.
Soruyorum:
* Su tasarrufu her yerde geçerli değil mi?
* Yoksa bazı yerler tasarruftan muaf mı?”
KISA... KISA...
* “Altındağ’ın Aktaş Mahallesi’ndeki TOKİ bölgesinde yaklaşık beş bin kişi yaşıyor, ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir pazar yerimiz yok. Bu konuda ilgi bekliyoruz.”
Fırat KASAP
* “Çankaya’daki Cemal Süreya Parkı, bakımsızlıktan perişan bir halde. Heykelin kaidesi, bankların taşları, havuzun fıskiyeleri çok kötü durumda. İlgi/alaka bekliyoruz.”
Yurdanur SERİN
* “Pursaklar Kırgız Caddesi’nde, sabahın erken saatinde yol boyunca toplayıp çöp kutusuna bıraktığım çöpler akşam saat 20.00’de alınmamıştı. Belediye ne iş yapıyor?
Ahmet METİN
SÖZ YETKİLİDE
* Okurumuz Murat Okuducu, geçen hafta bu köşeden Karşıyaka Mezarlığı U-14 adada yapılan yaya yolu çalışmalarına dikkat çekmiş ve “Vatandaşların diktiği ağaçlar sökülerek kurumaya terk edilmiş. Halbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu ağaçları uygun bir alana diktirebilirdi” demişti.
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* Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ise özetle şu yanıtı vermiş: “Düzenleme yapılan alanlarda engel teşkil edecek maddeleri kaldırmak başkanlığımızın yetkisindedir. Adalardan sökümü yapılan ağaçların dikimi başkanlığımızca belirlenen alanlara yapılmıştır.”