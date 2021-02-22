Çiftçiyi isyan ettiren bir garip sulama iddiası

Eşinin mezarını ziyaret etmek için geçen salı(2 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’na gittiğinde bu çamurlu manzarayla karşılaşan okurumuz Günsel Bakdi, “Çamurdan dolayı mezarın yanına ulaşmak çok zor oldu” demiş.
Ve haklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) şu talepte bulunmuş:
“Çamur içindeki mezarlık içi yaya yollarına en kısa sürede beton parke taşı döşenmeli.”
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ABB Mezarlık Bilgi Sistemi’nden yaptığım sorgulamalara göre okurumuz Günsel Bakdi’nin fotoğraf çektiği U14 ada, 1032 parsel’deki definlerin büyük bir çoğunluğu geçen yıl mart ayında yapılmış.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu(TAMKF) Onursal Başkanı Yakup Sağlam, motosikletli kuryelerin son zamanlarda bir de “yük taşımacılığı” yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, “Kaza geliyorum diyor ama buna kimse ses çıkarmıyor” diye uyarmış.
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Bazı firmalar tarafından motosikletli kuryelere kilolarca ağırlıktaki “damacana” hatta “tüp” taşıtıldığını aktaran ve bunların fotoğraflarını gönderen Yakup Sağlam’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
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Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Çiftçiyi isyan ettiren bir garip sulama iddiası
Şereflikoçhisar’ın Seymenli Mahallesi’nde çiftçilik yaptığını aktaran okurumuz Yunus Yalman’ın dikkate alınması gereken bir iddiası var. Tabii önce mevzuyu benim anladığım/herkesin anlayacağı cinsten bi özetlemek lazım.
İDDİA ŞU: Tarım arazilerinin sulanması için Seymenli Göleti’nden getirilen suyu, “muhtar ve azalar kendi arazilerini sulamakta” kullanıyor(muş).
*
Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü’nün “sulama hidrant noktalarını belirlerken hata yaptığını”, bu nedenle kendisi de dahil birçok çiftçiye ait arazilerin kuraklığa terk edildiğini savunan okurumuz Yunus Yalman’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
‘YANLIŞ DÜZENLENDİ’
“Aslında gelen suyla ekili ve tapulu alanların sulanması gerekirken, muhtar ve azaların arazileri ile köy merasına hidrantlar konuldu. Muhtar şimdi köyün merasını da kendi malı gibi kullanıyor. Benim gibi tapulu ve ekili arazisi olanlar yanlı/yanlış düzenlemelerden dolayı bu hidrantlardan yararlanamıyor.
‘YERİNDE İNCELENMELİ’
Mağdur çiftçilerin de sulama yapabilmeleri için derhal hidrantların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu konunun dikkatlice ve yerinde incelenmesi için Devlet Su işleri(DSİ) Genel Müdürlüğü ile Şereflikoçhisar Kaymakamlığı’ndan mağdur olan tüm çiftçiler adına gerekeni yapmalarını istiyorum.”
YAĞMUR SUYU KANALLARI YETERSİZ SİTEMİZİ SIK SIK SU BASIYOR
MUTLUKENT’İN MUTSUZ SİTESİ
Okurumuz Eralp Özveren, Çankaya’nın Mutlukent Mahallesi’ndeki Girişim Sitesi’nde ikâmet ettiğini belirterek şikâyet konusunu şu cümleyle özetlemiş:
“Bölgemizdeki yağmur suyu kanalları yetersiz, sitemizi sık sık su basıyor.”
*
Girişim Sitesi’nin üç blokta toplam 124 müstakil daireden oluştuğu bilgisini veren okurumuzun iletisinde aktardıkları -özetiyle- şu şekilde:
YAĞMURLAR BAŞLAMADAN ÇALIŞMALAR YAPILSIN
“Bölgemizdeki yağmur suyu kanallarının yetersiz olması nedeniyle her sağanak yağışta meydana gelen taşkınlar, sitemizdeki bir bloğun zemin katı ve kapıcı dairesini sular altında bırakıyor. Bir diğer blokta da yine her seferinde tıkanan ve taşan kanalizasyonlar yüzünden kazan dairesi pis su ile doluyor. Hatta bu durum kazan dairesinde bulunan temiz su depolarını, elektrik tesisatlarını, brülör ve kalorifer kazanlarını olumsuz yönde etkileyip çürütüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hem bölgedeki hem de sitemiz çevresindeki yağmur suyu ve pis su rögarlarını kontrol etmesi bir hayli önem arz ediyor. Yağmur mevsimi başlamadan önce bu çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.”
BU GÖRÜNTÜ UMARIM DERS OLUR
Bu fotoğrafları Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi 84. Cadde’de çekip gönderen okurumuz K.K., “Rögar kapağını açık bırakan, önüne ise bir adet trafik konisi koyarak sözde tedbir almaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bunları hiç yakıştıramadım. Ekiplere gereken uyarıların yapılması için fotoğraflayıp paylaştığım bu görüntü umarım bir ders niteliğinde olur” demiş.
KIZILAY’DAKİ AĞAÇLAR SIK SIK KONTROL EDİLMELİ
Okurumuz Dursun Türker, Kızılay’da(94. Cadde) devrilen bu ağaca dikkat çekerek, “Yaya yoğunluğunun fazla olduğu Kızılay’daki ağaçlar sık sık kontrol edilmeli, devrilme tehlikesi olan ağaçlar için önlem alınmalı” uyarısı yapmış.
YAŞLI SÖĞÜT YIKILABİLİR
“Çankaya’nın Mustafa Yücel Özbilgin Parkı’ndaki yaşlı söğüt her an yıkılabilir. İlgililere duyurulur.”
Zeki TEKİN
BANKAMATİKLER VAR AYDINLATMA YOK
Okurumuz Mehmet Yüksel, Etimesgut’un Güzelkent Mahallesi 7. Cadde’deki(Galaxy Çarşısı önü) üç adet aydınlatma direğinin de bir yıldır yanmadığını aktarmış.
Başkent EDAŞ’ın “186” numaralı hattına defalarca ihbarda bulunduğunu söyleyen okurumuz, “Arayan soran, gelen giden olmadı. Bankamatikler var, aydınlatma yok” demiş.
DİK SOKAKLARA KAR GELMEDEN HİZMET GELSİN
“Mamak Belediyesi, ilçenin dik yokuşlu sokaklarında kar yağmadan önce önlem almalı. Geç kalınan sokaklar buz tutuyor, daha sonra yapılan tuzlama da bir işe yaramıyor.”
Umut ÖZKAN
SÖZ YETKİLİDE
* Hürriyet Ankara okuru geçen hafta, ön ödemeli(kartlı) su sayacına sumatik’ten yaptığı yüklemede 2.57 TL “kiosk kullanım ücreti” kesildiğini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir an önce ‘kiosk kullanım ücreti’ uygulamasını kaldırmalı” demişti.
* ASKİ Genel Müdürlüğü, okurumuzun talebi üzerine bir açıklama yaparak, kent genelindeki 105 noktada hizmet veren sumatik cihazlarının firma sorumluluğunda olduğunu, 2013’te yapılan protokol gereği ‘hizmet bedeli’ olarak firmanın ücret aldığını aktarmış.
İŞTE BU NOKTALARDA ÜCRETSİZ
Kart dolum işlemleri, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmet binasının yanı sıra bölge müdürlükleri ve tüm tahsilat şubelerinde(mesai saatleri içinde) ücretsiz bir şekilde yapılıyor.