Bu manzara yakışmıyor!

Burası, Çankaya’nın Yukarı Dikmen Mahallesi 635. Sokak...
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
İşte iletisi:
“Suda çok ağır bir koku, sazlıkların diplerinde ise birçok ölü balık var. Canlı balıklar ise havasızlıktan hep suyun üstüne çıkıyor.
* Bunun sebebi metan gazı mı?
* Yetkililerin bir çalışması var mı?
İKİ İLÇE İKİ HUSUS
Okurumuz Kudret Yıldız, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinden iki hususa dikkat çekiyor.
Şöyle ki:
1) GÖLBAŞI: Konya Yolu’nun alta alınması projesi kaplumbağa hızında devam ediyor. Yolun karşısına geçebilmek için Survivor’daki gibi efor lazım.
2) MAMAK: Ege Mahallesi 800. Cadde’de son bir yıldır çalışmanın durduğu okul inşaatı var. Belli ki bu yıl da bitmeyecek. Herhalde ödenek/para bitti.
TOPLU TAŞIMA KULLANANLAR BU SÜRECİN MAĞDURLARI
Etimesgut’un Turkuaz Mahallesi sakinlerinden okurumuz Ali Dingin’in şikâyeti “toplu taşıma” konusunda.
İletisi -özetiyle- şöyle:
* Mahallemizde, koronavirüs salgını sürecinde zarar ettikleri gerekçesiyle dolmuş ulaşımı durdu.
* Otobüs seferleri yetersiz, alınan yolcu sayısı da sınırlı olunca, ulaşım tam bir çileye dönüştü.
* Mesai saatlerinde otobüs sefer sayılarının arttırılması, mahallemiz adına elzem haline geldi.
* Evde kalan da şahsi aracı olan da şanslı ama toplu taşıma kullananlar bu sürecin mağdurları.
KURTULUŞ PARKI’NDAKİ TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ YENİDEN HİZMET VERMELİ
Okurumuz Umut Özkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik eğitimi verdiği Kurtuluş Parkı’ndaki “Trafik Eğitim Merkezi”nin kapalı olduğunu söylemiş ve eklemiş:
“Bir bekçi koymuşlar, gece geliyor, bekliyor ve gidiyor. Atıl durumdaki Trafik Eğitim Merkezi’nin yenilenmesi ve tekrar çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam edilmesi gerekir.”
KISA... KISA...
* “Cebeci Askeri Şehitliği’nin bu yılki bakımsız hali yürek burkuyor. Çiçekler susuzluktan kurumuş, yabani otlar bitmiş, bitkiler böceklenmiş. Bu sorunlar acilen çözülmeli.”
Yelda AKARA
* “Çankaya’nın Kırkkonaklar Mahallesi’nde çok sayıda başıboş köpek var. Bu köpekler bazen saldırıyor. Çocuklar çok korkuyor, insanlar yalnız başına sokaktan geçemiyor.”
Yeliz ÜRER
* “Etimesgut'un Turkuaz Mahallesi 4325. Cadde’deki Turkuaz Koleji’nin istinat duvarı yaklaşık yatık vaziyette. Bir aksilik, kaza yaşanmadan müdahale edilmeli.”
Mustafa ŞAHİN
* “Mamak’ın Kızılcaköy Mahallesi’nde yaklaşık 4-5 aydır altyapı çalışması var. Elektrik kesintisi olunca sular da kesiliyor. Korona sürecinde büyük mağduriyet yaşıyoruz.”
Cesimi ERKAN
Bu manzara yakışmıyor!
Burası, Çankaya’nın Yukarı Dikmen Mahallesi 635. Sokak...
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
İşte iletisi:
“Suda çok ağır bir koku, sazlıkların diplerinde ise birçok ölü balık var. Canlı balıklar ise havasızlıktan hep suyun üstüne çıkıyor.
* Bunun sebebi metan gazı mı?
* Yetkililerin bir çalışması var mı?
İKİ İLÇE İKİ HUSUS
Okurumuz Kudret Yıldız, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinden iki hususa dikkat çekiyor.
Şöyle ki:
1) GÖLBAŞI: Konya Yolu’nun alta alınması projesi kaplumbağa hızında devam ediyor. Yolun karşısına geçebilmek için Survivor’daki gibi efor lazım.
2) MAMAK: Ege Mahallesi 800. Cadde’de son bir yıldır çalışmanın durduğu okul inşaatı var. Belli ki bu yıl da bitmeyecek. Herhalde ödenek/para bitti.
TOPLU TAŞIMA KULLANANLAR BU SÜRECİN MAĞDURLARI
Etimesgut’un Turkuaz Mahallesi sakinlerinden okurumuz Ali Dingin’in şikâyeti “toplu taşıma” konusunda.
İletisi -özetiyle- şöyle:
* Mahallemizde, koronavirüs salgını sürecinde zarar ettikleri gerekçesiyle dolmuş ulaşımı durdu.
* Otobüs seferleri yetersiz, alınan yolcu sayısı da sınırlı olunca, ulaşım tam bir çileye dönüştü.
* Mesai saatlerinde otobüs sefer sayılarının arttırılması, mahallemiz adına elzem haline geldi.
* Evde kalan da şahsi aracı olan da şanslı ama toplu taşıma kullananlar bu sürecin mağdurları.
KURTULUŞ PARKI’NDAKİ TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ YENİDEN HİZMET VERMELİ
Okurumuz Umut Özkan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik eğitimi verdiği Kurtuluş Parkı’ndaki “Trafik Eğitim Merkezi”nin kapalı olduğunu söylemiş ve eklemiş:
“Bir bekçi koymuşlar, gece geliyor, bekliyor ve gidiyor. Atıl durumdaki Trafik Eğitim Merkezi’nin yenilenmesi ve tekrar çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam edilmesi gerekir.”
KISA... KISA...
* “Cebeci Askeri Şehitliği’nin bu yılki bakımsız hali yürek burkuyor. Çiçekler susuzluktan kurumuş, yabani otlar bitmiş, bitkiler böceklenmiş. Bu sorunlar acilen çözülmeli.”
Yelda AKARA
* “Çankaya’nın Kırkkonaklar Mahallesi’nde çok sayıda başıboş köpek var. Bu köpekler bazen saldırıyor. Çocuklar çok korkuyor, insanlar yalnız başına sokaktan geçemiyor.”
Yeliz ÜRER
* “Etimesgut'un Turkuaz Mahallesi 4325. Cadde’deki Turkuaz Koleji’nin istinat duvarı yaklaşık yatık vaziyette. Bir aksilik, kaza yaşanmadan müdahale edilmeli.”
Mustafa ŞAHİN
* “Mamak’ın Kızılcaköy Mahallesi’nde yaklaşık 4-5 aydır altyapı çalışması var. Elektrik kesintisi olunca sular da kesiliyor. Korona sürecinde büyük mağduriyet yaşıyoruz.”
Cesimi ERKAN