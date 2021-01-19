Çankaya değil sanki Mars

Suyun tasarruflu kullanılmasının büyük bir önem taşıdığı bu dönemde, okurumuz Hüseyin Kamalıoğlu, “Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’ndeki birçok büyük site, yeşil alanlarını şebeke(içme) suyu ile suluyor” şikâyetini iletmiş.
Okurumuz, “ASKİ Genel Müdürlüğü bunu engellemeli” talebinde bulunmuş.
SORUM VAR
BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN ‘ASFALT BEDELİ’ VAADİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Okurumuz Kudret Kaatsız, “Ben tamı tamına bin 710 TL asfalt katılım bedeli ödemiştim” demiş ve aylardır yanıt bekleyen o meşhur soruyu sormuş:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi verdiği ‘Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek’ vaadi ne zaman hayata geçecek?”
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
Çankaya değil sanki Mars
Nasa’nın paylaştığı bu inanılmaz görüntüler Mars’ta çekildi. Dünya şokta! Çünkü bu görüntüler arasında ASKİ’ye ait bir de rögar kapağı var.
Şaka şaka.
Burası Çankaya’nın Beytepe Mahallesi.
Uzayla olan tek bağı ise tam adresi:
“Gündönümü Caddesi Kuyrukluyıldız Sokak.”
*
Fotoğrafları çeken/gönderen ve isminin gizli kalmasını isteyen bir okurumuz, yaklaşık bir yıl önce ASKİ’nin bu bölgede çalışma yaptığını söylemiş. Okurumuz, iletisinde özetle şunları aktarmış:
KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ
“Çalışma sonrası sokağımıza atılan asfaltta çökmeler yaşandı. Şu an sokağımız adeta köstebek yuvasına döndü. Artık Ankara Büyükşehir mi yoksa Çankaya Belediyesi mi yapacak bilmiyoruz, ama en kısa sürede yolumuzun düzeltilmesini istiyoruz.”
ARYA ÇUKURU YAMA BEKLİYOR
Okurumuz Bülent Varol’un şikâyeti ise Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi 1157. Sokak’taki bozuk yolla ilgili. Arya Evleri önünde yer alan çukura yama yapılmasını isteyen okurumuz, “Etimesgut Belediyesi’nden ilgi bekliyoruz” diyor.
YAYALARA ‘GEÇİT VERMEYEN’ KALDIRIM
Mamak’ın Türközü Mahallesi’ne bağlı 430. ve 438. caddelerin kesişimindeki kaldırım için “Yayalara geçit vermiyor” diyen okurumuz Kadir Gümüştekin’in iletisi şöyle:
“Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri rögar kapaklarını asfalt seviyesine getirdi ama kaldırımı bu halde bırakıp gitti. Tam da bu noktadaki Ünlü Cami’nin cemaati kasım ayından beridir Türközü Mahallesi muhtarına da şikâyette bulunuyor ama bir sonuç alınamıyor.”
SORUM VAR-1
BU MANZARAYI HİÇBİR YETKİLİ GÖRMÜYOR MU?
Okurumuz C. Sarıtaş, Çankaya’nın Emek Mahallesi’nde iki yıl önce yıkılan Sümerbank lojmanlarının yerinin şimdi mezbelelik olduğuna dikkat çekerek, “Lojmanların enkazı derme çatma bir paravanla sözde kapatılmış. Ancak paravan devrildi devrilecek. Burası yaya kaldırımı ve tam karşısında okul var” demiş.
VE OKURUMUZ SORMUŞ:
* Burayı böyle bırakıp giden kim/kimler?
* Bu manzarayı hiçbir yetkili görmüyor mu?
* İlla birinin canına zarar mı gelmeli?
HAFTADA EN AZ 10 KEZ ELEKTRİK KESİLİYOR!
Mamak’ın Karşıyaka Mahallesi’nden okurumuz Serdar Baş, elektrik kesintilerinden şikâyet ediyor ve iletisinde şunları aktarıyor:
* Gece-gündüz fark etmeksizin haftada en az 10 kez elektrik kesintisi yaşanıyor.
* Gündüzleri çocuklar dersinden, evde çalışanlar da işinden gücünden oluyor.
* Kombiler soğuyor, mahallede birçok kişinin elektronik ev aletleri yanıyor.
* Mahalle senelerdir bu şekilde ve insanlar artık şikâyet etmekten bezdiler.
OKURDAN NOT: Çankaya’da oturanla aynı vergiyi veriyoruz. Burası köy değil metropol ilçe Mamak’ın bir mahallesi.
SOKAK KÖPEKLERİ GECELERİ SOĞUKTAN VE AÇLIKTAN AĞLIYOR
Çankaya’nın Çiğdem Mahallesi’nde ikâmet eden okurumuz N.K., geceleri Meral Yaman Okay Parkı’ndaki sokak köpeklerinden gelen seslerle ilgili, “Soğuktan ve açlıktan ağlayan bu hayvanlar için Çankaya Belediyesi’nden kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz” diyor.
DİYOR Kİ
GÜVENLİK CADDESİ’NDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM DOLABI AYNI YERE GERİ KONULSUN
Çankaya’dan okurumuz 78 yaşındaki Erol Sağdıçoğlu diyor ki:
“Güvenlik Caddesi ile Kuveyt Caddesi’nin kesiştiği noktada(Melis Pastanesi’nin karşısında) bulunan geri dönüşüm dolabı kaldırılıp başka yere götürüldü. Geri konulması için gerek telefonla gerekse bizzat Çankaya Belediyesi’ne giderek rica etsem de(rica etmediğim bir tek belediye başkanı kaldı) olmadı. Güvenlik Caddesi’ndeki insanlar için gerekli olan geri dönüşüm dolabının aynı yere konulmasını istiyoruz.”
OKURDAN NOT: Güvenlik Caddesi’nden kaldırılan geri dönüşüm dolabı bir sokağa götürüldü. Peki neden?
SORUM VAR-2
ANKARA’DA DA UYGULANIR MI?
okurumuz Kudret Kaatsız’ın bir sorusu var:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanmalarını 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren engellemiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi de böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi düşünüyor mu?”
SÖZ YETKİLİDE
* Okurumuz Eşref Uğur, Mamak’ın Tıp Fakültesi Caddesi’nde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna geçen hafta bu köşeden dikkat çekerek, “Dikimevi-Tuzluçayır otobüs durağı yolu kapatıyor. Eğer EGO Genel Müdürlüğü bu durağı Cebeci durağına kaldırırsa, trafikteki yoğunluk da ortadan kalkmış olur” önerisinde bulunmuştu.
* EGO Genel Müdürlüğü, okurumuzun bu önerisine özetle “Durakta ‘cep’ şeklinde tabir edilen park yerinin bulunduğu ve otobüslerin yolcu iniş-binişlerinde trafik akışını engellemediği, bu alandaki trafiğin neredeyse günün her saatinde yoğun olduğu, ayrıca bu alanda durak için başka uygun bir alanın bulunmadığı tespit edilmiştir” yanıtını vermiş.
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