Çime niyet bize eziyet!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
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Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
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Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
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Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
SORU(YORUM)-1
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde Sincan-Fatih arasına yapılması planlanan “tramvay hattı” vaadini hatırlatmış.
Okurumuz, iki kilometre uzunluğundaki tramvay hattının, “İlçenin iki yakasını birbirine bağlayacak” şeklinde tanıtıldığını da hatırlatmış.
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Sincan’da yaşayıp her gün OSB-Törekent-Koru metrosunu kullananların Fatih Metro İstasyonu çıkışındaki otobüs çilesine değinen okurumuz, iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
Ve bu başlığı tık’layan okurumuz şu soruyu ve cevabı almış:
* BURADA OKUR YAZAR: Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?
* ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: Ödemesinler, beklesinler.
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Evet, zaman zaman birçok Ankaralı bu konuda “Ne yapmalıyım? diye soruyor. Okurumuz Cengiz Kaya da onlardan biri. Görünen borcu için yapılandırmaya gitmiş, ancak hâlâ ödeme yapmadığını belirterek şöyle demiş:
Bir ay kadar sonra -muhtemelen 1 Nisan gibi- kazı sezonu açılır, “kaldırım festivali” için duyurular peş peşe gelir ve belediyeler “vaat taşı” dizmeye başlar:
* “... Belediyesi kaldırım seferberliği başlattı.”
* “... Belediyesi kaldırım çalışmalarına hız verdi.”
* “... Belediyesi bu yıl kaldırım rekoru kıracak.”
Lakin bu vaatler artık “kaldırıma düştü”, yani önemini/değerini yitirdi.
Çünkü vatandaş şunu biliyor: “Bugün yap, yarın boz.”
Hele hele bazı kaldırım taşları var ki okey taşından daha önce/hızlı bozuluyor.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
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Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için Karşıyaka Mezarlığı’na giden okurumuz Günsel Bakdi, karşılaştığı çamurlu manzarayı fotoğraflamış ve altına da şu notu düşmüştü:
“Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu. Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
*
Hürriyet Ankara, okurumuzun bu şikâyetini geçen pazartesi günü gazetenin birinci sayfasından “Bu manzara yakışmıyor” manşetiyle verdi.
Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
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Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
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Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Çime niyet bize eziyet!
Yaz geldi, fıskiye sezonu açıldı. Ve maalesef her yaz aynı manzara! Ağaçları, çiçekleri ve özellikle de çimleri sulaması gereken fıskiyeler... Ana yolları, kaldırımları suluyor! Sonrası... Çime niyet bize eziyet!
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
“Ankara’da havalar artık ısındı, yeşil alanların sulamasında kullanılan fıskiyeler çalışmaya başladı. Lakin bu fıskiyelerden yola akan su, sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Islak zemin özellikle de motosiklet sürücülerinin korkulu rüyası haline geliyor. İşte bu noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok büyük görevler düşüyor.
DAMLAMA SULAMA YÖNTEMİ KULLANILMALI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, cadde ve bulvarlardaki çimleri sularken daha dikkatli olmalı. Refüj, kavşak ve yol kenarlarındaki çimlerin sulanmasında vahşi sulama yerine damlama sulama yöntemi kullanılmalı. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda yapmış olduğu yanlış, bizlerin hayatını kaybetmesine neden oluyor.”
REFÜJLERDEKİ YEŞİL ALANLARIN BAKIMINDA AKSAMALAR VAR
Okurumuz Metin Altay, kentin genelini kast ederek, “Refüjlerdeki yeşil alanların bakımında aksamalar var” diyor.
Birçok yerde çimlerin biçilmediğini ve sulanmadığını aktaran okurumuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyor:
“Mesela, Etimesgut-Eryaman’ın Samsun 19 Mayıs Caddesi’ndeki refüj tam da bu durumda. Yine Eryaman 5 ve Devlet Mahallesi(Ankaragücü) metro istasyonları arasında, ABB sorumluluğunda olan yeşil alan var, burası da benzer bir halde. Bakım yetersiz, sulama yapılmıyor. Çevre sakinleri sulama yapıyor ve bu yüzden zaman zaman kavga bile çıkıyor.”
ÖNERİM VAR
MEZARLIK DÜZENLEME İŞİ KORSAN ÇİÇEKÇİLERLE DEĞİL ABB BÜNYESİNDE YAPILMALI
Okurumuz Süleyman Altuner, “Karşıyaka Mezarlığı’nın bakım işlerini yapan korsan çiçekçiler var” uyarısının ardından şu öneride bulunmuş:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), acilen bu durumun önüne geçmeli ve mezarlık düzenleme işini kendi bünyesine alarak hem istihdam hem de ek gelir sağlamalı.”
KALDIRIM TAŞLARINI SÖKÜP HOBİ BAHÇESİNDE KULLANMIŞLAR
Altındağ’ın Baraj Mahallesi’nden ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, çok ilginç iddialarda bulunmuş:
İDDİA 1: “Süleyman Şah Caddesi’ndeki 11-F ve 11-E bloklarının karşısındaki kaldırım taşlarını söküyorlar.”
İDDİA 2: “Söktükleri bu kaldırım taşlarını, kaçak şekilde oluşturulan hobi bahçelerinde kullanıyorlar.”
OKURDAN NOT: “Başta site yönetimi olmak üzere, Baraj Mahallesi muhtarını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet ediyorum. O kaldırım taşlarında tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var.”
SORUM VAR
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN ÖRNEK OLMASI GEREKMEZ Mİ?
Bu fotoğrafı İncek’te çeken okurumuz Dr. Orhan Erbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kaldırıma kadar taşan şantiye alanına, “Yayaları hiçe sayıyor. Peki, ‘Çevre ve Şehircilik’ isimli bir bakanlığın diğer tüm şantiyelere örnek olması gerekmez mi?” eleştirisinde bulunmuş.
ODTÜ ORMANI’NIN KÜFLÜ VE YIRTIK TEL ÖRGÜLERİ BAŞKENT’E YAKIŞMIYOR
Okurumuz Mustafa Cantürk, bu fotoğrafları Turan Güneş Bulvarı’nda çekmiş ve şu notu yazmış:
“Ankara’da yaşayan yabancı misyon temsilcileri, milletvekilleri ve bürokratların gezi/koşu mekânı olan ODTÜ Ormanı’nın çevresindeki tel örgüler perişan halde. Küflü ve yırtık tel örgüler ne Çankaya ilçemize ne de Başkent’e yakışmıyor.”
YOL DA KALDIRIM DA BOZUK
Okurumuz Dursun Türker, “Çankaya’nın Eti Mahallesi Toros Sokağı’nda yol da kaldırım da bozuk” diyor.
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Karapınar Mahallesi’ndeki Öğretmen Ayten Baykal Parkı’nda aydınlatma yetersiz, kamera da yok. Maalesef geceleri hırsızlık olayları oluyor. Çankaya Belediyesi’ne defalarca söyledik, ama park için ne aydınlatma ne de kamera yaptırabildik.”
Serkan GÜMRÜKÇÜ
* “Gölbaşı’ndan her gün işim gereği Elvankent’e giderken kullandığım çevre yolunda fuhuş pazarlığı manzarasıyla karşılaşıyorum. Tulumtaş-İncek çıkışı öncesindeki köprü altında yaşanan bu manzaraya bir vatandaş olarak kayıtsız kalmak istemedim.”
Ozan ÇETİN
* “Mevlana Bulvarı(Konya Yolu) Gazi Hastanesi önündeki bayrak direğinde yıllardır dalgalanan ay-yıldızlı Türk bayrağımızı maalesef yaklaşık üç aydır göremiyorum. Bayrak direği öksüz kaldı. En kısa sürede bayrağımız burada yeniden dalgalandırılmalı.”
Ege ÖZEN
SÖZ YETKİLİDE
Hürriyet Ankara okurlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) yanıt var:
* 17 Mayıs’ta okurumuz: “Yenimahalle’nin Çiğdemtepe Mahallesi Şehit Kadir Özbek Caddesi’nde yollar toz duman.”
* 20 Mayıs’ta ABB: “Belirtilen adres üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanacak.”
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* 24 Mayıs’ta okurumuz: “Çankaya’nın Oran Mahallesi’nde uzun yıllardır asfalt çalışması yapılmıyor.
* 27 Mayıs’ta ABB: “Oran Mahallesi Zülfü Tiğrel Caddesi’nde asfalt çalışmaları yapılacak.”
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* 24 Mayıs’ta okurumuz: “Çankaya’nın Gençlik Caddesi ve bu caddeye çıkan sokaklardaki ağaçlar ilaçlanmalı.”
* 27 Mayıs’ta ABB: “Tüm cadde ve Büyükşehir’e bağlı sokaklardaki ağaçlar 29 Mayıs itibarıyla ilaçlanacak.”
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* 24 Mayıs’ta okurumuz: “Bağlıca Bulvarı’nın devamı olan ve Yapracık’a ulaşımı sağlayan yol üç senedir neyi/kimi bekliyor?”
* 27 Mayıs’ta ABB: “Altyapı kuruluşlarının yatırımlarını tamamlamasına müteakip asfalt çalışması devam edecektir.”
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ
EGO Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs 2021’de Burada Okur Yazar’da yayınlanan ‘ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR İNSAN DEĞİL Mİ?’ başlıklı yazıya uzunca bir açıklama gönderdi. Gazetede sadece anonsunu verebildiğim bu açıklamanın tam metni şu şekilde:
“Haberde özetle, tam kapanma sürecinin kamu personelinin idari izinli olduğu döneminde, ANKARAY ve metro seferlerinin yapılmaması nedeniyle, özel sektör çalışanlarının mağdur olduğu ve bu durum hakkında yapılan duyuruların da yetersiz kaldığı belirtilmekte, ayrıca okur şikayetlerine da yer verilmektedir. Hatırlanacağı üzere, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ülkemiz genelinde, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceği, bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştır. Açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı’nın ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ konulu, 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi ile Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun(UHK) 27.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararında, kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişiler tek tek belirtilmiştir. Ardından Cumhurbaşkanlığı’nca, 27 Nisan 2021 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları gerektiğine ilişkin ‘COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ konulu genelge yayımlanmıştır. EGO Genel Müdürlüğü yönetimince, açıklanan genelge ve UHK kararları kapsamında durum değerlendirmesi yapılarak, saha denetim personelimizin tespitleri, günlük yolcu istatistiklerimiz, anlık olarak sistem üzerinden takip ettiğimiz yolcu sayıları, kamu personelinin idari izinli sayılacağı günlerdeki yolcu sayısındaki düşüş beklentisi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hususları da göz önünde bulundurularak, üç haftalık kısıtlama süresince uygulanacak toplu taşıma planlaması yapılmıştır. Bu kapsamda, kamu personelinin izinli sayıldığı, dolayısıyla yolcu sayılarında düşüşün öngörüldüğü 10, 11, 12 Mayıs 2021 tarihlerinde metro işletmesinin çalıştırılmaması kararı alınmış, bu güzergâhlarda otobüslerimizle hizmet verilmesi planlanmıştır. Özellikle kısıtlamadan muaf olan vatandaşlarımızın ulaşımlarının rahat bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli alternatif programlar hazırlanmış, 29 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız duyuruda, kısıtlama süresince uygulanacak ulaşım planlaması ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Duyuru, başta kuruluşumuz internet sitesi olmak üzere, sosyal medya hesaplarımızdan da yayımlanmıştır. Ardından 6 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız duyuruda, bir önceki duyurumuza atıfta bulunularak 13, 14, 15 Mayıs 2021 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı’nda, kısıtlama muafiyeti olan vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağı belirtilmiştir. Aynı duyurumuzda otobüslerin güncel servis saatlerine ‘www.ego.gov.tr’ internet adresindeki ‘Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi/Web Bilgi Sistemi’ ve ‘EGO CEP’TE uygulamamızdan erişilebileceği hatırlatılmıştır. Duyuruda ayrıca, toplu taşıma sistemlerimizdeki yoğunluğun kuruluşumuzca anlık olarak takip edildiği ve ihtiyaç duyulması halinde servis planlamasında gerekli değişiklikler yapılacağı da vurgulanmıştır. Nitekim 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yolcu yoğunluğunun tespit edildiği hatlarda derhal müdahale edilerek, ek servisler konulmuştur. Metronun çalışmayacağına ilişkin planlama, kamu personelinin idari izinli sayılması nedeniyle yolcu hareketinde azalma olacağı beklentisi ile taşınan yolcu sayısında düşüş olacağı öngörülerek yapılmıştır. Kısıtlama süresince yolcu sayıları dikkate alındığında, öngörümüzün doğru çıktığı ve metroların çalışmasını zorunlu kılacak bir yolcu yoğunluğunun tespit edilmediği, internet sitemizde de yayınlanan istatistiki verilerce de teyit edilmektedir. Metronun çalışmadığı güzergâhlarda, yolcu mağduriyetine neden olmayacak şekilde otobüs planlaması yapılmıştır. Bu planlama, uygulamada saha verileri ile kontrol edilmekte(filo denetim elemanlarınca sürekli saha takibi yapılarak, araç takip ve validatör verileri ile sistem üzerinden anlık izlenerek) gerekli olan yer ve saatlerde derhal ilave servisler hizmete sunulmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın gerek Başkent 153, gerek sosyal medya hesaplarımızdan yaptıkları başvurulara en kısa sürede dönüş yapılmaktadır. Sürecin anlık takibi yapılarak derhal çözüm bulunması nedeniyle zaman zaman vatandaşlarımızdan teşekkür mesajları aldığımızı da burada belirtmek isteriz. Vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla, yazımızın gereğinin yapılmasını rica ederiz. Saygılarımızla.”