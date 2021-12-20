Çocuk oyun alanları tehlike saçıyor

UZUN SÜRE ATIL KALMIŞTI
“ABB Başkanı Mansur Yavaş, uzun süre atıl halde kalan Sıhhiye Çok katlı Otoparkı’nı amacına uygun şekilde tekrar hizmete sunarak bölgenin park sorununa da çözüm oldu.
ANCAK: Otoparkta bir kat dolmadan diğerini açmıyorlar. Otoparkın içinde araçlar park yeri arıyor, haliyle trafik çok sıkışıyor.
PEKİ: Kentin merkezindeki bu otoparkı saat 22.30’da kapatmak akılcı mı? Ankara gibi şehirde sosyal hayat o saatte mi bitiyor?”
OKUR RADARI
SÜS HAVUZUNA TOPRAK!“ABB, Abdi İpekçi Parkı’ndaki süz havuzlarına toprak dolduruyor. Yapılanları yok etmek yanlış. Vazgeçilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
Hürriyet Ankara okurlarının zaman zaman bu köşede yer alan eleştirileri üzerine bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilk kez tarih verdi:
* “İşin süresi 150 gün olup, 05.03.2022 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.”
*
İşte, ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan Burada Okur Yazar’a özel yapılan o açıklamanın tamamı:
EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:
BİNLERCE KİŞİ VAR
“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”
OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”
ARIZA BİLDİRİMİ!
“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”
“Duraklarda sabahın ayazında bekleyen insanlar, soğuktan tir tir titriyor. En fazla 10 kişinin sığabildiği yarı kapalı duraklar artık yetmiyor. Buraya, üstü tamamen kapalı, uzun ve korunaklı bir durak yapılmalı. Çok da zor olmasa gerek...”
*
Aradan üç yıl geçti.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı da değişti.
Yıl 2021...
Yıllarca Ankara ile İstanbul arasında yapılan mukayeselerden biri de “trafik” konusu olmuştur.
Ankara, rahatlığıyla...
İstanbul, çilesiyle tanınırdı.
Lakin...
Şimdilerde Ankara da tıpkı İstanbul gibi “trafik çilesi” konuşur hale geldi.
Öyle ki...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, bu ayki Meclis’te yaptığı konuşmasında “trafik yoğunluğunun arttığını” söyledi.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
Çocuk oyun alanları tehlike saçıyor
* Bozulmuş oyuncaklar... * Kırılmış bağlantılar... * Paslanmış metaller... * Sivri uçlu çıkıntılar... Ve daha neler neler! Maalesef kentin birçok yerindeki parklarda, “çocuk oyun alanları tehlike saçıyor.”
Peki gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, “parklardaki çocuk oyun alanlarını ve oyuncakları ne sıklıkla kontrol ediyor?”
Çünkü park yapmakla, park açmakla bu iş bitmiyor.
Hele hele söz konusu çocuklarsa, belediyelerin bakım-onarım işinde daha da hassas olmaları gerekiyor.
*
İşte bir örnek.
Okurumuz Atila Güneş, Sincan Harikalar Diyarı’nda çocukları bekleyen tehlikeyi bakın şöyle aktarıyor:
BİLYELERİ KIRILMIŞ
“Sincan Harikalar Diyarı’nın 8 no’lu girişindeki çocuk oyun alanında yer alan salıncaklardan birinin bilyeleri kırılmış. Salıncağı tutan mil de sallanmaktan artık erimiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta bu salıncak olmak üzere parktaki tüm oyuncakların bakımını kapsamlı şekilde yaptırmalı. Hiçbir çocuğun canı yanmamalı.”
MAALESEF ÖNCE KAZA SONRA ÖNLEM
Bu salıncak fotoğrafı ise Mamak’taki Aşık Haşimi Aslıhak Parkı’nda çekilmiş.
Salıncağın oturağından “sarkan vidalara dikkat!”
Okurumuz Coşkun Yılmaz’ın aktardığına göre, parkta oyun oynayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu, koşarken bu vidalardan birine alnını çarpmış. Hastanede dikiş atılmış. Olay sonrası gelen şikâyetler üzerine Mamak Belediyesi önlem almış. Okurumuz ise haklı olarak, “O sarkan vidalar, o çocuğun gözünü de çıkarabilirdi. Başka parklarda da benzer ihmaller var. Önlemler, çocukların canı yanmadan alınsın” demiş.
BİR SORU BİR TALEP
BARİYER ÖNLEMİ DE ÇARE OLAMADI
“Dikkat! Duvar devrilebilir.”
Bu hayati uyarı, okurumuz Murat Coşkun’dan geldi.
Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi 2102. Cadde’deki Kardelen Yuvam Sitesi’ne ait duvarın kaldırıma doğru yan yattığına ve buradan her gün yüzlerce insanın geçtiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YATMAYA DEVAM EDİYOR
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, üç yıl kadar önce caddede asfalt ve kaldırım çalışması yaparken, fotoğrafta da görülen Kardelen Yuvam Sitesi’ne ait duvarın altı boşaldı. Duvar gün geçtikçe kaldırıma doğru yatmaya başladı ve şikâyetler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, duvarın en alt kısmına konulan beton bariyerlerle önlem almaya çalıştı. Ama nafile! Çünkü duvar üst taraftan yatmaya devam ediyor. Maalesef bugün ise Ankara Büyükşehir Belediyesi, şikâyetlere, ‘Bu duvar siteye ait, sizin onarmanız gerekir’ yanıtı veriyor.
SORU ŞU: Tamam duvar siteye ait. Peki duvarın altını biz mi boşalttık?
TALEP ŞU: Üzücü bir olay yaşanmadan bu tehlike bir an önce giderilmeli.”
KARŞIYAKA MEZARLIĞI NOTLARI...
Okurumuz Ümit Hatipoğlu, Karşıyaka Mezarlığı’nın mevcut durumundan şikâyetçi.
İletisinde aktardıkları ise -özetiyle- şu şekilde:
* Yolları daracık, iki araba yan yana gidemiyor.
* Yönlendirme levhaları yetersiz, görevli sayısı az.
* Ağaç yok, yeşillik yok, mezarlar betona gömülmüş.
* Mezarlar arası dar, diğer mezara basarak geçiyorsunuz.
* Parayla satın aldığınız mezarın yolu bile yok.
OKURDAN NOT
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) resmi internet sitesinde yer alan ‘Başkan’a Mesaj’ bölümü çalışmıyor. Mesajı yazıyorsunuz, ama cep telefonunuza gönderdiği SMS ile doğrulama kodunu kabul etmiyor.”
OKURLARDAN KISA... KISA...
* “Maltepe’deki eski AVM’nin yıkıntı hâli yıllardır bizleri üzüyor. Seçimlerden önce paravanlarla etrafı çevrildi. Şimdi bu paravanlar da yıkık vaziyette.”
Mehmet Emin GÜVEN
* “Çankaya’nın Oran Mahallesi’nde çok ciddi boyutta başıboş sokak köpekleri sorunu var. Köpekler insanlara saldırıyor. Bu sorun artık bizi yıldırdı.”
E.D.
* “Çankaya’nın Yıldız Evler Mahallesi 722. Cadde’deki ağaçlar yıllardır hiç budanmadı. Çankaya Belediyesi, en kısa sürede bu konuyla ilgilenmeli.”
M. Volkan GÜNERİ
DÖKÜLÜYOR...
Okurumuz Dursun Türker, Çayyolu Semt Sahası’nın fotoğraflarını çekmiş ve tek kelimeyle durumu özetlemiş: “Dökülüyor...”
DİYOR Kİ
19 MAYIS STADYUMU YIKILDI AMATÖR BRANŞLAR SAHİPSİZ KALDI
Okurumuz Umut Özkan, diyor ki:
“19 Mayıs Stadyumu yıkıldıktan sonra amatör branşlar yersiz yurtsuz, sahipsiz kaldı. Amatör spor ruhunun bu kentte yeniden canlandırılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, elinden geleni yapmalı.”
SÖZ YETKİLİDE-1
TALEP EDİLEN HER NOKTAYA HIZ KESİCİ KASİS YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL
Hürriyet Ankara okurları zaman zaman, “...’ya hız kesici kasis istiyoruz” şeklindeki taleplerini dile getiriyor.
Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), hangi durumlara göre “hız kesici kasis” koyuyor/koyabiliyor?
*
Okurumuz Cengiz Balkan’ın, “Ankara’da yollara sadece yaya çizgisi çekmek yetmiyor, çizgi öncesinde hız kesici kasis koymak da büyük önem arz ediyor” şeklindeki iletisine ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan yanıt geldi.
Bu yanıt, “ABB, hangi durumlara göre ‘hız kesici kasis’ koyuyor/koyabiliyor?” sorusuna da açıklık getiriyor.
Ve şimdi söz yetkilide:
GELİŞİGÜZEL KONULAMIYOR
“10.09.2021 tarih ve 2021/70 sayılı UKOME Genel Kurul kararı gereğince mevcut kasislerin korunması kaydıyla taşıt ve yaya yoğunluğu olan okul(devlet okulları, özel okullar), hastane(devlet hastanesi, özel hastane, sağlık ocakları) vb. çıkış kapısı önü haricindeki alanlara hız kesici kasis yapılamadığı, talep edilen her noktaya hız kesici kasis yapılmasının mümkün olmadığı, tarafımızdan okul, hastane, sağlık ocağı vb. noktalar önünde imkânlar dahilinde hız kesici kasis uygulamalarımızın devam ettiği, ayrıca gelişigüzel noktalara yapılacak hız kesici kasislerin taşıt trafiğini(özellikle ambulans ve itfaiye) olumsuz etkileyeceği, şehir içi hız limitlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendiği ve max 50 KM/saat olduğu, araç sürücülerinin şehir içi hız limitlerine, trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uymaları gerektiği, uymayan araç sürücülerinin Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenmesi gerektiği hususları tespit edilmiştir.”
SÖZ YETKİLİDE-2
BAKANLIK ONAYLI ÇALIŞMA
Okurumuz Umut Özkan, “ABB, Abdi İpekçi Parkı’ndaki süz havuzlarına toprak dolduruyor. Yapılanları yok etmek yanlış. Vazgeçilmeli” demişti.
*
ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Abdi İpekçi Parkı’nın 1. derecede doğal SİT alanı olduğunu belirterek, şu açıklamayı yapmış:
*
“Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından verilen onaylı proje nezdinde yenileme çalışmaları yapılmakta.”
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
* Okurumuz İlhan Bilgiç, “Çankaya’nın Koru Mahallesi’ndeki Emin Sarıkaya Parkı’nın yürüyüş yolu çamur içinde” demişti.
* Okurumuz İlhan Bilgiç, yeni bir fotoğraf daha göndererek, “Yeni yüksek bordür yapılarak çamur akıntısı önlendi” demiş.