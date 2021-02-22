Çiftçiyi isyan ettiren bir garip sulama iddiası

Burası Karşıyaka Mezarlığı. Açık adres: U14 ada, 1032 parsel. Ve işte durum ortada. Mezarların arasından geçmek neredeyse imkânsız. Elbette Karşıyaka Mezarlığı’nın her yeri böyle değil ama bu manzara da kabul edilebilir hiç değil.

Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.

Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:

“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”





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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.

