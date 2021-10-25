Çıkrıkçılar Yokuşu dinlenme tesisi kapısına kilit

SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Çıkrıkçılar Yokuşu dinlenme tesisi kapısına kilit
Okurumuz A.T.’nin şikâyet adresi, kentin merkezi noktalarından Anafartalar ile Işıklar caddelerinin kesişimi... Burası aynı zamanda meşhur Çıkrıkçılar Yokuşu’nun tam da başı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
“Burası, Çıkrıkçılar Yokuşu’nu çıkıp inenler için bir dinlenme yeriydi. Özellikle de yaşlılar düşünülerek -yokuşu çıkmak zahmetli olduğu için- buraya banklar konulmuştu. Yorulan insanlar oturur, nefes alırdı. WC’de de ihtiyaçlar giderildi. Gel gelelim yaklaşık iki yıl önce pandemi de bahane edilerek önce oturmak için yapılan bankları söktüler sonra da hiçbir sebep yokken ücretsiz WC’yi kapattılar. İlk başlarda WC girişinde ‘Pandemi dolayısıyla kapalıdır’ yazıyordu şimdi ise ‘Geçici bir süre kapalıdır’ yazıyor. Ve yaklaşık iki yıldır kapalı.”
KEÇİÖREN BELEDİYESİ DUY SESİMİZİ
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Ahmet Yesevi Parkı’nın tüm girişlerinin merdivenli olduğuna ve hiçbir yerinde engelli rampası bulunmadığına dikkat çekmiş. Muhtar Ferhat Aygün, şikâyetini ise şöyle aktarmış:
“Bu parkımızın revize edilip engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla girip zaman geçirebilecekleri bir yer haline getirilmesini defalarca istedik fakat maalesef bir türlü talebimiz yerine getirilmedi. Bireysel başvurularımızı duymayan Keçiören Belediyesi’nin, gazeteniz aracılığıyla yapacağımız çağrıyı duymasını ümit ediyor ve bir an önce Ahmet Yesevi Parkı’nın, engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği hale getirmesini rica ediyoruz.”
KURTULUŞ PARKI’NDAKİ TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ ARTIK YENİLENMELİ
Okurumuz Leyla Demir, Kurtuluş Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Merkezi’nin artık yenilenmesi gerektiğini belirterek, “Trafik eğitimi ciddi bir iştir. 25 yıldır aynı aletler duruyor ve çoğu eski. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, bu konuyla ilgili yeni projeler için birimlere talimat vermesini istiyorum. Çocuklar geleceğimizdir” demiş.
KAZAYA NEDEN OLACAK
Okurumuz Cafer Tufan Yazıcıoğlu, bu fotoğrafı Bilkent 3 Ufuk Sitesi’nin önünde çekmiş ve “Bir yıldır böyle. Ne gelen var ne giden. Kazaya neden olacak” demiş.
YAYA GEÇİŞİNE ENGELİ
Okurumuz Mehmet Salmanoğlu, bu fotoğrafı Ankara Batı Adalet Sarayı’nın önünde çekmiş ve “Yaya geçişini engellemekten başka işlevi olmayan çamurluk” demiş.
SORUM VAR
AKPINAR’DAKİ HEYELANI HATIRLAYAN BİR YETKİLİ VAR MI?
Okurmuz Mehmet Değirmenci: “Çankaya’nın Akpınar Mahallesi’nde 2011 yılında yaşanan ve tam dokuz apartmanın etkilenmesine rağmen halen hiçbir çözüm üretilmeyen heyelanı hatırlayan bir yetkili var mı?”
SÖZ YETKİLİDE-1
VAGONLARDA MÜZİK YASAK
Okurumuz A.T., geçen hafta yer verdiğim iletisinde, “Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), metro vagonları içinde müzik yapılmasını ve para toplanmasını yasaklamalı. Eskiden olduğu gibi metro içinde anonslar yapılmalı. İnsanlar ‘hayır’ diyemiyor ama çoğu kişi bu konuda dertli” demişti.
EGO Genel Müdürlüğü, bu konuda kapsamlı bir açıklama göndermiş.
Ve söz şimdi yetkilide:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı ve Halatlı Sistem Yolcu Taşıma Yönergesi madde 6/8 gereğince ‘İstasyonlarda idarece izin verilen yerler haricinde tren ve teleferik kabinlerinde müzik yapmak ve karşılığında para toplamak yasaktır. Aksi halde 50 tam biniş tutarı ceza uygulanır.’ Bu maddeye istinaden trenlerimizde müzik aleti çalınmasına müsaade edilmemektedir ve bu kişiler tespit edildiğinde trenden alınarak cezai işlem uygulanmaktadır. Belirli aralıklarla trenlerde müzik aleti çalmanın yasak olduğuna dair anonslar yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişiler herhangi bir yolcu gibi bilet basarak trene binmektedirler. Bu şahıslar ile ilgili şikâyeti geldiği ve tespit edildiği takdirde trenden alınarak zabıta vasıtasıyla gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Bu durumla karşılaşan yolcularımız güvenlik personeline ya da araç içerisindeki acil durum butonlarına basarak, gelen güvenlik personeline durumu bildirerek şikâyetçi olmaları halinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bilginize sunarız.”
SÖZ YETKİLİDE-2
ARTERLERDE REFÜJ DİPLERİ HAFTADA İKİ-ÜÇ KEZ SÜPÜRÜLÜYOR
Okurumuz Emre Çetiner, “Kentin arterleri yeterince temizlenmiyor” başlıklı iletisinde geçen hafta bu köşeden, “Refüj kenarları çöple doluyor. Neredeyse bir hafta boyunca aynı noktada aynı çöpü görüyoruz. Ankara’ya bu görüntüler yakışmıyor” demişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Kent Estetiği Daire Başkanlığı, bu konuda bir açıklama gönderdi.
Özeti şöyle:
“Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü, kentimizin meydan, bulvar ve cadde yollarını 7/24(saat) esasıyla yol süpürme araçlarıyla süpürmektedir. Atatürk Bulvarı, Hacı Bayram Veli Bulvarı, Çankaya Caddesi ve Çankırı Caddesi’nde refüj dipleri her gün, diğer arterlerde ise refüj dipleri kirliliğe bağlı olarak haftada iki-üç kez süpürülecek şekilde programlanmaktadır.”
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1
4 Ekim 2021
* Okurumuz D.G., “Yolda aydınlatma da yok. Bu ilkel önlem, hava karardığında sürücüler için tam bir tuzak” uyarısında bulunmuştu.
20 Ekim 2021
* Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Sorun çözülmüş olup, görseli ekte gönderilmiştir” bilgisini paylaştı.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-2
18 Ekim 2021
* Okurumuz S. Recepoğlu, Tunus Caddesi’ndeki bir binada yapılan dış cephe çalışması sırasında alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekerek, “İskelenin önü örtü ile kapatılmadığı gibi altındaki kaldırım da yayalara açık. Yeterli denetim de yok. Kaza olunca da kader, kısmet, takdir, alın yazı gibi kavramlarla konu geçiştirilmeye çalışılıyor” demişti.
20 Ekim 2021
* Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “İskeleli dış cephe tadilatı yapıldığı görülmüş olup, yetkililerine eksikliklerinden dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır. Yetkililerine yapılan uyarı sonucu çalışma yapılan kısımlara file ile güvenlik önlemi alınmış ve kaldırıma uyarı levhası konulmuştur” bilgisini paylaştı.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-3
18 Ekim 2021
* Okurumuz Dursun Türker, Yenimahalle’nin Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi’ndeki tehlikeye, “Bir yanda kaldırıma park etmiş araçlar, diğer yanda her an devrilecekmiş gibi duran koca koca şantiye panoları... Yayaların ortadan geçtiği alan ise sırat köprüsü... Aman dikkat!” diyerek dikkat çekmişti.
20 Ekim 2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, 18 Ekim’de bir denetim yapmış ve devam eden inşaatın gerekli güvenlik önlemlerini almadığını, bazı eksiklikleri olduğunu tespit etmiş. Ayrıca yüklenici firma yetkilisine tespit edilen aksaklıklar bildirilmiş, giderilmesi için 24 saat süre verilmiş.