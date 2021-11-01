Burada Okur Yazar 8 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) sorumluluğunda olan “BAY-BAYAN WC ÜCRETSİZDİR” yazısının da yer aldığı tuvaletlerin iki yıldır kapalı olduğunu ve önündeki bankların sebepsizce kaldırıldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
İNSANLAR OTURUR, NEFES ALIRDI
SORUM VAR
Dün itibarıyla aradan 690 gün geçti.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, şu ana kadar kent merkezinde bisiklet yolu projesinin sadece ilk etabı olan 2.5 kilometrelik kısmının yapıldığına dikkat çekmiş.
Ve şu soruyu yöneltmiş:
Kentimizin ve kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’nın, “Kalem sizin, söz sizin” diyerek okurlarıyla “omuz omuza” verdiği Burada Okur Yazar’da ise okurlar yazıyor, yetkililer harekete geçiyor, sorunlar bir bir çözülüyor.
Unutmayın!
“Bir kentte değişim sokaktan başlar.”
İşte bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden(ABB) okurlarımıza gelen yanıtlar ve çözüm bulan sorunlar.
Ve söz yetkilide.
SÖZ YETKİLİDE-1ANITKABİR’E RİNG SEFERİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet Ankara okuru Kudret Kaatsız, “Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bir önerim var” demiş ve eklemişti:
2) Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Gece ulaşımı problemi çözülmeli” dedi.
3) Ve kısa bir süre sonra EGO Genel Müdürlüğü, geçen pazartesi(27 Eylül) itibarıyla “gece ulaşımında saat ayarı” yapıldığını vatandaşlara duyurdu.
SÖZ YETKİLİDE
Ancak uygulamaya geçmeyen bu karardan yaklaşık bir ay sonra okurumuz Şaban Tatlı, sağlık çalışanlarının merak ettikleri soruyu, 2 Ağustos 2021’de yine bu köşeden şu ifadelerle sormuştu:
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Peki bizler sağlık çalışanları olarak kimi bekliyoruz ve daha ne kadar bekleyeceğiz?”
*
Ve bu soru yanıt buldu.
Meğer ABB Meclisi’nin 7 Temmuz 2021’de oy birliğiyle aldığı “30 Haziran’da sona eren sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkının 31 Aralık’a kadar uzatılması” şeklindeki karar iptal edilmiş.
EGO Genel Müdürlüğü, kararın iptaline “Uzatılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararı olmaması” yönünde gerekçe gösteriyor.
ÖNERİM VAR
* “29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta Anıtkabir’e ring seferi konulsun. Belki de bu uygulama daha sonraları sadece milli bayramlarla sınırlı kalmayıp, günlük rutin bir hizmet haline döndürülebilir.
* Araç olarak da EGO’nun kentin dar yollarında ve yolcu sayısının az olduğu bazı metro ring hatlarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi’nden yeni satın aldığı sekiz metrelik midibüsler kullanılabilir.”
ÖĞRENCİ DE VELİ DE MAĞDUR
“Çubuk’ta ikâmet edip Pursaklar Fen Lisesi’ne gidecek olan öğrencilerimiz var. Gelgelelim ilçemizdeki ‘S’ plakalı servis araçlarının izni, Pursaklar Fen Lisesi’ne bir buçuk kilometre mesafedeki Karyağdı Kavşağı’na kadar. Sonrasına izin olmadığı için öğrencilerimiz de veliler de mağdur durumda. Çubuk ilçemizdeki servis tarifesi ile Ankara’daki servis tarifesi arasında ise iki kat fark var. Bu nedenle ‘S’ plakalı servislerin sınırlarının uzatılması veya özel izin belgesi ile servis kullanımının sağlanması hususlarında yetkililerden yardım bekliyoruz.”
ANKARA VALİLİĞİ’NİN ARTIK BU DURUMA EL ATMASI LAZIM
OKURUMUZ Kudret Başçoban, pandemi döneminde daha fazla okula ihtiyaç duyulmasına rağmen Mamak’ın Abidinpaşa Mahallesi’ndeki 29 Ekim Ortaokulu’nun bir türlü bitirilemeyen inşaat çalışmalarını eleştirmiş. Okurumuz, “Ankara Valiliği’nin artık bu duruma el atması lazım” çağrısında bulunmuş.
ANKARAY VE METRO HATLARI 01.00’E KADAR ÇALIŞMALI
EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma hizmetlerinde(otobüs, metro ve ANKARAY) tam kapasite ile kışlık servis programına geçildiğini duyurdu.
Geçen günlerde huzurevine ziyarette bulunan ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuzun “bir şikâyet ve bir talep” içerikli iletisi şöyle:
BİR ŞİKÂYET
* “Huzurevinin bahçesindeki ağaçlar kurumuş. Ayrıca bahçenin zemini, tekerlekli sandalyelerle dolaşan yaşlılarımız için uygun durumda değil. Toprak üzerinde ilerlemeleri hayli zor.”
VE BİR TALEP
* “Huzurevi sakinlerinin yeşil alanları daha sağlıklı kullanabilmeleri için öncelikle bahçenin düzenlenmesi, tekerlekli sandalyelerin ilerleyebileceği bir yolun yapılması lazım.”
OKURDAN NOT: “Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi her ne kadar Altındağ Kaymakamlığı’na bağlı olsa da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın hem bahçeyle ilgileneceğine hem de tekerlekli sandalyeler için gereken yolu yapacağına inanıyorum.”
SORUM VAR
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Burada Okur Yazar 8 yaşında
“Kentini Yaşayan Gazete” mottosuna bağ(ım)lı Hürriyet Ankara, “Kalem Sizin, Söz Sizin” selamını çakıp, kendini “Burada Okur Yazar” olarak tanıttığında tarihler 1 Kasım 2013’ü gösteriyordu.
Okurlarımızın eline doğan...
Okurlarımızın eseri olan...
Ve elbette yine okurlarımızın eşsiz destekleriyle büyüyen “Burada Okur Yazar”, bugün 8 yaşını doldurdu.
*
Bu köşe, 8 yıldır başkent Ankara’nın hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır Ankaralıların hizmetinde.
Bu köşe, 8 yıldır kentin gözü, kulağı, sesi.
Melih Gökçek, Mustafa Tuna, Mansur Yavaş.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişti ama bu köşenin çizgisi değişmedi.
Tarafsız, eşitlikçi ve güvenilir haberlerle sadece Ankaralıların sorunlarına el attı, dertlerine çare aradı.
Ne terazi şaştı, ne de kantarın topu kaçtı.
*
Değerli okurlar...
“Birlikte yaşa”dık.
“Birlikte yaz”dık.
İşte bu yüzden, “8’inci doğum günümüz kutlu olsun.”
İŞTE İLK BURADA OKUR YAZAR
Burada Okur Yazar’ın 1 Kasım 2013 tarihli ilk sayfası, aynı zamanda Hürriyet Ankara’nın birinci sayfasına da manşet olmuştu.
ESERKENT LOJMANLARI YURT OLDU ARAPLAR OTOBÜSÜ HINCAHINÇ DOLDU
Ankara’nın tanınan, sevilen ve duayen gazetecilerinden Yılmaz Çamdalı, Mamak’ın Araplar Mahallesi sakinlerinin “toplu taşıma” sorunu yaşadıklarını belirterek, şunları aktarmış:
“Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile Mamak’ın Araplar Mahallesi’nde bulunan ve uzun yıllardır atıl halde duran ABB’ye ait Eserkent Belediye Lojmanları, öğrenciler için yurt haline getirildi. Güzel bir uygulama oldu ancak öğrenci sayısının artması sonucu tek bir otobüs hattı bulunan Araplar Mahallesi’nde toplu taşıma sorunu başladı. Daha önce sadece Ulus güzargâhını takip eden 349 numaralı hattın, öğrencilerin yurtlara yerleşmesi ile birlikte Kızılay-Sıhhiye istikametine yönlendirilmesi semt sakinlerinin ulaşımını zorlaştırdı. Öğrenciler, hafta sonları da dahil günün neredeyse her saati otobüsleri hıncahınç dolduruyor. Araplar Mahallesi sakinleri ise haklı olarak bu konuda bir çözüm bekliyor.”
NOT: Öğrenciler, kendileri için Başkentray’ın Üreğil istasyonuna kadar konulan servis otobüsüne rağbet etmiyor.
SORUM VAR-1
METRODA NEDEN
* İnternet yok?
* Süre yazmıyor?
Okurumuz Kadir Kaan A., Ankara metrosuyla ilgili şu iki soruyu sormuş:
1) Neden hâlâ internet kullanılamıyor?
2) Neden istasyona geliş süresi yazmıyor?
SORUM VAR-2
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ŞU AN FAAL ARAÇ SAYISI KAÇ?
Okurumuz Emre Çetiner, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde 2020’de 2 bin 37 olan faal araç sayısının 2019’da bin 540’a kadar düştüğüne dikkat çekerek, şu soruları sormuş:
* 2022’ye girerken, EGO Genel Müdürlüğü’nün şu an faal araç sayısı kaç?
* 2022’ye girerken, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘ömrünü tamamlamış/tamamlamak üzere olan otobüs sayısı kaç?
* 2022’ye girerken, EGO Genel Müdürlüğü’nün yeni aldığı otobüsler hizmet vermeye başlayana kadar kaç otobüs servisten çekilecek?”
SORUM VAR-3
DİKİMEVİ-NATOYOLU METRO HATTI PROJESİ NE DURUMDA?
Okurumuz Nezir Gökhan Mungan, “Geçen yıl ilk imzaların atıldığı Dikimevi-Natoyolu metro hattı projesi ne durumda? Aradan bir yıl geçti ama tek bir açıklama gelmedi” demiş.
‘BÜYÜKŞEHİR İŞ BAŞINDA’ DİYOR AMA MERDİVENLER BİR BUÇUK AYDIR ÇALIŞMIYOR
Okurumuz Mustafa Menteş, Ankara metrosunun “Hastane” istasyonu Vatan Caddesi çıkışındaki yürüyen merdivenin uzun süredir çalışmadığına dikkat çekmiş. Okurumuz, “Afişte ‘Büyükşehir iş başında’ diyor ama merdivenler bir buçuk aydır çalışmıyor” demiş.
ANKARA’NIN MERKEZİNDE DOĞALGAZSIZ KALDIK
Okurumuz Mustafa Sarı’nın eleştirdiği/şikâyet ettiği kurum: “Başkentgaz.”
Çankaya’nın Birlik Mahallesi 450. Cadde’de yeni yapılan 28 konutluk bina için yaz ortasında doğalgaz başvurusu yapmalarına rağmen halen sonuç alamadıklarını aktaran okurumuz, “Başkentgaz’ı her aradığımızda ‘2021 yatırım programına alınmıştır’ deniliyor ancak hiçbir çalışma yapılmıyor. Havalar soğudu, kış kapıda, Başkentgaz’ın ise kulağı kapalı. Ankara’nın merkezinde maalesef doğalgazsız kaldık” diyor.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1
* Geçen haftaki “KEÇİÖREN BELEDİYESİ DUY SESİMİZİ” şikâyeti sonrası Keçiören Belediyesi ekipleri, Ahmet Yesevi Parkı’nda “engelli rampası” yapımına hızla başladı.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR-1
* Geçen haftaki “KAZAYA NEDEN OLACAK” şikâyeti sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bilkent 3 Ufuk Sitesi’nin önüne asfalt attı.
Yıllık izne ayrılmam nedeniyle 8 Kasım’daki “Burada Okur Yazar” için siz okurlarımızdan izin istiyorum. İletilerinizi/çektiğiniz fotoğrafları göndermeye devam edin. 15 Kasım’da yine tam da bu köşede görüşmek üzere...