Çıkrıkçılar Yokuşu dinlenme tesisi kapısına kilit

Ankara’nın dış ilçelerinde “korsan taşımacılığı önlemek, denetimi kolaylaştırmak” amacıyla personel ve öğrenci servis araçlarına “S plaka” verilmişti. Buraya kadar her şey güzel. Ancak Çubuk’ta yaşayan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuzdan gelen ileti, uygulamada bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Okurumuzun iletisi aynen şöyle:

ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR



“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”

ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM

OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.

ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI

EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.

